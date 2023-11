Středula: Učitelům jsme stávku neukradli. Přesně naopak

Učitelská platforma se hned v pondělí večer vymezila proti odborářské demonstraci na pražském Malostranském náměstí a jejímu programu.

Vadilo jí zejména vystoupení Daniela Sterzika, který si říká Vidlák a je pravidelným hostem streamů a vysílání dezinformačních médií.

Kritika míří i na hlavního organizátora odborářského protestu, šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středulu. Ten v rozhovoru pro Seznam Zprávy odpovědnost za vystoupení dezinformátora odmítá. Pozvala ho prý jiná odborová asociace.

Nesouhlasí ani s tím, že odboráři „ukradli“ stávku pracovníkům ve školství. „My jsme vyhlásili den protestu a následně se školské odbory rozhodly udělat v den protestu celodenní stávku. Takže je to přesně naopak,“ říká Středula.

Výtky podle svých slov vnímá, ale za pondělní akci prý sklízí i pochvaly a uznání kolegů.

Jak stávku s odstupem dne hodnotíte? Byly tam nějaké chyby, něco, co se nemělo stát?

Co se týká té akce jako takové, tak musím říct, že je naprosto úctyhodné, jak obrovské množství lidí a kolik energie věnovali do toho našeho společného dne protestu.

Náš odhad je, že se do toho po celé České republice zapojil asi milion lidí – někteří přímo účastí ve stávce, jiní demonstrací, jiní setkáním se zaměstnanci přímo na pracovištích, anebo zvolili nějakou formu, která byla v dané chvíli z jejich pohledu možná – třeba ti, kteří nemohou stávkovat.

Za mě to byla opravdu velká akce a myslím, že by měla následovat také adekvátní reakce vlády. Třeba s odstupem času.

Učitelé se vymezili proti odborářům Spolek Učitelská platforma se ostře vymezil proti dnešní akci odborů v Praze, která podle něj původní záměr učitelské stávky zneužila a spojila s lidmi, kteří jsou pro demokracii ohrožením a nikdy na demonstraci neměli vystoupit. Více v článku. Odbory zneužily učitelskou stávku, stěžuje si spolek Učitelská platforma

Když jsem se ptala, jestli se něco nepovedlo, narážela jsem tím na učitele, kteří včera vyjádřili velkou nespokojenost vůči tomu, jak se to odehrálo. Myslím tím vystoupení dezinformátora, který si říká Vidlák. Řešil jste to s nimi?

Co se týká učitelských svazů, tak tam k něčemu nedošlo. Pokud narážíte na Učitelskou platformu, tak to není odborová organizace a není součástí ČMKOS.

Já si myslím, že jsem se k tomu dostatečně vyjádřil. Toto není záležitost ČMKOS. To, co se tam odehrálo, je rozhodnutí Asociace samostatných odborů, a za to nenesu žádnou zodpovědnost. My jsme dopředu varovali, že takoví lidé by na této demonstraci neměli vystupovat.

Učitelé mají pocit, že jste jejich stávku zneužili…

Co se týká toho údajného prohlášení, že někdo někomu nějakou stávku ukradl, tak je to úplně jinak: ČMKOS vyhlásila den protestu a následně se školské odbory rozhodly udělat v den protestu celodenní stávku. Takže je to přesně naopak. Nikdo nikomu nic neukradl a toto je akce, která je opravdu naše společná.

Probral jste vystoupení dezinformátora alespoň s předsedou Asociace samostatných odborů Bohumilem Dufkem, když říkáte, že ho pozvaly jeho odbory? Vidlákovo vystoupení totiž na veřejnosti padá na vaši hlavu.

Já jsem se k tomu už podle mého soudu dostatečně vyjádřil.

Neměl byste to řešit?

Nevidím důvod se k tomu dál vyjadřovat. Ať si to vyřeší Asociace samostatných odborů.

Podle vás se akce vydařila, ale i přesto se objevily různé třenice. Neznamená to, že to až tak dokonalé nebylo?

Každá akce tohoto typu, která se týká tak obrovského množství lidí, samozřejmě přinese nejenom pozitivní věci, ale i nějaké, které jsou jiné. Tak se to už prostě stává. Jsme jenom lidé.

Zaznamenal jste za pondělní organizaci nějakou kritiku od vašich kolegů a místopředsedů?

Co se týká včerejší organizace, tak naopak před malou chvíli přišlo poděkování, například z Odboru svazu zdravotnictví a sociální péče a podobně. Co do interní procedury, samozřejmě umíme být k sobě velmi kritičtí. To je naprosto v pořádku, protože musíte stejně vyhodnotit klady a zápory. Ale myslím si, že v tomto případě ty klady drtivě převažují nad jakýmikoliv zápory, nebo respektive věcmi, které je potřeba třeba pro budoucnost udělat jiným způsobem.

Takže cítíte, že v tuto chvíli je vaše pozice jako šéfa ČMKOS silná?

To subjektivně neumím posoudit. To je věc kolegů, jakým způsobem to posuzují, ale mohu vám říct, že jsou opravdu nejenom tvrdí, ale taky spravedliví.

Premiér Petr Fiala včera uvedl, že v demonstraci hrají roli i vaše politické ambice. Vy jste to sice odmítal, ale včera se celou dobu pod pódiem pohyboval šéf strany PRO Jindřich Rajchl. Můžeme čekat spolupráci třeba v tomto směru?

Pokud znáte má dlouhodobá stanoviska k tomuto tématu, tak jsou neměnná.

Čtvrtého prosince se sejde tripartita. Od té si slibujete jednání alespoň o minimální mzdě. Pokud ani to nevyjde a vláda vám vůbec nevyjde vstříc, máte „fahrplan“, jak budete konat dál?