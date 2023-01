Pochopila jsem, proč se úspěšní neprosazují v politice, říká Nerudová

Patří mezi tři favority prezidentských voleb. Je žena a je mladá, což sama ráda zdůrazňuje. Je ekonomka, profesorka a v podstatě nováček v politice. Má šanci zvítězit?

Hostem Ptám se já byla kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová.

Generál Petr Pavel, expremiér Andrej Babiš a ekonomka Danuše Nerudová - tihle tři se v posledních týdnech perou o první příčky v průzkumech voličských preferencí v prezidentských volbách a každý z nich má podle expertů šanci získat přes čtvrtinu voličských hlasů.

Pokud by v přímé volbě prezidenta zvítězila, stala by se Nerudová první ženou v čele České republiky. Jenže na lítý boj to nevypadá jen z průzkumů, ale i z průběhu kampaně. Třeba Nerudová v ní musela vysvětlovat hlavně kauzu rychlostudentů a problematických titulů na Mendelově univerzitě v době, kdy ji vedla, a pak také obavy z možného střetu zájmů vzhledem ke kariéře jejího muže.

Její vysvětlení přitom stojí na tvrzení, že za nic nemůže, protože fakultu, kde k problémům docházelo, vedl děkan, jenž nese zodpovědnost.

Proč dále trvá na tom, že nepochybila? Co podle ní volby rozhodne? A jak by využívala prezidentských pravomocí?

Sledujte rozhovor v úvodním videu nebo si ho odpoledne poslechněte ve své oblíbené podcastové aplikaci.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Zhruba třetina voličů je stále nerozhodnutá. Jak je předsvědčíte, aby volili vás? - Budu pokračovat v kampani tak, jak jsem ji vedla dosud. Jezdím do míst vzdálených od Prahy i od Brna. Do regionů, kam běžně politici nejezdí, do regionů, kam jezdí jen Andrej Babiš nebo Tomio Okamura. Vysvětluji lidem, jak bych chtěla, aby vypadala naše společnost, náš stát. A jak k tomu můžu přispět jako prezidentka. Aby se lidem žilo lépe. Bez ohledu na to, kde žijí, jak žijí nebo koho milují.

2:30 A co podle vás rozhodne? Jaké téma? Nebo to budou televizní debaty? - Ústředním tématem je teď tíživá situace 35 procent domácností, zejména samostatně žijících seniorů a samoživitelů, které nejsou schopné vyjít se svým měsíčním rozpočtem. 9 procent domácností má dokonce větší výdaje než příjmy. Všichni čekáme na televizní diskuze. Jeden z té trojice favoritů (Andrej Babiš - pozn. redakce), nemá potřebu říkat voličům, jaká řešení bude přinášet. A já se těším, že se s ním aspoň jednou potkám v závěrečné televizní debatě.

3:30 Andrej Babiš řekl, že přijde do debaty na TV Nova, ale ne do jiné. Co od té debaty čekáte? - Já se Andreje Babiše určitě nebojím. Setkávala jsem se s ním jako předsedkyně komise pro spravedlivé důchody. Takže vím, co od něj očekávat. Je škoda, že pohrdá svými voliči a nechodí do diskuzí. Já jsem se účastnila všech kromě jedné, kdy jsem byla nemocná. Andrej Babiš v těch diskuzích chybí.

4:30 Koho byste nejraději viděla ve druhém kole? - Nepodceňuji nikoho, připravuji se na všechny možné varianty. Zatím jsme před prvním kolem, jsme tři favorité a místa jsou jen dvě. Takže teď na to napínáme všechny síly. Pro naši demokratickou společnost by bylo krásné, kdyby Andrej Babiš do druhého kola nepostoupil.

6:00 (ke kauze Mendelovy univerzity) Ta kauza je dva roky stará. A já už rok nejsem rektorkou univerzity. Neměla jsem k dispozici rozhodnutí Národního akreditačního úřadu. Takže jsem neznala dost detailů. Trvalo mi nějakou dobu, než jsem kontaktovala univerzitu a detaily zjistila. Možná jsem měla reagovat v obecnější rovině a hned. Chybami se člověk učí a já se to celé snažím vysvětlit. Věřím, že lidé to chápou.

7:45 Je opravdu možné, že jste o tom celou dobu nevěděla? - Univerzita má 8 a půl tisíce studentů a 178 studijních programů. Za jejich uskutečňování nesou povinnost fakulty a jejich děkani. Na Provozně-ekonomické fakultě jsem, to ano. Ale svým odborným zaměřením jsem účastna úplně jiného studijního programu, protože mým odborným zaměřením není ekonomika a management. Jsou to finance. A já jsem garantem úplně jiného studijního programu, kde žádný problém nebyl, protože jsem ho jako garant hlídala. K tomu programu jsem se dostala jen prostřednictvím svých dvou doktorandů, já jsem se neúčastnila ani žádných zkoušek. Účastnila jsem se pouze státní závěrečné zkoušky, a to pouze v roli školitele.

9:40 O tom, že to zprostředkovávají agentury jsem se dozvěděla v lednu 2021 od jednoho zaměstnance fakulty a ihned jsem to začala prověřovat. Jakmile jsem zjistila, že takové smlouvy jsou, požádala jsem děkana fakulty, aby je zrušil a vypověděl. A on to udělal.

11:20 V doktorských programech je míra nedostudování 40 procent. Takže v situaci, kdy jich byl přijímán vysoký počet, tak vysoký počet studentů vlastně nestudoval. Oni se všichni ani nezapíší. (…) Zákon říká, že do studijního přijímá děkan. Rektor nemá v zákoně žádnou oporu děkanovi zakazovat přijímání do studijního programu. Rektor je jenom odvolací orgán.

14:20 Nastupovala jsem do funkce rektorky v roce 2018. Mým cílem bylo udělat z konzervativní univerzity otevřenou instituci 21. století. Pracovali jsme s mým týmem na získání institucionální akreditace, pracovali jsme na tom dva a půl roku. Pracovali jsme také na tom, abychom získali - a jako první jsme jí získali - HR Award. Což je ocenění za vytváření rovných příležitostí. Celá současná situace mě kvůli všem kolegům i studentům mrzí. Mrzí mě, že z pochybení v jednom ze studijních programů se stala politická kauza.

15:40 Když měníte nějakou instituci a děláte velké změny, tak na té cestě samozřejmě přicházejí chyby. Ale ty chyby byly vždy dílčí. Celá ta situace mě vedla k tomu, že jsem přemýšlela, proč máme v politice tak málo úspěšných lidí. Třeba z akademické sféry. A toto je pro mě důkazem, že politický boj je velmi nečestný. (…) Jsem přesvědčená, že kdybych nekandidovala do prezidentského úřadu, tak tato zpráva Národní akreditační komise neplní přední stránky novin.

17:40 Navrhla byste jako ústavního soudce někoho, kdo byl členem KSČ? - Ne. Velmi bych to zvažovala. Teď nemám povědomí o konkrétních jménech, která zaznívají.

18:15 Řešila byste jména kandidátů na ústavní soudce se svým manželem, který je významný právník? - Můj muž se nepohybuje v oblasti ústavního práva. Radila bych se s děkany právnických fakult a akademickou sférou. Dbala bych na to, aby měl nový senát měl míru jinakosti. Pravicové i levicové, konzervativní i liberální smýšlení. A aby tam byli soudci, kteří mají různou odbornost. A aby tam bylo poměrné zastoupení žen.

19:50 Kdybyste byla prezidentkou, akceptovala byste návrh premiéra, aby se Petr Hladík stal ministrem životního prostředí? - Akceptovala bych návrh premiéra. Určitě bych se doptávala na některé skutečnosti.

20:40 Se svým mužem jsme si nikdy nezasahovali do svých kariér. Mám taky poměrně jasnou představu, jak bych udělovala milosti. Postupovala bych jako Václav Klaus. Měl sbor poradců, spisy vždy rozdal třem lidem. A pouze pokud všechny ty spisy odhlasovali, šlo to na stůl Václava Klause, který se jimi pak zabýval.

21:50 Proč jste dosud neřekla, kdo by byl vaším kancléřem? - Důvod je prozaický. Lidí, kteří splňují všechny požadavky, není tolik. Celá řada z nich pracuje na důležitých postech. Nechci nikoho z nich ohrozit, aby je to diskvalifikovalo pro nějakou další práci s někým jiným.

23:45 Z diváckých dotazů - proč bychom měli volit vás a ne Petra Pavla? - Protože jsem člověk, který se nechce spokojit s aktuálním stavem věcí. Ráda bych je měnila. Chtěla bych, abychom byli moderním státem. Státem, kde se dobře žije lidem, kteří jsou aktivní. Ale taky státem, který se umí postarat o lidi, kteří neměli takové štěstí. Nechci se spokojit se stagnací. Je potřeba naší společnost přizpůsobovat měnícímu se světu kolem nás.

27:00 Finanční audit činnosti kanceláře prezidenta je zcela jistě potřeba, určitě bych ji provedla. Ale to není hlavní agendou prezidenta. Ten by se měl zabývat budoucností. Tím, jak bude fungovat Pražský hrad, jak ho zpřístupnit veřejnosti, aby se opět stal kulturní křižovatkou. Chtěla bych si po svém případném zvolení pozvat na Hrad umělce, abychom se pobavili o tom, jak Hradu vrátit tuto funkci, kterou měl za Václava Havla.