Připravujeme nový seznam profesí, které půjdou dříve do důchodu, říká Jurečka

Vláda se pustila do úpravy důchodového systému. Ten je kvůli rekordním schodkům veřejných rozpočtů, strmému nárůstu výdajů na penze i současnému systému valorizací a předčasných důchodů neudržitelný. Jak se na stáří připravit?

Hostem Ptám se já v rámci speciálu Seznam Zpráv Do důchodu bez důchodu? ve čtvrtek 15. 6. na Vysoké škole ekonomické v Praze spolu s poslancem a stínovým ministrem práce Alešem Juchelkou (ANO) byl vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Chystaná důchodová reforma, kterou připravila vláda, se bude týkat převážně dnešních padesátníků a mladších. Kabinet Petra Fialy (ODS) se pro reformní úpravy rozhodl kvůli stále prohlubujícímu se deficitu systému důchodového pojištění, který se má do největších problémů dostat po roce 2030.

Podle plánů vlády by změny v penzijním systému měly stát na úpravách výpočtu věku odchodu do důchodu, změně valorizací penzí a úpravách předčasných důchodů. Součástí je i podpora a úprava penzijního připojištění. Počítá se i s podporou práce v důchodovém věku, podporou rodičů a pečujících osob nebo s dřívějšími důchody pro náročné profese.

„Lidé v těch náročných profesích budou moci odcházet do důchodu dříve až o pět let. A bude to moment, kdy jim nebude důchod v tomto období krácen. My chceme mít zhruba do pěti měsíců na odborné úrovni přesně vyspecifikované parametry, náročnosti a negativní dopady na lidské zdraví, abychom mohli přesně definovat náročné profese,“ řekl ministr.

Jak se budou penze, které teď dosahují průměrné mzdy, vyvíjet dále? Jak se mají lidé na důchod zajistit? A jaké podmínky jim k tomu vytvoří stát?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

2:00 Nemám ambici se přít o slovo reforma nebo změna parametrů. My jsme to měli v programu, kdy jsme netušili, jaký přijde rok 2022 a 2023. Měli jsme to tam proto, protože se to udělat musí. Bohužel se k tomu nikdo z mých předchůdců nedostal a my jsme dnes nejdál, takže to dotáhneme.

3:00 Jestli chceme mít důchodový systém udržitelný do budoucna, tak musíme udělat zejména změny v průběžném pilíři, aby byla šance, že i ti, co tady sedí v auditoriu, budou mít také důstojné důchody.

5:00 Na jak dlouho vaše úpravy systém stabilizují? – Ty úpravy ho stabilizují ve výhledu příštích 30, 35 až 40 let. V tento okamžik jsou politicky a společensky maximum možného. Když neuděláme nic, tak v roce 2050 bude důchodový systém v deficitu minus zhruba 350 miliard korun ročně. Když uděláme všechny tyto změny, tak se dostaneme do deficitu, který bude zhruba kolem 135 nebo 140 miliard korun ročně. Je to stále významný deficit, ale 140, nebo 350 miliard je zásadní rozdíl. Letos bude deficit kolem 80 miliard.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Speciál Seznam Zpráv „Do důchodu bez důchodu?“ na VŠE.

7:00 Pokud jde o důchodový věk, objektivně myslící člověk vidí, že se nám prodlužuje doba dožití, máme také vyšší věk nástupu do zaměstnání. Před 30 lety pracovalo do 19 let zhruba 40 procent populace. Dnes je to šest procent. Do té hranice odchodu do důchodu proto musíme také vstoupit.

8:00 V kolika letech půjdou do důchodu lidé, kteří nás tady poslouchají? Jistě máte predikce a odhady? – To je na křišťálovou kouli. To, co dnes vidíme v datech, tak my můžeme říct posun té hranice do ročníku narození 1971. To dnes víme, tam jsme schopni predikovat a posun tam bude o sedm měsíců. Já jsem ročník 1981, můžu tipovat, že ten posun bude o 10 až 12 měsíců. Ale abych dnes říkal jasnou predikci na základě dat, tak ta data k tomu nemám. (…) Dnes vím, kolik se narodilo do konce posledního kvartálu dětí, ale nevím, jak dlouho budeme žít v roce 2050.

10:00 Dnes jsou důchody zhruba na polovině průměrné mzdy. S jakou výší penzí ale máme počítat třeba my dva? – S tím, že by se v našem případě měly ty hodnoty vrátit na rozmezí kolem 38 nebo 39 procent náhradového poměru. Teď je opravdu extrémní situace a ta je dána tím, že se zastavil růst reálných mezd. Ale to není jenom o tom, že spoléháme na průběžný pilíř jako jediný zdroj příjmů. Máme tady přes 20 let penzijní připojištění, stát ho podporuje každý rok významnou částkou a i tyto peníze mají v budoucnu sloužit k zajištění stabilní výše životní úrovně v okamžiku, kdy je člověk v důchodu. – A jaký budou mít důchod mladí lidé, kteří tady sedí? – V případě těch, co tady sedí, tak se bavíme o tom, že oni půjdou do svého důchodu, možná za 35, 40 nebo 45 let. Tak neumím říct, jaká bude výše průměrné mzdy, a k tomu zkoušet predikovat výši průměrného důchodu.

11:00 ​​Třeba společnost Cyrrus vypočítávala velmi detailně, kam by se mohl vyvíjet důchodový systém, pokud by se nezměnily parametry a zůstaly by tak, jak jsou v tuto chvíli. A dospěla k tomu, že ročníky narozené kolem roku 1985 by měly mít poměr penzí jen na úrovni až kolem 27 procent vůči průměrné mzdě. – No, ale vy jste řekla to podstatné, je to výpočet, kdyby se nic nestalo. – Já doufala, že budete mít výpočty, kdyby se něco stalo. – Některé predikce máme. (…) Ale některé hodnoty prostě, při vší úctě, nemůžete predikovat. To je stejné, jako kdyby někdo říkal před dvěma roky, jaká bude cena energií a plynu.

13:40 Není ale zásadní lidem říct, alespoň orientačně, s čím mají počítat? – Jak tady říkám, počítáme, že bychom se měli pohybovat někde v rozptylu mezi 38 a 40 procenty výše průměrného důchodu vůči průměrné mzdě. Ten systém by se měl takto chovat v budoucnu, v tomto intervalu. Samozřejmě děláme opatření, která jsou nepopulární. (…) Ale třeba jedna z klíčových věcí, na kterou dnes nikdo neumí ani odpovědět, je, jaká bude porodnost této generace. Bude na hodnotách, jaké známe doposud? Nebo porodnost významně klesne? Co je mým cílem, a to je i v té důchodové reformě, ocenit, podporovat rodiče, podporovat zásluhu za výchovu a investice do vzdělávání dětí.

17:00 Budete představovat nějaký komplexní systém podpory spoření a nejrůznějších investičních nástrojů, kterými byste chtěli motivovat nejmladší generaci? – Toto bude vždycky doplněk. Nikdy nemůžeme stavět udržitelný důchodový systém pouze na penzijním připojištění nebo jiných investiční nástrojích, pokud chceme obecně jako společnost fungovat. Ty provazby na demografii jsou nejen do sociálního systému a důchodového pojištění, ony jsou do zdravotního systému, do celkového fungování ekonomiky. Společnost si musí vyhodnotit, jestli chce udržitelně fungovat. To znamená, mít tu hlavní oporu v tom, že máme za sebou další generaci, že my jako rodiče jsme vychovali další generaci, která bude schopna ze svých odvodů financovat stát jako takový.

17:30 Důchodová reforma poprvé říká, že čas, který bude rodič investovat a bude se věnovat výchově dětí, není časem, který znamená upadání do chudoby, ale je to oceněno minimálně hodnotou průměrné mzdy v tom daném roce, kdy člověk buď vychovává děti, nebo se věnuje osobě blízké.

18:00 Pokud jde o to, abychom člověku dávali daleko častěji informaci o té jeho predikované výši důchodů, chceme tu aplikaci, kterou dneska Česká správa sociálního zabezpečení nabízí na svých stránkách, kde se dnes můžete nalogovat. A pokud už máte nějakou pojistnou dobu, tak vidíte, jaká asi bude budoucí výše důchodu. My toto chceme propojit na elektronické bankovnictví, aby uživatel, když se přihlásí, viděl nejen stav účtu, stav hypotéky, ale aby viděl i tu jeho budoucí výši důchodu.

20:00 Pane ministře, hovoří se hodně o náročných profesích, kdy bude hotov jejich přesný seznam? – Náročné profese mají mít ten mechanismus, že lidé v těch náročných profesích budou moci odcházet do důchodu dříve až o pět let a bude to moment, kdy jim nebude tento důchod v tomto období krácen. My chceme mít zhruba do pěti měsíců na odborné úrovni přesně vyspecifikované parametry, náročnosti a negativní dopady na lidské zdraví, abychom mohli přesně definovat náročné profese.

25:00 Hlavní část důchodové reformy půjde do Poslanecké sněmovny v prvním pololetí příštího roku. Počítám, že i během prvního pololetí příštího roku by měla být projednána oběma komorami Parlamentu. A jsou tady dvě věci, které děláme s určitým předstihem. A to je to, co dneska Poslanecká sněmovna už projednává, tedy úprava pro předčasné odchody do důchodů a úprava valorizací důchodů, a pak je tady úprava, která je v ozdravném konsolidačním balíčku, a ta se týká úpravy odvodů živnostníků a dohodářů.

Z diváckých dotazů:

30:00 Vy tady mluvíte hodně o porodnosti a o tom, jakou bude mít porodnost naše generace. Já mám kolem sebe spoustu lidí, kteří nechtějí mít děti třeba z důvodu nedostupného bydlení, nedostupných míst ve školkách, ve školách. Co proto tahle vláda udělá, aby se tohle zlepšilo? – Důchodová reforma má souviset i s podporou, zásluhou i za tu odvahu a do určité míry investici rodičů do výchovy dětí. Máme nástroje, které to ocení. My jsme udělali podporu částečných úvazků, které běží od 1. února tohoto roku. Zároveň teď vlastně máme připravenou novelu zákona, která bude zavádět takzvané sousedské a hlídací skupiny. Toto by se mělo začít realizovat od příštího roku. Druhá oblast podpory bydlení je samozřejmě věc, kterou vláda také řeší. Jsou vypsané podpory na budování jak sociálního chráněného bydlení, tak i podpora budování komerčního bydlení.