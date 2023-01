Hladík: Buď budu ministrem, nebo budeme trvat na žalobě na nového prezidenta

Už tři měsíce uplynuly od chvíle, kdy se na veřejnost poprvé dostalo jméno Petra Hladíka coby kandidáta na nového ministra životního prostředí. Dodnes se jím ale lidovecký politik nestal. Proč na něm lidovci tak zarputile trvají?

Hostem Ptám se já byl náměstek na Ministerstvu životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Místopředseda KDU-ČSL a někdejší brněnský politik Petr Hladík byl v říjnu minulého roku stranou nominován na post ministra pro životní prostředí, kam měl nastoupit po Anně Hubáčkové, která rezignovala ze zdravotních důvodů. Jmenování ale oddálil policejní zásah na brněnské radnici, kde Hladík působil jako první náměstek primátorky.

Hladík v případu figuruje jako podezřelý, obviněn nebyl, i přesto dal premiér prezidentovi návrh na jmenování Hladíka do funkce až koncem prosince. Zeman, který se s Hladíkem na začátku roku setkal, má ale k lidoveckému kandidátovi výhrady, odmítnutí Hladíka ale za protiústavní nepovažuje.

Vicepremiér Marian Jurečka, který je dočasně pověřen řízením resortu životního prostředí, zatím Hladíka jmenoval náměstkem resortu. Proč o Hladíka na postu ministra lidovci tak stojí? Věří, že nový prezident přestane blokovat jmenování? A mlžil Hladík ohledně své role v policejním vyšetřování kauzy s přidělováním brněnských městských bytů?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 – Drkotá to. Domnívám se, že na mně KDU-ČSL trvá ze dvou důvodů. Shodli se na mně, byl jsem politický garant té problematiky a poté, co paní Hubáčková musela rezignovat, hledalo se nové jméno a já tu nabídku přijal. Druhá věc je, že pan prezident nominaci odmítl s tím, že teď není připraven mě jmenovat, což je ale něco, na čem chce celá koalice trvat, je to její ústavní kompetence. To jsou ty hlavní dva důvody. Vůbec to není o mně, ale o tom, co jako KDU-ČSL chceme dělat pro lidi. Ministerstvo životního prostředí je ministerstvo budoucnosti.

3:00 – Je to míra zodpovědnosti, která na mě dopadla poté, co se paní ministryně Hubáčková rozhodla rezignovat. Tu nabídku jsem ale hodně zvažoval. Po rozhovoru s panem prezidentem mě to nakoplo. Dostal jsem spoustu pozitivních reakcí. Počkáme na inauguraci nového prezidenta.

5:00 – Kdybych chtěl, dál jsem mohl zůstat v Brně. Vyslyšel jsem ale volání.

5:30 – Jsem si jistý sám sebou, že jsem nespáchal nic nezákonného. Jsem si jistý, že jsem neučinil nic, co by bylo v rozporu se zákonem. (…) Nemám žádné informace a mít je nemohu. Nemohu nahlížet do spisu. Zásadní ale je, že tu kauzu považuji za ukončenou, soud poskytl informace médiím, která jich mají asi víc než já sám.

7:30 – Poskytl jsem prostor, abych transparentně vysvětlil, co se stalo, proto tu kauzu považuji za ukončenou.

8:30 – Nikdy jsem nemlžil. Každý z právního pohledu je v tomhle statusu. Byl jsem podat vysvětlení a od té doby jsem nebyl policií kontaktován. (…) Já a KDU-ČSL jsme od roku 2018 odmítali privatizovat.

10:30 – Kolegům jsem jasně řekl, co se domnívá policie, a vysvětlil, jakou roli v tom Petr Hladík hraje.

11:30 – Komunální politikou jsem se začal zabývat v roce 2015 a snažil jsem se nastavit co nejtransparentnější politiku.

13:00 – Figuroval jsem ve dvou městských podnicích. Veletrhy a teplárny. Na svůj post v teplárnách jsem rezignoval, než jsem nastoupil na post náměstka. Co se týká Veletrhů Brno, tak tam registruji ke dni, kdy nastoupím jako ministr.

14:00 – KDU-ČSL trvá na této pozici a toto navrhne novému prezidentovi. Od obou kandidátů, kteří se mohou stát prezidentem, máme jasné vyjádření, že je to věcí premiéra a fakticky jmenují nominanta na návrh premiéra. - Jinak byste jako lidovci trvali na kompetenční žalobě? - Zcela určitě. Teď jsme to nepodali, protože by to Ústavní soud nejspíš nestihl.

16:00 – Vláda ČR je odpovědná všem voličům a nový prezident bude prezidentem všech Čechů. Mrzí mě, že tu máme kampaň, která hrozně rozděluje. Neměla by být kampaň, která tak rozděluje názory. Mrzí mě to. Ty billboardy nejsou hodny hlavy státu ČR. Je to zbytečně vyhrocené.

17:40 – KDU-ČSL prosazuje zelenou a sociální politiku. Jsme sociálním svědomím téhle vlády. Není to o zvyšování daní, ale o odpovědnosti, jaké závazky budeme přenášet na své děti a vnuky. Já bych chtěl, aby byly minimální.

22:00 – MŽP má vlastní rozpočet tak malý, že je to v celém státním rozpočtu velmi malá částka.