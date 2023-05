Lékař, jenž provede vasektomii, by dříve spáchal trestný čin

Medicína se v posledních letech zabývá spíš opačným problémem – a to, jak početí přivolat, ne jak mu zabránit. Ještě pořád je ale dost párů, které potřebují antikoncepci. A to dokonce i tehdy, jsou-li za zenitem středního věku. Protože i padesátiletá žena může otěhotnět přirozenou cestou. Může za to dřívější nástup puberty? Čím dřív dívka začne menstruovat, tím později skončí?