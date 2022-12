Epidemiolog: Čína udělala nepochopitelný krok

Po letech, kdy Česko i zbytek Evropy řešily v zimě hlavně covidovou pandemii, poznamenává letošní chladnou sezonu epidemie jiných respiračních nemocí. Ať už se jedná o chřipku, nebo RSV – tedy respirační syncytiální virus.

Hostem Ptám se já byl epidemiolog IKEM Petr Smejkal.

Třeba v pražské MHD je docela jasně vidět a slyšet, kolik lidí se virům neubránilo. Rýma, kašel, jasné příznaky. A podle Ministerstva zdravotnictví není situace o moc lepší ani v dalších regionech.

Zvlášť nebezpečné je to teď pro děti zhruba do dvou let. Hlavně miminka se nedovedou s viry dobře vypořádat. Dětské jednotky intenzivní péče se na řadě míst proto rychle plní. Situaci nepomáhá ani fakt, že je už několik týdnů v podstatě nedostupný Nurofen pro malé pacienty.

A dá se předpokládat, že předvánoční večírky a následná vánoční rodinná setkání epidemickou situaci moc nevylepší.

Co nás tedy v nejbližších týdnech čeká? A má ještě smysl očkovat se proti chřipce nebo covidu?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 – Situace je horší než v předchozích letech, co se týká ostatních virů. Co se týče covidu, tak je situace nejlepší. Co se týká RSV, ten nás trápil trochu loni, teď je to nejvíc za poslední dekádu. Dobrá zpráva je, že co se týče RSV, jsme na vrcholu a budeme klesat. Stoupat budou případy chřipky. Riziko, že se nakazíte nebo nakazíte někoho jiného, se dá ovlivnit očkováním. Vakcína na chřipku je letos výborná. Chřipka nás bude trápit víc než covid.

2:00 – Případů chřipky bude přibývat, vždycky když byly velké chřipkové epidemie, tak ta kulminace byla někdy v únoru, letos to bude asi v lednu. Je pořád čas se očkovat, je důležité opakovat, že není pozdě. Až do února, pokud se někdo rozhodne očkovat na chřipku, je to lepší, než kdyby se nenechal očkovat vůbec.

3:00 – RSV nás trápil vždycky, teď je největší počet komplikací za dekádu – případy malých dětí, které skončily na kyslíku a potřebují nemocniční péči. Dřív jsme to u dětí ani nediagnostikovali, děti kýchaly a zůstaly doma. Teď nás ty případy v nemocnicích docela potrápily. RS virus není onemocnění jenom u malých dětí, kde se zejména bojíme, ale vidíme i případy u starších dětí, které potřebují kyslík. Žádné antivirotikum na RS virus nemáme. Existuje monoklonální protilátka, která se podává některým dětem, které nemají dobře vyvinuté plíce.

5:00 – Mluví se o imunitním dluhu, ale je to teorie. Já si myslím také, že jsou děti, které se do covidové pandemie narodily a s tím virem se nesetkaly, a proto se zdá, že průběh těch RS viróz je horší. Jiná teorie je, že se populace oslabila covidem, nemůžeme to říct s určitostí. Mnoho lidí se přiklání k tomu, že každoroční vystavení virů tu nebylo a to je tou příčinou. Kvůli omezením i rouškám. Ale opravdu je to hypotéza.

8:00 – Pozitivní zprávy jsou u covidu. Budou to nejlepší Vánoce z pohledu covidu od té doby, co to v Číně začalo. Covid máme, diagnostikujeme ho, ale naprostá většina případů jsou lehké virózy, lehké infekce dýchacích cest – tedy něco, co je neškodná záležitost. Ano, lidé se nakazí, tomu vakcíny nezabrání, ani tomu, že se s covidem setkali, ale valná většina to přechází lehce. Řadu lidí samozřejmě nediagnostikujeme, protože nechodí na testy. Teď přichází nová subvarianta covidu, ale je to pořád omikron. Jediné, čeho se bojím, je situace v Číně a že tu dynamiku změní a přijde nová varianta.

10:00 – Situace v Číně je zajímavý obrat. Tedy to opouštění lockdownu i masivního testování bez toho, aby měli populaci výborně naočkovanou. Čína dosáhla vysoké proočkovanosti, ale lidé mají jednu nebo dvě dávky, takže ta populace nemá žádnou imunitu, protože se tam s covidem setkal jeden člověk z tisíce. Vy vypustíte všechno ostatní a to je hrozné riziko. I omikron dokáže zabít spoustu lidí a to se teď děje.

12:00 – Čím déle tam ta situace bude trvat a ten virus bude pronikat do téhle zčásti imunizované populace, tím je větší riziko, že virus zmutuje a dostane se na druhou část planety a tu pandemii rozjede. Toho se bojíme. Čína dělá nepochopitelný krok, doufáme, že udělá razantní opatření a třeba nařídí plošné očkování.

14:00 – To, co se děje v Číně, určitě oddálí konec pandemie. Nikdo to nečekal, doufali jsme, že doočkují a pak to povolí. Ekonomické faktory ale vyhrály.

15:00 – Chřipka tu vždycky v tuhle dobu byla, vyjma těch covidových let. Na jižní polokouli těch chřipek bylo daleko víc než v předchozích letech, teď je to u nás. My jsme v té epidemii teď. Je otázka, kdy bude kulminovat. Záleží také na tom, kolik z nás se nechá očkovat. Češi moc nevěřili vakcínám obecně už před covidem. Na chřipku se dává očkovat třeba pět procent lidí. Letos je tu ale opravdu výborná vakcína. Opět je ale vidět, že zájem není moc velký, ale třeba poroste, jak těch chřipek bude přibývat. (…) Chřipka zasáhne i děti, doporučuji očkování i u nich.

19:00 – Komu vadí respirátor, ať si vezme roušku. Je levná a stačí, abych se chránil proti chřipce. Samozřejmě když jsem nemocný, tak zůstat doma. Kýchat do lokte. Tyhle věci pořád platí.