Stačí si vzpomenout, jak jste běhali jako malí, říká učitel běhu Šverma

Josef Šverma je v Česku prvním certifikovaným instruktorem tzv. chi runningu. Co to je? Hodně napoví doména, na které má můj host webové stránky. Běh bez úsilí, tečka cz. „Běhám přes třicet let, ale opravdu milovat jsem se běh naučil až díky chi runningu,“ říká.

Myslím, že vím, co budete dělat, až doposlechnete tenhle podcast. Nebo hned při poslechu. Sednete si na zem a zkusíte, jak rychle či zda vůbec dokážete vstát bez použití rukou. Tak jako jsem to ve studiu udělal já. Dobrá zpráva je, že se mi to povedlo, a to celkem svižně a bez problémů. Což prý znamená, zejména po padesátce, že na tom moje tělo ještě není zas tak špatně.

Na kurzech Josefa Švermy se zjednodušeně řečeno nenaučíte nic nového, ale vzpomenete si, jak jste běhali jako malé děti. Stačí pár rad - a už se radikálně změní styl, jakým člověk běhá, říká. Možná, že ke změně k lepšímu bude stačit už to, když pečlivě budete poslouchat náš rozhovor. Třeba rady o dýchání, náklonu těla či dopadu na střed chodidla.

Dozvíte se mimo jiné i to, že průměrný Čech uběhne maraton za čtyři hodiny a pět minut a udělá při tom 40 tisíc kroků, z nichž každý je dlouhý průměrně metr a pět centimetrů. A nejen to: díky tomu, jak se odráží, překoná do výšky celkem 4,8 kilometrů. Takže je to stejné, jako když vyskáčete na nejvyšší horu Evropy a pak z ní zase seskáčete.

Co tahle čísla znamenají pro styl běhu? To se dozvíte v podcastu. Stejně jako rady, jak lépe jíst a jak se lépe hýbat, a proč to může znamenat, že se dožijete vyššího věku. Co dělat? Každý den se protahovat, aspoň půl hodiny běhat nebo rychle chodit a dvakrát nebo třikrát týdně posilovat.

Josef Šverma je optimista a pozitivní člověk. A jakkoli souhlasí s tím, že lidstvo není vždycky v té nejlepší koncici, doslova i přeneseně, tak rezolutně říká: „Země je plná krásných lidí.“ A nejrychleji a nejpříjemněji to zjistíte, když s nimi nebo za nimi doběhnete.

Přeju inspirující poslech, především pokud nás posloucháte při běhu.