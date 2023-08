Lékařka: Nevíme, co nikotinové sáčky a vapování udělají za dvacet let

„Sáčky, vapování a podobně považují za běžnou součást svého života. Nevíme, co to udělá za dvacet let, stejně jako když se začalo kouřit, nikdo netušil, že přijde obrovský nárůst nádorů plic. Přitom před sto lety byl plicní karcinom vzácná nemoc.“

„Místo toho, aby lidé kouřili cigarety čili hořící tabákové výrobky, přecházejí na další způsoby inhalace nikotinu. Dělá to dojem zdravého užívání, takže inhalují větší dávky. Potom není vzácností, že se předávkují. Celé mi to připadá jako další pandemie, která nám jistě přinese mnoho zánětlivých a nádorových nemocí,“ říká pneumoložka v rozhovoru zaměřeném na zdraví plic.

„Plíce jsou jedním ze zásadních orgánů, které nelze v jejich činnosti nahradit. Vždycky říkám, že když máte nemocné srdce a čekáte na transplantaci, můžete to nějakou dobu překlenout s umělou podporou. Když vám nefunguje ledvina, můžete se spolehnout na dialýzu. Kdežto když vám přestanou fungovat plíce, máte strašně málo času na to, aby vám je někdo vyměnil, pokud jste na tuto výměnu indikováni. A to je něco, co činí plíce orgánem tak důležitým a tak zranitelným, že je můžeme srovnat s mozkem.“