Když ochrana nechrání, je to malér. Dermatoložka radí, jak mít zdravou kůži

Co na nás prozradí kůže? Leccos. Vzhledem k tomu, že je to největší lidský orgán a navíc jediný, který vidíme, můžete v něm číst podobně jako v kartě lékařských záznamů. A nejde jen o kožní nemoci, odborníci dokážou ze stavu pokožky vysledovat i hormonální potíže, problémy s játry nebo dispozice k chudokrevnosti.

Když se řekne kůže, myslí se tím všechny její vrstvy, tedy podkoží, škára a pokožka. Zvídavé jedince a milovníky čísel pak můžeme uspokojit informací, že vrchní vrstva, pokožka, váží zhruba tři kila. „Hmotnost celé kůže je individuální, protože to záleží na tukové vrstvě v podkoží. Obecně by se dalo říci, že kůže tvoří pět až devět procent tělesné hmotnosti člověka,“ říká v podcastu MUDr.ování dermatoložka Petra Gkalpakioti.

Právě kvůli tomu, že jde o geneticky podmíněnou nemoc, nelze atopický ekzém vyléčit. Ale rozhodně se dá udělat hodně pro to, aby bylo co nejméně vzplanutí, tedy fází, kdy pokožka nepředstavitelně svědí. Cílem léčby je pak udržet pacienta dlouhodobě v remisi, tedy ve stavu, kdy o své nemoci takřka neví.

Atopický ekzém trápí nejčastěji malé děti, v populaci jich je prý asi 20 procent. „U 70 procent dětí naštěstí přejde do remise, než nastoupí do první třídy. Postižení často nemají potíže i několik let,“ říká dermatoložka. A když to pak najednou znovu přijde, ani sám pacient není leckdy schopen určit, co vzplanutí způsobilo.