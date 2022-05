Zeman porušil pravidla kampaní, stíhat ho nejde. Je to bizarní, říká kontrolor

Andrej Babiš objíždí republiku se svým karavanem a pořádá jeden mítink za druhým. Nechce ale říct, zda tím už zahájil prezidentskou kampaň, či ne. Nezkouší tím obejít pravidla kampaní? A jak je dodržoval současný prezident Zeman?

Hostem Ptám se já byl člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Tomáš Hudeček.

Česko čeká začátkem příštího roku další prezidentská volba a té budou předcházet neodmyslitelné předvolební kampaně. Zatímco několik možných kandidátů už svoji touhu usednout na Hrad oznámilo a už teď v ulicích sbírají potřebné podpisy a shání podporovatele, o jiných se zatím jenom spekuluje.

Mezi nimi je i bývalý premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, který v minulém týdnu vyrazil v obytném voze po České republice. Podle expertů jde o jasnou součást kampaně – ať už té prezidentské, nebo té před komunálními volbami. Babiš ale zarytě tvrdí, že jde o nezištnou cestu mezi jeho voliče s cílem vyslechnout jejich problémy.

Pokud by přece jen šlo o prezidentskou kampaň, ta má co do financování svá jasná pravidla. Každý prezidentský kandidát musí v rámci své kampaně dodržet pevný limit 40 milionů korun do prvního kola voleb a 10 milionů do dalšího. Peníze se ale počítají až od chvíle, kdy šéf Senátu volbu prezidenta vyhlásí, do té doby mohou zájemci o prezidentský úřad v kampani utratit v podstatě cokoliv.

Je to správně? K čemu máme úřad, který na kampaně dohlíží? A bude letos opět možné financovat volby přes neprůhledná sdružení, jako to v roce 2018 udělal Vratislav Mynář pro Miloše Zemana?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

Ptám se já Podcast Marie Bastlové a Veroniky Sedláčkové.

01:02 – Andrej Babiš se svým obytným vozem kampaň určitě dělá. Jedná se o jakoukoliv propagaci hnutí či strany. Pokud bude kandidovat na prezidenta, tato část kampaně se do nákladů počítat nebude. Je to správně, je potřeba, aby regulovaná část kampaně byla ohraničena. Pokud by limit byl bez jasného začátku, mohli bychom tvrdit, že se do ní započítává celé období. V případě prezidenta tedy pět let.

02:35 – Bude nás zajímat, jakým způsobem se část kampaně Andreje Babiše promítne do volebního účetnictví, ta materiální část je jedna věc a ti lidé, dobrovolníci, kteří se kolem pohybují, je věc druhá. Je to široký pojem.

03:44 – Některé výjezdy jsme absolvovali. V tuto chvíli probíhá kampaň pro třetinu okrsků Senátu, kampaň to tedy je.

05:54 – Problematickým momentem u kontrol předešlé kampaně prezidentských voleb byly výjezdy do krajů. S kontrolou jsem byl ale spokojen. Co se týče financování kampaně přes spolek přátel Miloše Zemana, tam jsem spokojený být nemohl, nemáme pravomoc dohlížet na financování zapsaných spolků. Je to chyba, protože na té kampani to vidět bylo. U ostatních kandidátů byla kampaň v naprosté většině transparentní.

07:43 – Pracujeme na analýze pro zákonodárce, kde budou doporučení k problematickým pasážím zákonů. Bude záležet na politicích, jestli budou chtít něco změnit, nebo ne. Náš úřad je trochu nechtěné dítě mezinárodních závazků.

09:54 – Je chyba, že už se dříve neiniciovala změna zákona, aby současné prezidentské volby probíhaly lépe? Nemyslím si, že je to chyba. Záleží, jak k tomu kandidáti přistoupí a jakou dávají voliči prioritu při transparentnosti svých kandidátů.

10:58 – Pan prezident žádnou pokutu zaplatit nemohl, protože se na něj vztahuje prezidentská imunita. Je to bizarní. Nejsem ústavní právník, abych toto hodnotil. Chápu, že je to vůči kandidátům, který mandát nezískají, nefér, ale to není otázka na mě.

12:32 – Nemyslím si, že kontrolujeme málo. Má to smysl, smyslem není jen rozdávat pokuty, ale motivovat voliče do budoucna. Kandidáti mají jasně nalajnované noty, jak se v kampani chovat.

14.33 – Využívala Alena Schillerová prostředky ministerstva financí pro své PR? V tuto chvíli k tomu nemohu nic říci. Můj osobní názor je, že to kampaň nějakým způsobem byla. Jedna rovina tam je, že politik nesmí využívat státní zaměstnance pro svoji kampaň. Nás mrzí, že nikdo nepodal stížnost na průběh regulérnosti kampaně do sněmovních voleb k Nejvyššímu správnímu soudu. Zajímalo by nás to odůvodnění, abychom věděli mantinely. Můj osobní pocit z průběhu kampaně byl, že je to na hraně ze strany ministrů, kteří byli na kandidátce a využívali nad rámec rozpočtu prostředky ze státního rozpočtu na svoji kampaň.