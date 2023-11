Středulova výzva nezabrala. Protest využili politici i dezinformátoři

Několik odborových svazů svolalo na pondělní poledne do centra Prahy demonstraci, kterou chtěli podpořit stávku svolanou původně pracovníky ve školství. Do pozice hlavní tváře stávky a demonstrace se pasoval předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Jeden ze seniorů mu nutí transparent s heslem „nechceme velkou důchodovou loupež“. Tu ministr s díky odmítá. „Já vám to nebudu brát, možná že to dneska ještě užijete,“ vysvětlí mu. Seniorům, kteří se kolem něj shluknou, zároveň řekne, že odboráře na pondělí pozval na ministerstvo. „Oni to odmítli,“ pokrčí rameny.