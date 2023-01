Cesty králů: Pelé odešel do fotbalového nebe, Ronaldo do Arábie

Ať už fotbalový fanoušek vzývá kult toho, či onoho velikána, pro zesnulého fenoména Pelého, jehož kariéra zářila od 50. do 70. let minulého století, musí v každém případě hledat přinejmenším slova velkého respektu.

Široké jsou pak zástupy těch, pro něž byl fotbalový král vždy jen jeden. A to Edson Arantes do Nascimento, jehož fotbalovou přezdívku Pelé znal celý svět. Včetně těch, které fotbal prakticky vůbec nezajímá. Schválně to zkuste: i kdyby snad vaše babička znala opravdu jen jedno jediné fotbalové jméno, bude to nejspíš Pelé.