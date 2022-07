Michaela Steinhauser: Ponožkoboty zatím ve slovníku spisovné češtiny nejsou

Když počátkem roku 2020 ochromila svět pandemie, firmě Skinners to paradoxně spíš pomohlo, protože lidé v té době začali víc sportovat a zajímat se o své zdraví - a to se promítlo do vyšších prodejů. Ale firmu zároveň čekala jiná těžká zkouška: Michaela a Petr Procházka se rozešli jako životní partneři a řešili, jak dál s pracovními vztahy.