Michal Horáček: Život je hra, na kterou přistupujeme, ať chceme, nebo ne

A taky o tom, proč nepíše s Michaelem Kocábem operu, byť se na to chystali víc než dvacet let a loni se do toho rozhodli opravdu pustit. Ale práci přerušili. Má to stejný důvod jako to, proč by dnes už Michal Horáček nedokázal na koncertu uvést píseň se svým textem Žijeme v nádherné době. Protože v ní nežijeme. Bude to za deset let lepší?