Expert: Hrdinství je za námi. Teď se Češi bojí, jak válka dopadne na peněženky

Za neefektivní pomoc uprchlíkům je ale kritizována vláda. Ta nemá aktuálně dostatečný přehled, kolik běženců v zemi je a kde se nachází a i proto údajně není schopná efektivně koordinovat jejich začlenění do společnosti - ať už v oblasti vzdělávání nebo zajištění pracovních míst. Mimo to se neví, kolik Ukrajinců se už vrátilo do vlasti a kolik jich tu plánuje dlouhodobě zůstat.

2:40 - Náladu ve společnosti by popsal asi jako očekávání, nejistotu a takovou spokojenost, že jsme to zatím docela zvládli. To je pohled dozadu. Pohled dopředu je velká nejistota, co bude ve válečném konfliktu, jak se to propíše do našich peněženek a jak bude celkové rozložení geopolitických sil.