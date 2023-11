Odbory zneužily učitelskou stávku, stěžuje si spolek Učitelská platforma

Proti dnešní akci odborů se vymezil spolek Učitelská platforma. Spolek, který sdružuje zhruba 2000 učitelů a učitelek, to uvedl na sociální síti X. To, že odbory neinformovaly o tom, kdo bude na demonstraci vystupovat, považuje předsedkyně Učitelské platformy a učitelka gymnázia v Litoměřicích Petra Mazancová za skandální. Podle ní by měl šéf odborů Josef Středula odstoupit.