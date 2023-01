Nerudová asi trošku ztratila hlavu, řekl Pavel o roztržce kandidátů

Patří mezi jedny z prvních, o kterých se jako o možných kandidátech na Hrad spekulovalo, a dnes patří také mezi hlavní favority letošních prezidentských voleb. Má šanci vyhrát?

Hostem Ptám se já byl kandidát na prezidenta, generál ve výslužbě Petr Pavel.

Byl členem KSČ, školil se na rozvědčíka armády komunistického Československa, pak ale přišla revoluce a jeho čekala kariéra už v demokratické armádě. Dotáhl to na náčelníka generálního štábu a pak i šéfa vojenského výboru NATO – tedy na druhou nejvyšší pozici v Severoatlantické alianci. Nikdy nebyl aktivním politikem.

Jako o možném prezidentském kandidátovi se o něm spekulovalo dlouho, svou kandidaturu ale oficiálně potvrdil až v září 2022. Necelý týden před volbami patří společně s expremiérem Andrejem Babišem, kterého v pondělí zprostil soud obžaloby v kauze Čapí hnízdo, mezi favority voleb.

Jaký by byl prezident? Jak by dohnal chybějící politické zkušenosti? A kde sám sebe vidí, kdyby neproběhl listopad 1989?

Sledujte rozhovor v úvodním videu, nebo si ho odpoledne poslechněte ve své oblíbené podcastové aplikaci.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Proč by Andrej Babiš neměl být podle vás prezidentem? - Rozhodnutí soudu (v kauze Čapí hnízdo - pozn. redakce) samozřejmě respektuji, ale nijak to nemění můj pohled na Andreje Babiše. Andreje Babiše i to, co reprezentuje, stále považuji za nebezpečí pro tuto zemi.

1:30 S kým byste si přál postoupit do druhého kola? - Netroufám si říct, kdo z těch dvou favorizovaných kandidátů by byl lepší soupeř do druhého kola. Vždy mě motivovali ti složitější protivníci. V tomto případě jako složitějšího protivníka vidím Andreje Babiše. Byl by to souboj bez rukaviček. (…) Andrej Babiš má velkou šanci dostat se do druhého kola a porazit ho v něm by bylo velkou motivací.

3:00 Danuše Nerudová asi včera trochu ztratila hlavu, možná na základě jednoho titulku. Já jsem v tom, co jsem řekl, neviděl nic dehonestujícího. Nemám snahu se proti Danuši Nerudové nijak vymezit. Byl jsem už před rozhovorem tázán, zda bych si dokázal Danuši Nerudovou představit v roli poradce. Odpověděl jsem, že respektuji, že Danuše Nerudová má expertízu v účetnictví a daních. A pokud by byla ochotná podělit se se mnou o radu, tak to odmítat nebudu. Záleželo by to na ní. Nevidím v tom nic urážlivého. Za jeden titulek vinu nenesu a necítím ani potřebu je za to omlouvat.

4:30 Půjdete ve středu do debaty na Primě, kde byste měl být jen vy a paní Nerudová? - Ano, půjdu. - Není to strategická chyba, že jste tam v roli soupeřů? Andrej Babiš tam nebude. - Ale ono to tak je. Jsme soupeři od začátku. Vycházíme z velice podobného názorového spektra, ale to na věci nic nemění. Říkám od začátku, že nejsem sobec, který musí být za každých okolností na Hradě. A že bych byl připravný za určitých okolností odstoupit. Ale preference jsou v podstatě vyrovnané, i naše šance. Proto nevidím důvod odstupovat.

6:00 Měli by odstoupit kandidáti, kteří mají jen malé šance? Pomohlo by to něčemu? - Vyzývat je určitě nebudu. To si musí každý zvážit sám. Kdybych byl v podobné situaci a měl podporu kolem tří až pěti procent a byly by tři dny do voleb, tak to udělám. - Takže kdybyste byl Karel Diviš nebo Pavel Fischer, odstoupil byste? - Pokud bych byl v takové situaci, tak bych odstoupil. Považoval bych to za férové.

6:50 Kdyby do druhého kola postoupila s Andrejem Babišem Danuše Nerudová, dokážete už teď říct, že byste ji podpořil? - Dokážu a řekl jsem to vícekrát.

7:10 Co čekáte od debaty na Nově? - Bude to vypjaté. Půjde o hodně. Vzhledem k tomu, že všichni tři hlavní kandidáti mají téměř stejnou podporu , tak půjde o to, jaký udělají dojem na voliče, předevčím na ty nerozhodnuté.

8:30 O politické kariéře jsem nikdy neuvažoval. Ani když jsem v roce 2018 skončil v armádě. Motivovalo mě to až v roce 2019, kdy Miloš Zeman začal hovořit o svých možných nástupcích. A jako favorita zmínil Andreje Babiše. Tehdy jsem si uvědomil, co Andrej Babiš reprezentuje. A takovou budoucnost jsem si pro tuto zemi nepředstavoval.

10:20 I jako voják ve vysokých funkcích jsem se setkával s politiky z různých stran. Mnoho z nich znám osobně. Mnoha z nich se vážím. O ně bych se opíral dál. Obrátil bych se na ně kvůli konzultacím. Ve Sněmovně je řada lidí, se kterými komunikuji.

12:00 Pokud jde o ústavu a ústavní pravomoci, tam už jsem měl celou řadu jednání s lidmi, kteří jsou odborníky na ústavní právo. Jsou to profesoři Jan Kysela, Jan Wintr nebo Jiří Přibáň. Rád bych s nimi konzultoval i po případném zvolení.

15:30 Kam byste jel na první zahraniční cesty? - První by byla na Slovensko. Pak by, vzhledem k současné situaci, asi nebylo od věci dohodnout se se slovenskou prezidentkou a pokračovat na Ukrajinu. A pak by došlo na cestu k našemu největšímu obchodnímu, ekonomickému a energetickému partnerovi, to znamená do Německa.

16:00 Jaká by byla klíčová témata, která byste řešil první rok ve funkci? - Na prvním místě stabilizovat krizovou situaci, která vznikla válkou na Ukrajině a jejími dopady. Aby stále více lidí neupadalo pod hranici chudoby. Další úkol by byl v koordinaci zahraniční politiky, která vlivem Miloše Zemana příliš koordinovaná nebyla. Příští rok nás čeká summit NATO, na kterém bude naši zemi zastupovat prezident. To bude také potřeba koordinovat. V souvislosti s válkou na Ukrajině je také potřeba zajistit dostatek energetických zdrojů na příští zimu a udržet je v nezávislém mixu pro příští roky.

21:00 Petra Koláře považuji za odborníka a taky důvěryhodného muže. Nemám jediný důvod skrývat, že se s ním radím nebo že jsme přátelé. Respektuji, že má svoji práci, chce si zachovat určitý odstup a volnost. Ale je zároveň připraven mi poradit, když budu potřebovat.

21:30 V jednom z rozhovorů jste zmínil, že se pravidelně scházíte s lidmi, kteří vás podpořili. A říkáte jim například, jak nakládáte s finančními prostředky. To budete dělat i jako prezident? - Takhle to určitě nebude. Považuji to teď za slušné. Ti lidé do toho jdou s určitým očekáváním. Chtějí prezidenta, který bude hodnotově odpovídat jejich vidění světa. Chtěli jsme jim tím dát najevo, s čím do toho jdeme, tedy s cílem uspět. - Budou tito lidé mít otevřenější dveře k vám na Hrad? - Určitě to není závazek tohoto druhu a nikdy jsme se o ničem takovém nebavili.

23:30 Kdyby nebyl listopad 1989, kde byste byl? Stále v socialistické armádě? - Teď už bych byl v důchodu tak jako tak. - Čekala jsem detailnější odpověď. - Nezajímají mě nějaká co by kdyby. Listopad 1989 pomohl nám všem.

26:30 Z diváckých dotazů - kdy byla popravena Milada Horáková? - V roce 1951. - Přesně? Je to den obětí komunismu, pane generále. - To vám teď neřeknu. - 27. června 1950.

29:30 Co byste změnil v roli prezidenta jako první? - To první, co člověk může udělat, je zamést před vlastním prahem. Prezident by měl jako první udělat pořádek ve své kanceláři. Aby přestala být zdrojem vtipů a ostudy a stala se funkčním, profesionálním a vstřícným úřadem.