Na Francouzích se mi líbí smysl pro humor a mírný chaos, říká Kateřina Etrychová

Byla moderátorkou v České televizi, ale už několik let pracuje pro francouzské velvyslanectví. O vztahu k Francii nebo o dopisování s Belmondem mluví v podcastu Kateřina Etrychová.

Učil jsem Kateřinu na fakultě sociálních věd, kde studovala žurnalistiku. Už tehdy byla sympatická a chytrá, takže mě nijak nepřekvapilo, když se o pár let později stala výraznou tváří zpravodajství České televize.

Z médií však odešla, lépe řečeno přešla „na druhou stranu“, jak my v oboru někdy říkáme. Stala se manažerkou komunikace na francouzském velvyslanectví, a tou je od roku 2018.

No a právě proto jsem ji pozval právě teď. Natáčeli jsme náš rozhovor v době mezi prvním a druhým kolem prezidentských voleb, jejichž výsledek je podle průzkumů celkem nejistý a rozhodne se v nich mezi Emmanuelem Macronem a Marine Le Penovou. Evropa sleduje výsledek nedělního druhého kola s lehce zatajeným dechem.

Katka Etrychová mě samozřejmě dopředu upozornila, že od ní vzhledem k její práci nemůžu čekat ani volební prognózy, ani přiznání, který z kandidátů má její srdce. Takže jsem se na to neptal. Ale bavili jsme se o tom, jak Francie volby prožívá a co to pro ni znamená.