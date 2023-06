Odbornice varuje: Aplikace pro počítání kalorií mohou narušit vztah k jídlu

Češi jsou milovníci aplikací. Dávají do nich své útraty, naběhané kilometry, kalorickou hodnotu jídla, které právě dojedli. Často však při pohledu na výslednou hodnotu zhořkne poslední sousto v ústech. A to může být problém.

Přibrat kilogram tělesného tuku lze reálně za týden. Shodit ho trvá jednou tak dlouho. To říkají v číslech si libující statistiky. Tělo je však složitější systém, který nelze nacpat do vzorečků a rovnic. Přesto se o to pořád pokoušíme.