Lékaři se dokážou zmobilizovat a dupnout si znovu, varuje lídr mladých

Protest v nemocnicích je zatím zažehnán. Lékaři, kteří si stěžovali na neúnosnou míru přesčasů a pracovní vyčerpání, se nakonec spokojili se zvýšením platů. Co pro sebe vlastně získali mladí? A byla na místě žádost o výsluhy?

Hostem Ptám se já byl viceprezident České lékařské komory a předseda Sekce mladých lékařů Jan Přáda.

Většina nemocnic se tento týden vrací k běžnému provozu. Prosincový protest mladých zdravotníků proti přesčasům ukončila minulý pátek dohoda zástupců lékařů, odborů, Všeobecné zdravotní pojišťovny a Ministerstva zdravotnictví. Dohoda mimo jiné zajistí navýšení odměn lékařů. Z peněz, které půjdou nemocnicím příští rok z veřejného zdravotního pojištění, vyčleňuje na růst odměňování zaměstnanců 9,8 miliardy korun.

Lékaři, kteří podali od prosince z přesčasové práce výpovědi, by je teď měli zase stahovat. Ne všude to ale hodlají udělat. Zaznívá mezi nimi kritika a zklamání, že čekali od dohody víc. Protože problémy, nejen s přesčasy, o které šlo protestujícím na začátku nejvíce, zůstaly nevyřešené.

Ministerstvo zdravotnictví i zástupci lékařů slibují, že dohodou o růstu platů nic nekončí. Naopak jde podle nich o začátek pro vyjednávání změn, které jsou v tuzemském zdravotnickém systému tolik potřeba.

„Ta druhá strana ví, že tu páku máme a ví, že jsme ji schopni použít zase. Držet lidi pod tlakem další měsíce by nebylo úplně šťastné,“ říká k tomu Přáda.

Opravdu nešlo lékařům jen o peníze? Mají jasné představy o tom, jak přesně bude přesčasová práce podle nových pravidel vypadat? A jsou připraveni protestovat znovu, pokud změny ve zdravotnictví co nejdříve nezačnou?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Otázka na úvod je úplně jasná, nešlo vám od začátku především o peníze? - Nešlo, ty peníze, to nebyla jediná věc, na které jsme se domluvili, ale poslední věc, na které jsme se domluvili. Protože jsme to avizovali od začátku, že přesčasová práce je samozřejmě enormní, je dlouhodobá, není to věc, která by teď vznikla. A s tím souvisí spousta dalších věcí, mimo jiné ekonomická záležitost u lékařů, že jsou na ní velmi závislí. Říkali jsme, že je potřeba snižovat množství přesčasů, ale tím pádem je potřeba i mírně zvyšovat základní složku platu tak, aby ti lékaři v zásadě brali plus minus stejně. Aby vlastně paradoxně na tom, že budeme zefektivňovat ten systém, nebyli finančně bití. A to byl ten důvod, proč jsme se potřebovali domluvit i na těchto otázkách.

3:00 Já jsem řekla, že jste se dohodli na penězích v podstatě především proto, že tam je ta dohoda nejkonkrétnější, to je v podstatě většina té dohody, kterou jste uzavřeli s Ministerstvem zdravotnictví. - To máte pravdu. To je jedna z věcí, která se dala vyřešit hned, další věci jsou dlouhodobějšího charakteru a ty opravdu nelze vyřešit za několik týdnů ani měsíců. A je potřeba na nich pracovat. Je tam nějaká garance postgraduálního vzdělávání, v první řadě minimálně v těch přímo řízených nemocnicích, což je strašně důležitá věc pro mladé lékaře. To bylo velmi často, což se odhalilo i v rámci této akce, nějakým nástrojem síly na mladé lékaře, aby byli ochotni dělat i něco za hranou zákona výměnou za vzdělávání. Druhá věc, a to není přímo součástí té dohody, ale bylo to součástí našich podmínek, bylo opětovné zastropování množství přesčasové práce na těch původních 416 hodin. Nemocnice to budou muset reflektovat.

4:00 Ta dohoda je v některých pasážích velmi neurčitá a jako dohodu především o penězích to chápou i vaši kolegové z oblasti zdravotnictví. Podle některých se nic nezmění, výsledky protestu označují jako facku. - Věřím tomu, že to mnoho lidí takhle může chápat. Na druhou stranu my víme, že to, že se ty přesčasy nevyřeší, není úplně kompletně pravda. Myslet si, že to vyřešíme nějakým centrálním nařízením, to se prostě bohužel se ukázalo a my jsme si toho byli vědomi, že asi úplně nepůjde. Ale povedlo se nám zastropovat množství přesčasové práce v zákoně, povedlo se nám zvýšit cenu práce a povedlo se nám zvýšit právní povědomí lékařů.

9:30 Máte ale vůbec nějaké, jakékoliv záruky, že se to opravdu bude kontrolovat, že se změní ta situace? - Máme přísliby stran Ministerstva zdravotnictví, od předsedy vlády. Skepse je na místě, ale kdyby na tom nechtěli spolupracovat, tak by to veřejně neproklamovali. - A vy jste s těmi přísliby spokojen, nejsou moc obecné? - Jestli s nimi budu spokojen, to uvidíme v následujících měsících a letech, protože příslib je jedna věc, a to naplnění bude samozřejmě druhá. Ale myslím, že by nebylo šťastné držet, když to řeknu nadneseně, nůž na krku dále, protože v tento moment by to asi nedávalo dále smysl.

12:00 Jaký přínos mělo zvýšené angažmá šéfa České lékařské komory Milana Kubka a předsedy Lékařského odborového svazu Martina Engela ve vašem protestu pro celý výsledek jednání? Nepomohlo to tomu, že se to celé stočilo v podstatě na peníze, o kterých jsme mluvili v úvodu? - Že se zapojil pan prezident Kubek, je vcelku logické, protože my jsme Sekce mladých lékařů pod Českou lékařskou komorou. Bylo to hlavně z toho důvodu, že se s námi nikdo moc bavit nechtěl. Oni ze zákona v podstatě mají právo si sjednat různá jednání, kde budou přítomni vládní představitelé, což nám v ten moment jako přišlo jako vhodný krok.

19:00 Neobáváte se trochu, že pokud vám teď ministerstvo žádné z těch příslibů nedodrží, nic z toho, na čem jste se dohodli, prostě nebude dotaženo do konce? Nepřipravili jste se o jedinou páku, kterou jste mohli tlačit na splnění svých požadavků? Pokud za půl roku mladí lékaři půjdou do stejného protestu, jaká bude reakce veřejnosti? - Otázka je, jaký vyšší stupeň garance my bychom mohli chtít.

21:00 A nebyla chyba tak rychle přistoupit na to zvýšení platů? - To bychom v tom protestu museli pokračovat další měsíc, dva. Ale je otázka, jestli tohle není věc, která by spíš obrátila pacientskou veřejnost proti nám. (…) Jestli lékaři budou schopni se znovu mobilizovat a zase si dupnout? Já si troufnu říct, že ano, protože se ukázalo, že takovou aktivitou lze dosáhnout poměrně hodně věcí a hodně změn.

23:00 My jsme velmi často byli srovnávání s tou akcí „Děkujeme, odcházíme“, což ne vždycky si myslím, že bylo šťastné. Protože naše myšlenky a naše ideje byly trošičku jiné, byť samozřejmě to srovnání se pro spoustu lidí nabízí - Ideje jiné, ale oboje vyřešilo zvýšení peněz. - Protože, a zase se k tomu dostáváme, to je jedna z těch věcí, která se dá, vlastně možná skoro jediná, vyřešit tak nějak ad hoc. Ale vlastně druhá věc je a teď budu trošku šít do vlastních řad, že ty věci, které se tehdy domluvily, už prostě nebyly dohlídány tou druhou stranou, což jsme byli my. Já jsem v té době ještě byl na lékařské fakultě, ale že si to nikdo nepohlídal. - Protože lékaři přišli o tu páku. Kývli na navýšení peněz a tím přišli o páku, kterou mohli tlačit na skutečné reformní změny ve zdravotnictví. Tak jestli tu chybu vy teď neopakujete? - Já si troufnu tvrdit, že ne, protože ta druhá strana, nebo jak to nazvat, ví, že tu páku máme a ví, že jsme ji schopni použít zase. Držet lidi pod tlakem další měsíce by nebylo úplně šťastné, protože pacientská veřejnost by se vůči nám spíše vyhradila.

24:00 Kolik času ministerstvu dáváte? - Máme tam roční horizont.

25:30 Co říkáte na případné řešení části problémů redukcí systému, počtu nemocnic a podobně? - Za sebe si myslím, že redukce počtu nemocnic není šťastné řešení. Určitě se nabízí řešení ne bořit baráky, ale restrukturalizovat tu síť, opravdu ne každá nemocnice musí poskytovat péči 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, poskytovat péči v celém spektru oborů.

28:00 Nediskreditoval váš protest závěrečný požadavek pana Kubka, že teď by se mělo jednat o výsluhách pro lékaře? - To je výrok, který vzbudil velké emoce nejenom mezi lékaři, ale i veřejností. Já sám ho považuju za nešťastný a ne úplně dobře komunikovaný. - Neposílilo to dojem, že vám jde jen o peníze? - Musím souhlasit, v mediálním obrázku to byla taková kaňka na konci. Ale já pevně doufám, že po nějakém vychladnutí emocí, vysvětlení té celé situace v následujících dnech a týdnech kontext celé naší iniciativy vyzní nakonec pozitivně.

35:00 Spousta lékařů pořád nevzala zpět své výpovědi z přesčasové práce. Je to velký problém třeba ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové (ve FN Hradec Králové skončil dohodou protest lékařů v úterý odpoledne, pozn. red.), v Českých Budějovicích, v Plzni, v Pardubicích. Co s tím? - Na spoustě míst vyloženě byla podmínka, že dojde k těm změnám v rámci odměňování, když by se vrátili do těch starých kolejí a budou zase mít tisíce přesčasů za rok. Jenže oni tohle už prostě nechtějí, a to je ten důvod, proč se v těch některých nemocnicích zatím nedomluvili. - V Hradci tohle chtějí po lékařích? - Z Hradce zprávy přímo nemám. - Ale z jiných nemocnic ano? Ze kterých? - Jedna za všechny - je to opět zmiňovaný Motol.