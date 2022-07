Konec Johnsona? Poslanci si spočítali, že potřebují na hypotéky i školné

Vláda ve Velké Británii se tenhle týden doslova rozsypala, když ji opustilo několik ministrů a desítky vysokých státních úředníků. Tenhle tlak nakonec zabral a k odchodu donutil dosavadního šéfa konzervativců a premiéra Borise Johnsona. Co se změnilo? A co to bude znamenat pro Británii?

Hostem Ptám se já byl novinář Ivan Kytka žijící v Londýně.

Dosavadní britský premiér Boris Johnson během tří let svého mandátu ustál řadu skandálů. Asi nejznámější z nich je tzv. Partygate, kdy vyšlo najevo, že během nejsilnějších pandemických lockdownů se v premiérském sídle konaly večírky a zahradní slavnosti.

Johnson se proto do historie zapsal mimo jiné jako první premiér, který dostal pokutu za porušení zákona. On sám chce, navzdory turbulencím, zůstat v čele britského kabinetu do doby, než konzervativci vyberou nového lídra, a tedy i příštího ministerského předsedu. Už teď se ale ozývají hlasy, že by Johnson měl odejít hned.

Kdo odcházejícího britského premiéra vystřídá? A jak poškodily Johnsonovy aféry Konzervativní stranu?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 – Johnson se bránil do poslední chvíle. Ještě ve čtvrtek ráno měnil členy svého kabinetu a doufal, že se mu podaří tu situaci nějak ustát. Někdy kolem půl deváté se s ním spojil šéf vlivného výboru 1922, který má na starosti pořádek v Konzervativní straně, Graham Brady. Oznámil mu, že je připravený mechanismus, kterým tak či tak bude odvolán. Johnson se následně rozhodl, že rezignuje, ale oznámil to jeho mluvčí ve vysílání BBC.

2:00 – Je to mechanismus, který není přesně daný vnitrostranickými instrukcemi. Spoléhá na to, že pokud premiér sám nesezdá, že je jeho pozice neudržitelná, dostane se mu pomyslného zaklepání na dveře. Podobným způsobem odešla expremiérka Theresa Mayová, podobně jako Johnson zůstala ve funkci, než byl zvolen nový lídr konzervativců a premiér.

3:00 – Nespokojenost konzervativců a veřejnosti narůstala poslední čtyři měsíce. Záminkou se stala nešťastná událost, kdy premiér jmenoval do funkce Chrise Pinchera, což byl člověk, který měl na starost komunikaci mezi vládou a poslanci. Ten měl pověst muže, který nedokáže udržet své ruce v klidu. Už dříve na něj chodily stížnosti, že sexuálně obtěžuje své kolegy. Boris Johnson ale popíral, že by jeho pověst znal, nebo o ní věděl. Nakonec ale vyšlo najevo, že mu dříve ve funkci ministra zahraničí byla dodána oficiální stížnost na Chrise Pinchera. Takže o tom věděl a před poslanci to znovu zapřel. Ti se proto ocitli v situaci, kdy jejich integrita byla narušena, protože Johnsona obhajovali – sehráli roli takových užitečných idiotů. Rezignace dvou ministrů, kteří kvůli tomu v Johnsona přestali mít důvěru, byly dvě hlavní rány, které odstartovaly Johnsonův pád.

5:30 – Pokud jde o veřejnost, tak skryté večírky v sídle premiéra bylo to rozhodující, co vedlo k propadu volebních preferencí. Johnson táhl dolů celou Konzervativní stanu, takže jejím poslancům to nemohlo být jedno. Nejen, že jim jde o politickou prestiž a o křesla, ale na poslanecké mandáty jsou většinou navázány také vysoké hypotéky nebo soukromé školné. Mnozí si spočítali, že za dva roky nebudou mít hypotéky splacené, nebudou mít dostudované děti a co pak budou dělat. Ten tlak byl čistě racionální.

6:40 – Konzervativní strana je robustní v tom, jak rychle se dokáže zbavit svého vůdce, když se jí znelíbí.

7:00 – Nějaké šrámy na pověsti budou. Příští volby musí být do roku 2024, jestli nový premiér nastoupí v září, má jen 2 a čtvrt roku na to, aby konzervativcům vtiskl novou tvář.

8:30 – Je plán Johnsona zůstat v čele kabinetu, než ho někdo vystřídá, reálný? On má v plánu párty ve venkovském sídle britských premiérů na 30. července. Má se za to, že je to jeden z důvodů, proč chce zůstat v úřadu, protože chce své choti splnit přání sejít se tam s přáteli. Spekuluje se i o tom, kdo tu výroční párty zaplatí.

9:00 – Každým dnem, kdy Johnson zůstává ve funkci, to snižuje preference konzervativců. Činnost parlamentu, ale i vlády teď nabere prázdninový režim. Johnson tak řekl, že bude udržovacím premiérem v demisi, který nehodlá dále čeřit hladinu kontroverzí. Jediné, co hrozí, že během pěti, šesti týdnů vyplave nějaký další skandál.

13:00 – Zahraniční politika v Británii bývá nadstranická a nesouvisí s osobnostmi. Proto nemyslím, že dojde odchodem Borise Johnsona ve vztahu k Ukrajině ke změně. Británie si uvědomuje, že pokud se Putinovi západní Evropa nepostaví, bude muset řešit za půl roku, za rok mnohem vážnější konflikt na hranicích NATO a tomu se chce vyhnout.

14:50 – Johnsonova osobnost byla tak silná, že v jeho stínu nedokázaly vyrůst výraznější osobnosti. Pole je otevřené, mluví se o pěti až sedmi rovnocenných kandidátech, včetně bývalého ministra zahraničí a jeho rivala. (…) Ona se Konzervativní strana představuje jako silná strana napravo od středu, ale je to také koaliční deštník, který má na jednom křídle své Piráty a na druhém zdejší verzi ODS. Bude záležet, jak kandidát dokáže oslovit všechny frakce uvnitř strany.

16:30 – V Británii se mluví o hluboké krizi životních nákladů. Sociálně slabší rodiny řeší, zda mají dost peněz na jídlo. A jak přijde topná sezona, bude se řešit extrémní nárůst účtů za energie. Při desetiprocentní inflaci a nepředvídatelnosti ekonomických faktorů to bude těžké. Británie procházela podobnými krizemi ale i v minulosti. Příští měsíce a příští rok budou ale rozhodně těžké.

18:30 – Po návratu do EU není veřejná poptávka. Vzhledem k ekonomické situaci ale menší a střední firmy na vystoupení z celní unie doplácejí. Zdražuje to vývoz i dovoz a vede to k nárůstu nákladů i pro spotřebitele. Objevily se tedy hlasy, aby VB znovu přistoupila ke společnému trhu a celní unii. Nečekal bych ale, že by to byla priorita nového premiéra. Prospělo by ale, kdyby se mezi Bruselem a Londýnem zklidnila rétorika.