Kápo Faltýnek. Z pravé ruky Andreje Babiše bezpečnostním rizikem

„Babiš tehdy jednomu z místopředsedů řekl: ‚Já platím, já rozhoduji, vy jste tu, abyste mi sháněli členy, ne od toho, abyste mi do toho fušovali.‘ Jen pár týdnů po svém zvolení čtyři z pěti místopředsedů na své posty rezignovali,“ připomíná Jaroslav Kmenta v nové epizodě podcastu Prohnilí.

Postupně se takto pročistily všechny okresní a krajské organizace a byli do nich dosazeni lidé z Agrofertu. Andrej Babiš tak postupně získal pozici neomezeného vládce a každý takový vůdce pak potřebuje někoho, kdo bude udržovat pořádek mezi následovníky a celou sektu prakticky řídit. Pro Andreje Babiše to nebyl nikdo jiný než Jaroslav Faltýnek.

„Jejich vztah se narodil z toho, že Faltýnek je nesporně nadaný manažer. Oba vzešli z Agrofertu. Je relativně složité hledat podstatu jejich vztahů, ale jako klíčová věc je to, že Jaroslav Faltýnek je mentálně nastavený na to, že spravuje ‚firmu‘ pro Andreje Babiše-majitele firmy a strany. Faltýnek je jeho generálním ředitelem,“ vysvětluje investigativní reportér Janek Kroupa, který otevřel kauzu Faltýnkova deníčku.

Faltýnek byl prvním místopředsedou Babišova hnutí a v letech 2013 až 2021 také předsedou poslaneckého klubu ANO. Ačkoliv formálně neměl žádnou funkci ve vládě, Babiš mu svěřil kontrolu nad Ministerstvem dopravy. Konkrétně měl hlídat to, co se týkalo kolejí a železniční dopravy.

Jaroslav Faltýnek se této neoficiální manažerské výzvy chytil a na příslušná místa v rezortu dopravy dosadil svoje lidi, které znal ze školních a studentských let. Začalo se jim jednoduše přezdívat „Faltýnkovi spolužáci“. Jednou z vyhlédnutých společností, kde měli operovat, byla firma ČD – Telematika.

„Veškerá kontroverzní rozhodnutí v zákulisí Faltýnek opíral mnohdy o imaginární stvrzení nejvyššího bosse Andreje Babiše. Můj zdroj, exmanažer z Ministerstva dopravy, mi ale potvrdil, že Babiš neměl ponětí ani o desetině toho, co se v rezortu děje. Když to později zjistil, pochopil, že se mu Faltýnek na dopravě neřízeně rozjel, a i to byl důvod, proč ho pak v roce 2018 společně s jeho lidmi potichu odstavil na vedlejší kolej,“ dodává Kmenta.