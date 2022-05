Kulturák: Nezatracujte Cruise. Top Gun pilotuje do starých dobrých časů

Mohou v roce 2022 někomu učarovat naleštěné stíhačky? Mohou! A co jeptišky? První díl nového podcastu Kulturák probírá film Top Gun: Maverick a román Bílá Voda.

„Je to propaganda,“ říká Jana Patočková o filmové novince Top Gun: Maverick, „ale propaganda trochu jinak. Nepřítel je tu neznámý.“

„Každou sobotu večer dávali akční film s Tomem Cruisem, Arnoldem Schwarzeneggerem a Nicholasem Cagem a já se cítil v bezpečí,“ svěřuje se. Top Gun: Maverick sice přichází do kin v době, kdy USA svou kulturní nadvládu pomalu ztrácejí, přesto se mu daří vyvolat ducha zašlé slávy. Top Gun: Maverick přitom není jenom odkazy napěchovaná nostalgie.

„Věci, které řeší nový Top Gun, se vůbec netýkají armády nebo geopolitické situace. Myslím, že to, co tvoří ústřední motivy filmu, je z ranku emocí a konkrétně pak mužských citů,“ říká Jonáš Zbořil. „Řekl bych, že je to vztahovka plná stíhaček.“