Havlíček: Ideální by bylo, kdyby skončil celý dotační byznys

Česko včera zažilo stávku. Odboráři slibovali, že bude největší od sametové revoluce. Do Prahy se sjely jen tisíce odborářů a nejviditelnější tak byl protest škol. Byla akce proti vládě úspěšná? A jak se kabinetu Petra Fialy daří?

Hostem Ptám se já je první místopředseda hnutí ANO a stínový premiér Karel Havlíček.

Opoziční hnutí ANO vyzvalo v pondělí kabinet Petra Fialy (ODS), aby okamžitě odstoupil. Reagovalo tak na pondělní protesty odborů vůči vládě. Ty jsou podle šéfa opozičního hnutí Andreje Babiše výsledkem toho, že vláda nezvládla inflaci, způsobila zvýšení cen elektřiny a odehnala ze země investory.

Babiš se také opřel do premiéra, který podle něj nekomunikuje a škodí: „Každý by čekal, že vystoupí a bude situaci smířlivě řešit.“ Předseda vlády podle šéfa ANO vystupuje arogantně a protesty dehonestoval. „Zatímco po celé zemi je největší stávka od listopadu 1989, premiér Fiala se jezdí dívat na krávy k bratrovi pana Jurečky,“ dodal později na síti X, když komentoval premiérovu pondělní návštěvu zemědělského družstva Pooslaví Nová Ves na Brněnsku. Jeho ředitelem je bratr ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) Lukáš Jurečka.

Fiala v pondělí zkritizoval odbory s tím, že dialog s nimi mohl fungovat dobře, obě strany by se ale musely chtít dohodnout. A zopakoval, že vláda nemůže ustoupit tlaku a ustat ve snaze ozdravit veřejné finance a zpomalit zadlužování země.

Jaký recept má hnutí ANO na rostoucí zadlužení státní kasy? Je připraveno za současné krize vládnout? A s kým?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Jak hodnotíte včerejší stávku odborů? Neskončila neúspěchem? - Podle mě to nebyl neúspěch, byl to největší profesní protest od revoluce. To, že se do něj zapojilo, pokud mám správná čísla, přes sedm tisíc škol, tak to je něco, co asi nečekal prakticky nikdo. Tři čtvrtě škol bylo ve stávce, připojili se zdravotníci, připojil se průmysl a co je hodně zajímavé, vládě se podařilo proti sobě v jednom šiku dostat jak zástupce zaměstnavatelů, tak zástupce zaměstnanců, jak zástupce privátní sféry, tak zástupce veřejné sféry.

2:30 Na druhou stranu v Praze to zase tak velké akce nebyly, odbory nezaplnily ani Malostranské náměstí. A navíc na pódiu s nimi vystoupili i dezinformátoři jako třeba bloger Vidlák. - Já rozlišuji dvě věci, jedna věc je ta stávka, druhá věc vlastní demonstrace. Pochopitelně, kdyby byl plný Václavák, určitě je to výzva a svým způsobem ještě daleko lépe zvednutý prst. Ale jinak, co se týká těch lidí, kteří byli na tom pódiu, tak mimo jiné i to je důvod, proč my jsme se nějak nehrnuli do žádné organizace, nebylo to čistě věcí odborů. Já se osobně domnívám, že je chyba, že na pódium pustili někoho s nějakým politickými ambicemi nebo někoho z té scény, která se tváří, že politiku dělá nebo dělat chce.

4:00 Pro mě je důležité to, že se k tomu přihlásilo více jak sedm tisíc škol a ten vzkaz, který vyslaly, je jasný. Stejně tak jako třeba zdravotníci. Oni to opravdu nedělali toliko jenom z toho politického přesvědčení, oni to dělali prostě proto, protože vnímají, že ta vláda to vede opravdu s kopce a že to dělá fakt katastrofálně. (…) Myslím si, že k tomu hodně přispělo i to, jakým způsobem komunikoval pan premiér Fiala, to, že se ty školy přihlásily ze začátku ke stávce. Přece nikdo nemůže podezírat z toho, že ve školách, když jdou do stávky, mají nějaké politické ambice. Oni jsou nešťastní, oni jsou naštvaní, že vláda jim lže, že ta vláda není schopná si před ně ani stoupnout a férově jim říct: my nemáme peníze. A tajemník pana premiéra si dovolí ještě říct, že lidé u nás chtějí socialisticky pracovat a kapitalisticky žít. Ne, lidé u nás nechtějí kapitalisticky žít. Teď narážím teda na kuchařku, která bere 19 600. Ona chce důstojně žít.

6:00 Vy jste společně s vaším stranickým předsedou Andrejem Babišem včera s odkazem na tu stávku vyzvali vládu k okamžité demisi. Vy sám jste před chvílí řekl, že kdyby byl plný Václavák, tak by to byla ještě větší výzva pro vládu, byl by to ještě více zvednutý prst. Za dob vaší vlády byl plný Václavák, několikrát dokonce byla plná Letenská pláň a s vámi to ani nehnulo. Proč by tohle mělo hnout s vládou Petra Fialy? - Protože rozlišuji to, jestli někdo přijde na demonstraci, a může to být třeba z aktivistických důvodů, anebo z důvodu, že se mu nelíbí ANO. A druhá věc je, pokud se vám zapojí takřka plošně napříč jednotlivými sektory profesní organizace, školy, zdravotnická zařízení, to už je skutečně naprosto zásadní vyjádření nespokojení s touto vládou. To za nás nebylo. - V čem je rozdíl? Protože bych si troufla říct, že zatímco plná Letná volala po demisi vlády, tak třeba učitelé, které my jsme tady měli, říkali, že nevolají po demisi vlády, že chtějí jenom debatu. - Tenkrát to byli lidé, kteří přišli ve smyslu toho, že mají určitou míru nenávisti vůči tehdejšímu panu premiérovi, panu Babišovi, otevírali tam Čapí hnízdo a tak dále, to nemělo co dočinění s aktivitou vlády. To byla osobní nenávist.

10:00 Z mého pohledu je nejčistší varianta, když takhle vláda selže, aby byly nové volby. V každém případě my bychom byli připraveni, pokud bychom v nich uspěli, vládu sestavit. Máme jasnou představu, jak řídit a od prvních dnů bychom začali prosazovat náš program. Ne jako tato vláda, která rok propásla tím, že se rozkoukávala a v podstatě neudělala žádné klíčové kroky, což si myslím, že ji tedy dnes dobíhá. - Ona také vypukla válka na Ukrajině. Tak ono to rozkoukávání nebylo tak úplně jenom z dlouhé chvíle. - Já s tím souhlasím, ale my jsme měli zase pandemii, což si troufám tvrdit, že byla náročnější.

13:30 Jste připraveni případně vládnout s hnutím SPD? - Já se k tomu nemůžu vyjádřit, protože je to o programu. A v současné době my jsme zcela zásadně proti tomu, abychom se spojili s kýmkoliv, kdo chce vystoupit z Evropské unie nebo chce vystoupit z NATO. To je prostě pro nás červená tenká linie, přes kterou nejede vlak. Mně by vadilo vládnout s někým, kdo by nectil náš program.

15:30 Vsadil byste si na to, že tato vláda vydrží do konce volebního období? - Vsadil bych si na to, že vydrží. Jakkoliv se mi to nelíbí, jakkoliv to považuji z jejich strany za krok, který je pouze směřující k tomu, aby si udrželi své fleky a vůbec nedbají na to, co si myslí lidé. Přesto se domnívám, že o co se jim bude dařit hůře, o to se více budou držet svých fleků.

20:00 Jeden z těch škrtů se má týkat i velkých potravinářských podniků, souhlasíte s tím, že je na místě tyto dotace škrtat, když firmy jako Agrofert nebo Madeta navyšují svoje zisky? - Vláda právě škrtá minimálně v dotacích, ona slíbila, že bude škrtat více než 50 miliard v dotacích, nakonec to jsou stamiliony, možná nízké miliardy. (STŘIH) Já jsem pro, aby se nedotovalo, ale musíme si říct to za bé. To znamená, pokud v nějaké oblasti, třeba v zemědělství nebo kdekoliv jinde, začneme přestávat podporovat, tak si musíme uvědomit, že tuzemské subjekty vůči těm zahraničím, které ty dotace pobírají a díky tomu sem k nám exportují a díky tomu třeba ty řetězce od nich kupují a pak nakupují od těch našich, tak poté budeme čím dál tím více závislejší, takže ideální by bylo, aby skončil úplně celý dotační byznys v Evropské unii. Obávám se, že to je utopie, že to nenastane (STŘIH) - Tohle říkáte i Andreji Babišovi, že by bylo ideální, kdyby skončil celý dotační systém v Evropské unii? - On má na to podobný názor jako já.

25:00 I dnes se debatovalo zdanění tichého vína. Jaký je jasný postoj hnutí ANO v této otázce? - Není právě úplně jasný. Jsou u nás členové, kteří jsou k tomu benevolentnější, protože si uvědomují velmi složitou situaci našich vinařů, a to nikoliv proto, že by jaksi popíjeli víno, ale proto, že se k nám dováží víno. - Možná proto, že kandidují na jižní Moravě. - Třeba i proto, stejně tak jako vládní politici, ale v každém případě se sem dováží, a to je třeba objektivně říct, levné víno z ostatních zemí. Víte proč? Protože tam ho dotují, to znamená, naši vinaři budou mít vyšší daně a budou se dívat na to, jak se sem vozí víno z jižních destinací. - Zdanění tichého vína tedy ne? - To ne, někdo je pro a někdo je proti, to znamená, my to necháme volně. (…) Podle mého názoru je to v kompetenci vlády, ale můžou s tím souhlasit více či méně. To znamená, nejsme v tom celém jednotní.

31:00 Jedna z důležitých věcí, kterou vláda tvrdí, že chce do konce funkčního období ještě prosadit v Poslanecké sněmovně, je zavedení korespondenční volby. Budete to blokovat? - Ano. - Proč? -Pro mě je to absolutně nepřijatelná záležitost. - Proč? - Protože svoboda jedince končí tam, kde začíná svoboda toho dalšího. Já rozumím tomu, když někdo řekne, ano, naši zahraniční občané budou mít vyšší komfort, to je pravda, nemusí cestovat z města A do města B. Ale současně se tím snižuje komfort pro někoho, kdo řekne, já chci být za tou plentou, já nechci, aby se mi na to, koho volím, díval partner, partnerka, manželka, kamarád, kamarádka, aby mě jakýmkoliv způsobem ovlivňoval. - A v čem se to bude měnit vám, čím omezím vás? - Mě omezíte tím, pokud bych byl třeba tím dotyčným, který by chtěl volit někoho jiného, než řekne ve své rodině, tak mě omezíte tím, že někdo z rodiny říká, já se chci dívat, koho volíš. Zatímco za tou plentou si zvolí přesně toho, koho chce. A to je to, co bychom podle mého názoru měli ctít. Nic více.