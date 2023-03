Moderátorka Naomi Adachi: Japonce v Evropě šokuje chaos a neorganizovanost

Na osmadvacetiletou ženu je to celkem slušná kariéra, byť jak sama vysvětluje, v Japonsku se svobodným ženám v tomto věku říká poněkud nezdvořile „zbylá rýže“. Nebo možná spíš říkalo. Dnešní Japonsko patří mezi vyspělými zeměmi mezi ty, kde je nejvíc stárnoucí populace a zároveň vysoké procento lidí, kteří žijí sami. Mimo jiné o tom jsme se v podcastu bavili.

Zajímalo mě, proč jí česká maminka a japonský tatínek dali jméno hebrejského původu, a dozvěděl jsem se mimochodem i to, že na tradiční vánoční večeři se v Tokiu chodí do KFC. A taky to, že pro svůj život čerpá Naomi Adachi z obou vlivů, japonského i českého. Z toho japonského si snaží brát přístup k práci, zodpovědnost a lásku k dokonalosti. Na tom českém ji baví naopak chaos a kreativita.