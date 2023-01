Je to nepopulární, ale věk odchodu do důchodu musí vzrůst, říká Diviš

Ještě před pár týdny nebylo jasné, jestli se mezi kandidáty na Hrad zařadí. Stížnosti Karla Diviše ale Nejvyšší správní soud vyšel vstříc, a proto se začátkem prosince zařadil do devítky zájemců o prezidentskou funkci. Má šanci uspět?

Hostem Ptám se já je kandidát na prezidenta Karel Diviš.

Jeho kampaň pár týdnů stála kvůli rozhodnutí Ministerstva vnitra, pak ho ale do volebního klání vrátil Nejvyšší správní soud. Býval moderátorem sportovních relací a politika ho prý láká už delší dobu. Předvolební průzkumy mu ale zatím nedávají velkou šanci na zvolení – podle nich by ho volily asi jen 2,3 procenta obyvatel.

Ani nízké preference ale zakladatele a šéfa technologické firmy IDC-softwarehouse neodrazují a v kampani plánuje pokračovat. Diviš už v lednu loňského roku, kdy kandidaturu oznámil, řekl, že nevidí nikoho, komu by chtěl dát hlas. Prezident by podle něj měl mít rád lidi a měl by mít dobré srdce.

Opravdu věří, že z pozice outsidera má šanci postoupit do druhého kola? A koho by v případě neúspěchu podpořil? A rozuměl by si s vládou Petra Fialy?

Sledujte rozhovor v úvodním videu nebo si ho odpoledne poslechněte ve své oblíbené podcastové aplikaci.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Kolik jste si musel půjčit na kampaň? - Ne, že musel, já jsem si chtěl půjčit a půjčil jsem si 5 milionů korun. Když máte ideály, cíle, myšlenku, kterou chcete prosadit, vidím to jako přednost. Nejsem závislý na nějaké sponzorské nebo lobbistické skupině. Asi ne každý by to udělal.

2:00 Schůzky se sponzory mi po vyřazení padly. Zkuste si to zažít, když vás vyřadí. Říkáte si proč. Mě to pak totálně nakoplo, že budu bojovat dál. Jsem rád, že ty mé argumenty Nejvyšší správní soud přijal.

2:50 Je to arogance moci. Pan ministr (Vít Rakušan - pozn. redakce) mohl říct, že je tady nějaký opravný prostředek, který známe a který trvá patnáct dní. Mohl tam ty kandidáty, mě i pana Janečka, nechat. Patnáct dní by se to nezbláznilo. Kdyby to byl ministr s velkým M, tak by řekl: „Nechte ty lidi se odvolat“.

3:50 Takže by měl ministr obcházet zákon? - Měl by říct, že dokud není definitivně jasno, tak je tam můžeme nechat.

4:40 Sbíral jsem 50 tisíc podpisů jako každý z kandidátů. Sbíral jsem je na ulici, jedenáct měsíců jsem objížděl republiku. - A není to málo autentické, když si najímáte agenturu na sběr podpisů? - Já se odvážím říct, že na ulici odestál Karel Diviš nejvíce z kandidátů v historii České republiky. Samozřejmě není v silách žádného kandidáta, aby nasbíral ty podpisy úplně sám. Najal jsem agentury, které najaly brigádníky. Ti často stáli na ulici i se mnou.

6:30 Myslím si, že mám co nabídnout, že mám vize. A že se odlišuji.

7:30 V tom prvním průzkumu, který mi dával 0,9 procent a kterému se novináři trochu smáli, byla data z doby, kdy jsem nebyl kandidát. Teď v zásadě po týdnu je to trojnásobek. Pokud to takto půjde, bude to vycházet krásně. Průzkumy bohužel ovlivňují mínění lidí. Volme srdcem, volme toho, kdo se nám nejvíce líbí. Pokud volíte menší zlo z nějakého zla, tak volíte zlo.

9:30 To, že jsem nebyl v politice, vidím jako obrovskou výhodu. To mě naopak odlišuje, všichni naopak byli v politice nebo nějaké veřejné funkci. Já se na to chci podívat pohledem obyčejného, nezávislého člověka.

10:40 Jsem také podnikatel. Obchodní diplomacie má velice blízko k diplomacii politické, ty principy jsou stejné. Ale jsem nezávislý. Když jste zakladatelem ČSSD, ODS, ANO, když jste bývalým premiérem, takový člověk nikdy není z podstaty nezávislý.

12:00 Chtěl bych co nejvíc využívat ústavních pravomocí, kterých v posledních dvaceti letech ti dva poslední prezidenti tolik nevyužívali. Častěji vystupovat na vládě, v parlametu, moderovat, uchopovat ta témata. Vždy se s lidmi snažím domluvit, nemám důvod se zvolenou vládou nějak bojovat. - Vetoval byste nějaký zákon? - Ano, třeba nesmyslný zákon o státním rozpočtu, který vede ke strukturálním deficitům.