Dvojče legendárního Robbena. Česká reprezentace objevila novou hvězdu

1. Tomáš Rosický – proč malý Mozart není mistrem Evropy do 21 let

Seznam Zprávy před mistrovstvím Evropy hráčů do 21 let připravily sérii textů o hvězdách českého a československého fotbalu. Jak hráli a čím vynikali, když jim bylo 21 let?

Černý v české seniorské reprezentaci přitom ještě nenasbíral ani deset ostrých startů. Přesto by se snad za určité konstelace mohl stát i jedním z národních tahounů. Čím je hráč typu Černého pro českou fotbalovou reprezentaci natolik výjimečný? Co má společného s Patrikem Schickem nebo Christianem Frýdkem? Proč hledat inspiraci v Chorvatsku? A co by se mělo změnit ve výchově českých fotbalových nadějí, aby se diváci mohli těšit na kreativní podívanou? O tom všem diskutují nejnovější Nosiči vody.