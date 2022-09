Chyb jsme neudělali málo, říká Farský

Starostové a nezávislí startují ostrou část kampaně před komunálními volbami. Otázka je, jestli jim voliči prominou výčet skandálů, které má strana poslední měsíce za sebou. Kdo za ně může? A neuškodily celé vládě?

Hostem Ptám se já byl místopředseda STAN Jan Farský.

Kauza Dozimetr, v níž je mezi obviněnými dnes již bývalý náměstek pražského primátora za STAN Petr Hlubuček a která stála křeslo také ministra školství a dříve i místopředsedu Starostů Petra Gazdíka. Nevydařená mise bývalého šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, kvůli kterému opozice volala po konci ministra vnitra Víta Rakušana. To jsou jen dva příklady problémů, jimž čelí vládní hnutí STAN.

Starostové, kteří v minulých sněmovních volbách zaznamenali historický úspěch, dnes kolísají v průzkumech veřejného mínění okolo pěti procent voličských preferencí. Možná právě kvůli zmíněným kauzám.

Není to ale jen hnutí STAN, jež ztrácí na oblibě mezi některými skupinami obyvatel. O víkendu totiž Václavské náměstí zaplnily desetitisíce demonstrantů. Protestující žádali demisi Fialovy vlády (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti), podle nich současný kabinet nepomáhá dost – ať už s rostoucí inflací, nebo s energetickou krizí. A v úterý se do Prahy sjeli také odboráři, aby vyzvali vládu k přijetí opatření proti poklesu životní úrovně.

Jak to, že vláda ztrácí důvěru lidí? A jak se na tom podílí kauzy okolo STAN? Vyrovnala se s nimi strana dostatečně?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 – Předseda STAN a vicepremiér Vít Rakušan připouští, že nervozita v české společnosti je obrovská. Reaguje tak na víkendovou protivládní demonstraci v Praze. Jak to vnímáte vy, daleko od Česka? Strach a obavy jsou všudypřítomné a úplně přirozené. Nejistota, do které nás Putin dostal, je obrovská. Plyn a energie používá jako zbraň, aby Evropu destabilizoval. Není to poslední zbraň, kterou použije. Je namístě, že obavy mezi lidmi jsou, a úkolem vlády je, aby nabízela nejjednodušší řešení. Strach je emoce, kterou komunikací nezaženete, ale je nutné mluvit, přestože je to hrozně složité.

4:00 – Žádná vláda na světě nemůže říct, že dělá všechno správně. Vždycky je prostor se zlepšit. Je to ale složité, když vláda komunikuje s lidmi, třeba na Twitteru, tak i tam dokážou být lidé velmi kritičtí a podléhají určitým vlnám. To bylo vidět poslední víkend, ať už to bylo vyjádření Petra Fialy, které bylo překrouceno (Premiér Petr Fiala o demonstraci na Václavském náměstí prohlásil, že ji svolaly síly, které se hlásí k proruské orientaci, mají blízko k extrémním pozicím a jsou proti zájmům Česka, pozn. red.), nebo vyjádření pana ministra průmyslu a obchodu, které také způsobilo rozruch. A docela dlouho trvalo, než se to vysvětlilo.

5:00 – Jak jsem já četl vyjádření Petra Fialy v originále, tak mluvil o svolavateli demonstrací. Ten vztah tam je. Nemluvil o lidech na náměstí. Přesto to dokázala spousta lidí propojit a řekla, že tak označil těch 70 tisíc lidí. To ale pravda není, to on neřekl.

5:30 – Také máme svůj podíl na současné situaci okolo vlády, těch chyb jsme neudělali málo. Nemám ale data. Vím, že jsme udělali chyby, ale dostatečně razantně jsme se k nim postavili. Prošli jsme nepříjemnou, ale důležitou katarzí, převolili jsme vedení. (…) Netroufám si odhadnout, jaká atmosféra teď v Česku je a jak dopadnou volby.

9:00 – Už jste ve straně opravdu vše vyřešili? Co třeba europoslanec Stanislav Polčák – neměl by se vzdát i poslaneckého mandátu v Evropském parlamentu? Martin Půta zase stále čelí obžalobě jako liberecký hejtman… Co se týká Standy Polčáka, ten pozastavil členství v hnutí STAN, mandát europoslance vyhrál ve volbách, je na něm, jestli si ho ponechá. Jiří Pospíšil je také europoslanec, v kontaktu s lidmi v kauze Dozimetr prokazatelně byl a zůstává dvojkou na kandidátce. Ta katarze u nás byla daleko větší. Martina Půtu v prvním kole osvobodili. Po sedmi letech žádá, ať se to co nejrychleji rozhodne. Teď už není ani v předsednictvu.

12:00 – Sám jsem udělal chybu a je to pro mě zkušenost. Určitě mě to posouvá. Zvykl jsem si, že být na Twitteru a strefovat se do nálad není složité, ale je otázka, jestli tím člověk víc neprohlubuje příkopy.

13:00 – Nelitujete, že jste odešel do USA a nezůstal jako poslanec v Česku? Odjel jsem ještě před Ruskou invazí na Ukrajinu a v tom rozhodnutí jsem nebyl sám – zatáhl jsem do toho rodinu, která se mnoho let přizpůsobovala mně a politice. V té fázi, ve které to bylo, jsem nechtěl rodině opět zrušit plány. Ano, zaplatil jsem za to hodně, ale nelituji toho. Nejsem nenahraditelný. Jsem ale rád, že jsem pomohl tomu, že je tady vláda Petra Fialy, a ne Andreje Babiše. Neumím si ale představit, že bych 6 měsíců držel mandát, to jsem neodhadl. Rezignoval jsem ve chvíli, kdy mi došlo, že už vládě neprospívám.

15:00 – Pomohlo by vládě, kdyby rezignoval Vít Rakušan? Konec Víta Rakušana by uspokojil ty, kteří na řešení nečekají a ani nás podporovat nebudou, a ztratili bychom ty, kteří nás podporovali. Vít Rakušan výborně zvládl na své pozici uprchlickou krizi. To, co se na jaře povedlo, je něco, za co nás obdivuje půlka Evropy. Jsme jedna z nejbezpečnějších zemí na světě. I to je ukázka toho, že i uprostřed krize dokáže odvádět svoji práci. Nebylo by lepší, kdyby odešel a začali bychom řešit nějakou nestabilitu.

19:00 – Podle smlouvy s Piráty dvě třetiny financí, co dostáváme za mandáty, dostávají Piráti na své čtyři poslance. My dostáváme asi 11 milionů korun, oni dvacet dva. My za to musíme financovat své zázemí, zvládneme to, ale je to takto nastavené. Smlouvy ale držíme, takhle jsme si to slíbili. Může mi to připadat nespravedlivé, jim ale přijde nespravedlivé, že jsou jenom čtyři.