Kandidáti nemají rovné podmínky, zvážím stížnost na Českou televizi, říká Zima

Je uznávaný vědec, osm let vedl jako rektor Univerzitu Karlovu, byl členem KSČ a čelil kritice za uzavření smlouvy se společností Home Credit. Během covidové pandemie patřil mezi vědce, kteří zpochybňovali vládní restrikce a odmítal třeba povinné očkování. Proč šel do boje o Hrad?

Hostem Ptám se já byl kandidát na prezidenta Tomáš Zima.

Ze všech dosavadních průzkumů to vypadá, že bývalý rektor Univerzity Karlovy je jasným outsiderem těchto voleb. Dlouhodobě se drží na konci kandidátské devítky a preference mu sociologové přisuzují dokonce pod jedno procento.

Zima se především zapletl do vysvětlování, jak to největší a nejprestižnější česká univerzita má se spoluprací s totalitní Čínou a kontroverzní byly i jeho postoje k pandemii onemocnění covid-19, kdy vydával stanoviska, že se nemá panikařit a celkově nemoc, na kterou zemřelo až 40 tisíc lidí, ze začátku zlehčoval. A dokonce dostal anticenu Zlatý Bludný koviďák od Českého klubu skeptiků Sisyfos.

Mimo jiné se bývalému rektorovi vyčítá jeho členství v KSČ. Na své fakultě dokonce za studentských let vedl Socialistický svaz mládeže.

Jak vnímá svou komunistickou minulost? Čím chce voliče oslovit a má vůbec jeho kandidatura cenu? A jaké vztahy by měla mít ČR s Čínou?

Sledujte rozhovor v úvodním videu nebo si ho odpoledne poslechněte ve své oblíbené podcastové aplikaci.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:15 Určitě nezvažuji, že bych odstupoval. Na letošních volbách je oproti těm předchozím zvláštní to, že kandidáti nejsou rovnoměrně rozvrstveni. Když se podíváte na dvoje minulé volby, někdo měl tři procenta, někdo pět, někdo dvacet. Teď máte skupinku šesti kandidátů, kteří mají plus mínus 3 procenta. A tři kandidáti mají přes dvacet procent. Je to otázka financí. - Takže si to vysvětlujete penězi? - Určitě penězi.

2:15 A jak si vysvětlujete, že vaše podpora je tak nízká? - Průzkumy nejsou volby. Fenoménem letoška je i to, že zhruba třetina voličů týden před volbami neví, koho bude volit. Rozhodovat se bude v následujících dnech. U mě je to dáno i tím, že nejsem miliardář, nestojí za mnou žádná velká finanční skupina. Lidé, kteří mě podporují menšími částkami, jsou přátelé, kterým jsem zavázán. Spousta lidí mě chce nezištně podpořit.

4:00 Z boje nikdy neutíkám. Jsem zvyklý, že i v případě pacienta ve velmi vážném stavu je potřeba bojovat do poslední chvíle. Budu proto bojovat do konce. Ale je velmi zvláštní, že v mediálním prostoru se spousta aktivit, rozhovorů koná rozděleně. Buď šest kandidátů, nebo tři kandidáti. Což není dobře, všech devět kandidátů splnilo ta kritéria. Měli bychom znát názory všech kandidátů na jednu stejnou otázku.

5:40 Je to otázka otevřenosti těch médií. Pak také veřejnoprávnosti. Český rozhlas nás zve všechny najednou na debatu v pátek v poledne. Česká televize nás zve dohromady, ale rozděluje to v druhé půlce. Je to otázka na zvážení podnětu na Radu České televize. Podmínky mají být rovné.

7:00 Já hovořím o třech klíčových tématech. První je vzdělávání. Prezident má možnost sezvat různé strany k jednomu stolu. Bohatství České republiky je v šikovných lidech. Druhé téma je zdravotnictví a péče o seniory. A třetí téma je něco, o čem se v letošní kampani skoro vůbec nemluví. Je to český průmysl. Pokud nebude konkurenceschopný, tak zažije propad a bude se propouštět.

9:00 Ve včerejší debatě na Prima CNN News jste řekl, že by domácnosti měly více odebírat elektřinu od společnosti ČEZ a měli bychom odstoupit z lipské burzy. To přece nejde. - Všechno jde, paní redaktorko. Já jsem ale neříkal odstoupit. Mluvil jsem hlavně o průmyslu. Mělo by se jednat o tom, za jakých podmínek Česká republika na burze bude. Protože ceny jsou stanovovány velmi podivně. Navíc Česká republika nevyužívá zákon o cenách.

11:00 Sám jste byl členem KSČ, nakolik je toto téma mezi kandidáty důležité? - Byl jsem členem KSČ i SSM, nikdy jsem to nezatajoval. Tam, kde jsem studoval, kde pracuji od promoce, to všichni vědí. Určitě tam posoudili moje morální vlastnosti. Důležité je, jak se lidé chovají. Vím, že lidé, kteří nebyli ve straně, velmi aktivně udávali své sousedy.

12:00 Být členy KSČ a být možná na seznamech tajných služeb STB je trošku jiná sorta. Já mám od roku 2005 prověrku na tajné.

14:00 (ke smlouvě UK s firmou Home Credit) Neočekával jsem, že u určité skupiny akademické obce to vyvolá takové emoce. Home Credit chtěl spolupracovat s matematicko-fyzikální fakultou a fakultou sociálních věd na podpoře některých studijních programů. Byly tam podmínky asi na půl milionu ročně. Home Credit byl i neziskovými společnostmi tehdy označen jako fima, která poskytuje lidem seriózní půjčky. Byla uzvařena smlouva, vyvolalo to silné emoce. My jsem od ní asi do hodiny odstoupili.

16:20 Jako rektor jste na univerzitě také zaštitoval Česko-čínské centrum, které pořádalo konference o Hedvábné stezce. Pak se ukázalo, že byly nepřímo financované čínskou ambasádou. Jste stoupencem Číny? - Jsem stoupencem spolupráce s různými zeměmi. - Já se ptám na Čínu. - Ty konference byly pořádané za podpory české vlády. Účastnili se jich pan Hamáček, pan Zaorálek i řada firem. Pokud máme mít respekt vůči velmocem jako Čína nebo Rusko, musíme být ve spojení se silnými partnery. A to je pro mě Evropská unie nebo NATO. - A váš osobní vztah k Číně? Jakou politiku byste vůči ní jako prezident razil? - Musíme být jednotní s partnery na silných platformách jako EU a NATO a harmonizovat s nimi naší zahraniční politiku.

18:15 Jezdil byste do Číny jako prezident Miloš Zeman? Razil byste podobnou politiku? - Takovou politiku bych nedělal.

19:40 Vy jste dostal anticenu Zlatý bludný koviďák od Českého klubu skeptiků Sisyfos. Není to handicap? - Absolutně ne, protože jsem si jako lékař zachoval zdravý rozum. Nesmíte podlehnout emocím, musíte dbát přírodních zákonů. Ty říkají, že imunitu získáte nejen očkováním, ale také tím, když se setkáte s nakaženým člověkem. Nikdy jsem neříkal, že se nemáme očkovat. Říkal jsem, že pokud bude vakcín málo, očkovat se mají nejdřív chronicky nemocní, senioři a až pak mladí lidé. U nich má to riziko onemocnění menší důsledky.

22:00 A nenáhrával jste tím dezinformační scéně? - Přece jako lékař nemohu popírat přírodní zákony. Říkal jsem pravdu a zachoval jsem chladnou hlavu. Narozdíl od jiných, kteří říkali, že budou ležet sta tisíce mrtvých na ulicích. Lidé se také museli trochu uklidnit.

27:30 Z diváckých dotazů - jak a kdy jste ozval na podporu svých kolegů, které prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat profesory? - Když je odmítl jmenovat, tak jsem jménem univerzity podal žalobu na prezidenta republiky. Dle našeho výkladu porušil ten proces, kdy vědecké rady obou fakult, jak filozofické, tak matematicko-fyzikální, tak vědecká rada Univerzity Karlovy tajným hlasováním rozhodla udělit titul profesora. Takže jsem se za ně postavil.

29:50 Zdravotní stav prezidenta na podzim 2021 byl vážný, ale prognóza byla nakonec dobrá. Byla tam špatná komunikace ze strany kanceláře prezidenta. Já jsem ohledně svého zdravotního stavu otevřený a říkal jsem to opakovaně. Tato komunikace by měla být vstřícná směrem k veřejnosti. (…) Bylo tam určité mlžení o tom, jak prezidentovi je. - Když pan mluvčí říkal, že prezident jí vinnou klobásu a meruňkový koláč, byla to lež? - Nebyla. Ale on tehdy snědl pár kousků, byla to informace napůl cesty.