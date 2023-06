Rada pro úspěšná lvíčata: Buď jako Čech! Případ Fenin naopak varuje

Klubová sezona má pauzu, ale fanoušci se nenudí. Čeští reprezentanti do 21 let se na „malém Euru“ blýskli výhrou nad Němci a mohou dojít hodně daleko. Pro případ úspěchu jim Nosiči vody nabízejí důležitou radu: Nezbláznit se.

Zdá se, že trenér Jan Suchopárek našel ten nejlepší způsob, jak se na Mistrovství Evropy do 21 let, které spolupořádají Gruzie a Rumunsko, vypořádat s losem, který „lvíčata“ opravdu nešetřil.

Chcete-li uspět proti turnajovým favoritům, jako jsou Anglie s Němci, musíte na ně vymyslet něco speciálního. A hlavně to pak efektivně zrealizovat.

„Češi vsadili na vysoký presink a intenzivní napadání rozehrávky soupeře. Je to taktika velmi náročná na fyzický fond. Pokud se vám ale díky tomu daří protivníkovi balony takříkajíc krást, vytváříte si pak obvykle řadu brankových příležitostí. V souboji s Anglií ještě zůstaly všechny nevyužity, Češi podlehli 0:2, ale způsobem provedení svého taktického záměru zaujali,“ hodnotí dlouholetý fotbalový novinář Luděk Mádl v novém dílu podcastu Nosiči vody.

„Musím říct, že akce, ze které padla první česká branka v utkání, to byla opravdu jedna velká paráda,“ pravil uznale Jindřich Šídlo, politický glosátor a zároveň velký fotbalový fanoušek. „Ta kolmice byla přímo odegaardovská,“ ocenil příměrem ke svému oblíbenci z kádru Arsenalu skvostnou přihrávku z kopačky Adama Karabce (vzývanou gólovou akci českého týmu, stejně jako další důležité momenty utkání, si můžete prohlédnout zde ).

Shodou okolností na šampionátu zatím nejvíce zaujali další čeští mladíci, kteří se do popisované gólové akce zapojili, a to sparťani Martin Vitík a Václav Sejk spolu s Vasilem Kušejem. Změní jim případný úspěch na slibně rozehraném turnaji život a nastartuje naplno jejich kariéry? Budou zářit ve Spartě, nebo se etablují třeba v Bundeslize? I na to se Nosiči vody podívali pozorněji.