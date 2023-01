Zeman zlobí do poslední chvíle. Je to trapné, říká Fischer

2:00 Máme tady tři kandidáty, kterým je věnovaná taková pozornost, až by jeden měl pocit, že jsou bráni mimo zbytek peletonu kandidátů. - Jejich preference tomu odpovídají. - To ano, ale když se podíváte na to, jak s tím pracují média, i ta veřejnoprávní, tak to vypadá, jako by tady byli kandidáti dvojí kategorie. A v naší zemi nejsou občané druhé kategorie.