Kulturák: Kam na nejlepší výstavy v Česku i v zahraničí?

„Jmenuje se podle díla Jiřího Černického – je to křišťálová sada na přípravu aplikace heroinu,“ vysvětluje Jonáš Zbořil. „To dílo je pro devadesátá léta typické. Je jednoduché, dobře pochopitelné, zároveň trochu provokativní,“ popisuje křišťálové zátiší s injekční stříkačkou Anežka Bartlová.

„Na začátku devadesátých let nastoupila nová generace umělců a umělkyň, kteří najednou potřebovali najít nový jazyk, kterým by mluvili k co nejširšímu publiku a zároveň pojmenovávali problémy kolem sebe. Například Jiří Černický pochází ze severu Čech, takže tam pravděpodobně viděl jak drogové, tak environmentální problémy z první ruky,“ popisuje kunsthistorička.