Spartu brzdí i její speciality. Ředitel Rosický část své práce dělat odmítá

Od roku 2014 usiluje Sparta o ligový titul neúspěšně. Cennou by tedy pro ni byla i pohárová trofej, o niž se ve středu utká se Slováckem. Proč Spartu stále dusí tlak, který mnohdy nezvládá? Odpověď hledal i podcast Nosiči vody.

Ligovou sezonu Sparta uzavřela dobytím Edenu, tedy vítězstvím na půdě odvěkého slávistického soupeře, což fanoušci vždycky ocení. Ligové umístění medailistů v konečné tabulce (1. Plzeň, 2. Slavia, 3. Sparta) už bylo ovšem dané. Derby „S“ však má tak slavnou tradici, že ani to nedělní, ani jakékoli další z příštích pokračování tohoto velkolepého seriálu nebude nikdy nezajímavé, zbytečné či přehlédnutelné.

Pro sparťanskou část veřejnosti byla nedělní výhra příjemná už proto, že bilance duelů se Slavií hovoří v této sezoně jasně ve prospěch týmu z Letné. Ze tří ligových derby vyhrála Sparta podruhé, přidala k tomu i pohárový postup přes červenobílé. Takže na výhry uspěla v poměru 3:1.

Ty podstatnější cíle ovšem Sparta tradičně nenaplnila. A případným ziskem MOL Cupu, tedy domácí pohárové soutěže, ještě může částečně napravit dojem.

Trable Sparty jsou dlouhodobé a jejich pomyslné kořeny sahají hluboko. Proč je Sparta stále neúspěšná? To je otázka, k níž se Nosiči opět vrátili. A nikoli naposledy.

Letenští kočkopsi

Sparta vyhlíží klíčové přestupové období. Klub opustí kapitán Bořek Dočkal, jemuž končí smlouva a má v plánu ukončit kariéru. Akcelerovat vývoj té své se někde za hranicemi pro změnu pokusí Adam Hložek, jehož nesporný fotbalový talent už musí být formován kvalitnější soutěží, než je ta česká.

Nosiči vody se proto také zamýšlejí, jak je to vlastně s principy přestupové politiky uplatňovanými v letenském klubu.

„Nějaké ty nápady, jak kádr v létě posílit, případně pozměnit jeho charakteristiku, si Sparta určitě nastřádala. Mám ovšem jistou obavu, abychom se opět nestali svědky něčeho podobného jako už mnohokrát. Prakticky každá výměna trenéra, k níž se Sparta uchýlí, působí následně dojmem, jako by snad Spartu samotnou zaskočila. A to se pak obvykle projevuje nejistotou a váhavostí Sparty na přestupním trhu,“ tvrdí Luděk Mádl, podle kterého musí sparťanské vedení podepsat nového trenéra co nejdříve.

„Sparťanské rozhodovací procesy jsou nejkomplikovanější na planetě. Na spoustu věcí uplatňuje postupy, které jinde nenajdete. Příklad? Není tajemstvím, že Tomáš Rosický sice zastává roli sportovního ředitele Sparty. Ale od začátku s tou výhradou, že se s hráči nebude bavit o finančních podmínkách jejich kontraktů. Je mu prý lidsky nepříjemné taková jednání s někým vést. Tak to dostal na starost někdo jiný, právník Petr Hrdlička,“ vysvětluje Luděk Mádl.

„Já zastávám názor, že takhle to nemůže dobře fungovat. Tyhle věci, tedy sportovní plány a finance na jejich plnění určené, se přece musí propojovat. Takřka ve všech fotbalových klubech světa jsou v rukách sportovního ředitele. Jenže tady to vytváří dvě větve. Všude jinde se hráči domluví s jedním člověkem a je to hotové. Ve Spartě se ale četnými speciálními recepty všechno donekonečna komplikuje. Na Letné v éře Daniela Křetínského stále hledají nějaké vlastní cesty a kříží strukturální kočkopsy. Nepřekvapivě nefungují,“ dodává fotbalový expert Seznam Zpráv.

Varování ze Slovácka

Spartu čeká další výjezd na Slovácko. Jak známo, finálový zápas MOL Cupu byl kvůli totálně rozmáčenému terénu přeložen na středu 18. května. Hostitel finále, kterým je Slovácko, si v neděli s chutí zastřílel, když Hradci nadělil „trojku“. Letenské nečeká nic snadného, shodují se Nosiči vody.

„Všiml jsem si, že trenér Martin Svědík byl velmi spokojený s tím, co předvedli jeho svěřenci proti Hradci. Takovou míru spokojenosti přitom u něho jen tak neuvidíte. Jde o velké varování pro Spartu. Slovácko se nachází v dobrém rozmaru. Domácí nejsou pod sebemenším tlakem. Když se jim finálový večer nepovede, nikdo hráčům hlavu neutrhne. Mají zkušený manšaft a moc dobře vědí, že se v Uherském Hradišti týmu Sparty dlouhodobě nedaří,“ míní Jaromír Bosák, moderátor podcastu Nosiči vody.

Zmínka o Svědíkově spokojenosti Mádlovi připomněla myšlenku Dušana Uhrina vztaženou k finále Eura 1996, do něhož tehdy v Anglii český tým přivedl. Ve Wembley v boji o zlato podlehli Češi německému výběru v průběhu prodloužení.

A Uhrin si dodnes vyčítá, že mužstvo na finále nevyladil dokonale: „Nikdy se totiž nesmíte spokojit už s tím, že jste se dostal do finále. To se nám tenkrát stalo. A to je moje největší životní chyba. Povolil jsem. Bral jsem účast ve finále jako úspěch. Hráči to vycítili a vytratilo se mezi nimi to zdravé napětí,“ zazněla v podcastu parafrázovaná slova Dušana Uhrina.

V zahraniční části podcastu se posádka Nosičů napevno usadila v Londýně, kde se kromě finále FA Cupu odehrál i šlágr Premier League mezi West Hamem a Manchesterem City. Domácí Hammers k překvapení všech dokázali průběžné lídry obrat o drahocenné body a mohli se rozloučit s domácím publikem se ctí.

Jak je to s vypsanými kurzy Fortuny na letní transfer Patrika Schicka? Nosiči vody také natipovali vítěze Evropské ligy, která vyvrcholí ve středu. A jak je to s mentalitou liverpoolského kouče Jürgena Kloppa? I to uslyšíte v nové epizodě podcastu. Celou epizodu si pusťte v přehrávači v úvodu článku, na Podcasty.cz nebo ve své podcastové aplikaci.