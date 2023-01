Ne, neodstoupím. Nebudu podléhat průzkumům, říká Hilšer

V prezidentských volbách není Marek Hilšer nováčkem, přesto to zatím vypadá, že od minulých voleb mnoho dalších voličů, kteří by ho chtěli podpořit v souboji o prezidentský post, nezískal. Věří si pořád v boji o nejvyšší ústavní funkci?

Vedle svého kolegy ze Senátu Pavla Fischera usiluje o prezidentský úřad podruhé. Aniž by mu průzkumy veřejného mínění dávaly letos větší šance než před pěti lety. Tehdy skončil na pátém místě s necelými devíti procenty hlasů.

Přes nízká čísla i výzvy k odstoupení ve prospěch některého ze silnějších kandidátů z boje vycouvat nehodlá. Na svých webových stránkách slibuje voličům naději a tvrdí, že chce být občanský kandidát.

I přesto se ale raději spolehl na podporu senátorů než na podpisy z ulice. Sbírat je sice začal, na získání potřebného počtu podpisů ovšem nakonec rezignoval.

Proč chce být vlastně prezidentem? Co si od voleb slibuje? A jak by změnil úřad, kdyby ho přízeň voličů vynesla na Pražský hrad?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Přemýšlíte, že byste odstoupil? - Ne, nepřemýšlím. Zatím mě nenapadlo, že bych odstoupil. Podléhat dojmům z průzkumů je špatně. Mluvím o jakési průzkumokracii v této zemi. Když člověk hájí nějaké hodnoty, jde do té volby s nějakým cílem nezávislého kandidáta, kterého chce nabídnout občanům. Kandidáta, který není navázaný na některé mocenské klany, které si v Česku rozdělují politiku.

2:00 Koho tím myslíte, třeba bývalého premiéra? - Určitě, je to jeden z nich. Pak jsou tam další. Za některými se šikují progresivní miliardáři. Za jinými se šikují právní kanceláře. - A za kým tedy? - Nebudu jmenovat.

2:00 Jsem nezávislý kandidát. Financuji si kampaň z příspěvků na mandát, který získávám od státu. Nemusím být nikomu vděčný za veliké dary. Zvolil jsem tuto cestu, protože jsem věřil, že je to správně. Je potřeba do politiky vnášet alternativy. Je možné, že neuspěji. - Možné, nebo pravděpodobné? - Uvidíme. Pořád mám možnost, že postoupím do druhého kola.

6:20 (o Danuši Nerudové) Problém je Mendelova univerzita, napojení na právní kancelář jejího manžela. - Takže příliš nevěříte, jestli je to čisté prostředí? - Když někdo říká, že tyto kanceláře nejsou spojené s politikou, není to pravda. Je tam napojení na státní zakázky, práce na legislativě, jsou tam lidé, kteří byli spojení s exekučním byznysem.

7:30 Kolik jste zatím utratil za kampaň? - Nemám to ještě spočítané. Ale bude to mezi milionem a půl a dvěma miliony. (…) Měl jsem třeba nabídku od velmi bohatého člověka, ale odmítl jsem jí. Popřel bych tím to, s čím jsem do kandidatury šel. S čím jsem šel do politiky. Chtěl jsem ukázat, že i obyčejný občan by se měl a může zapojovat do politiky, aniž by za sebou měl nějaké velké zájmové skupiny.

10:00 Záleží na lidech, jak se rozhodnou. Volby máme demokratické. Jsou přímé a tajné. Máme jakž takž svobodná média, i když jsou vlastněná různými miliardáři. Andrej Babiš je jedním z nich. Byl také jedním z důvodů, proč jsem šel do prezidentské volby. Do politiky se už začínají protlačovat i ti samotní miliardáři, kteří dříve stáli v pozadí. Andrej Babiš šel a řekl, že to bude dělat. Je to střet zájmů, je to špatně.

11:40 Koho případně podpoříte? - Rozhodně to bude někdo, kdo není Andrej Babiš. Ale já na ty podpory moc nedám. Lidé se stejně rozhodují podle svého přesvědčení. - Před chvílí jste říkal, že si myslíte, že je ovlivňují hlavně zaplacené kampaně. A kdo má víc peněz, má víc voličů… - Je to PR, ano. Ale já jsem měl na mysli to, když politik řekne občanům: „Volte toho a toho.“ Měl jsem zkušenost z minulé volby, kdy mi lidé psali, že mě volili, ale profesora Drahoše, kterého jsem podpořil, volit nebudou. Protože jim nevyhovuje.

14:30 Vládu moc nekritizuji. Ale její pomoc by měla být více cílená. Jeden senátor nemá zásadní možnost ovlivnit to, co se děje. Já říkám, co by měla vláda dělat, říkám to i kolegům, je to moje možnost, jak věci ovlivňovat.

17:00 Koho byste jmenoval ústavními soudci? - Hovořit o tom, mi teď přijde předčasné. Mám nějaká jména v hlavě.

18:00 Co si myslíte o tom, že prezident Zeman zvažuje jmenování nového předsedy Ústavního soudu ještě před skončením svého mandátu? - Je to špatně. Já jsem podával žalobu proti kandidatuře paní Rohanové. A to z toho důvodu, že poslanci, co už nebyli ve funkci, podepsali její kandidaturu. A Ústavní soud rozhodl o tom, že to podání bylo správné. Nejvyšší správní soud řekl, že politici nemůžou chytračit s prodlužováním svého mandátu nebo svých pravomocí za dobu trvání jejich mandátu. Takže by to neměl dělat ani prezident Zeman. Neměl by chytračit.

19:30 Jmenoval byste lidovce Petra Hladíka ministrem? - To je hodně těžká otázka. Nemám o tom detailní informace. Ale pokud jsou si premiér a strana, která ho navrhuje, jistí tím, že tam nejsou žádné pochybnosti, že by se pan Hladík podílel na korupci v Brně, pak bych ho jmenoval. Je stašně jednoduché někoho obvinit.