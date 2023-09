Všichni majitelé domů mají dostat zelené dotace, říká ministr

Po letní přestávce zase startuje Nová zelená úsporám. Od 26. září můžou lidé žádat také o peníze z programu Oprav dům po babičce. Díky zateplení by mohly domácnosti významně uspořit. Dostanou dotace ti, kteří to potřebují?

Hostem Ptám se já byl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Stát po letní pauze opět otvírá dotační program Nová zelená úsporám. Žádosti o dotace pro bytové domy je možné podávat ode dneška a na rodinné domy včetně programu Oprav dům po babičce přesně za týden, tedy od 26. září. Celkem by si mohli zájemci rozdělit až 40 miliard korun, které půjdou z prodeje emisních povolenek.

Podle ministra Hladíka mají dotace oživit zájem vlastníků rodinných i bytových domů o zateplování a velké renovace, které přinesou významné úspory. „Budou se tak podílet na snižování celkové spotřeby energií a emisí skleníkových plynů na celorepublikové úrovni,“ komentoval význam programů dříve šéf resortu životního prostředí.

Ministr v nedávném rozhovoru pro Seznam Zprávy také obhajoval plánované vyhlášení národního parku Křivoklátsko. „Už komunisti v roce 1978, když vyhlašovali CHKO Křivoklátsko, směřovali k národnímu parku,“ řekl Hladík k plánům, které narážejí na odpor místních. Na to zareagovali starostové tamních obcí s tím, že ministr uvedl „minimálně deset nepravd“ o plánovaném parku.

Jak dotace pomůžou domácnostem v boji s drahými energiemi? Jakou má stát strategii v oblasti obnovitelných zdrojů a jakou cestou bychom se měli vydat, pokud se odstřihneme od uhlí?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

4:00 Zelená úsporám má v Česku dlouhou tradici, jak dlouho budete tento dotační program držet? - Zelená úsporám je tady od roku 2009 a bude tady mnohem déle, než já budu ministrem. Dnes jsme spustili bytovky, ty jsou ve třech kategoriích. První je bytovky standard pro nájemní bydlení. Tam udělá majitel první investici, pak dostane finanční pobídku. Družstva a SVJ dostávají dotace zálohově a zároveň dostávají bonus až 150 tisíc na byt, kde žije senior nebo člověk, který má příspěvek na bydlení nebo rodičovský příspěvek. A potom jsou tady obce a města, kde je až 70% podpora.

5:00 Takže dotaci nakonec dostanou všichni? - Když se podíváme na celý trh, tak na energie dáváme tak 39 procent energií, je to více než do průmyslu nebo do dopravy. Ten největší potenciál máme v tom snížení výdaje množství energií. A v segmentu bydlení je to právě přes zateplení oken, půdy a podobně. Takže mým cílem je, aby každý dům měl nízkoenergetický standard. Když se dnes podíváme na Novou zelenou úsporám, tak je to pro všechny vlastníky rodinných a bytových domů.

7:00 A je opravdu nutné dávat tu podporu úplně všem, i těm, kteří by dokázali opravit majetek i bez veřejných dotací? Narážím na program Oprav dům po babičce. - Je to investiční podpora, to není dotace, která by se někam ztratila. Tu druhou půlku - samozřejmě záleží na parametrech - si lidé musí přidat sami ze svého rozpočtu nebo z nějakého úvěru. A zároveň je to náš příspěvek na snížení energetické náročnosti a je to cílená podpora. Je to pro ty, kteří zatím tu šanci zateplit, reinvestovat do těch rekonstrukcí, neměli.

8:00 Program Oprav dům po babičce je tady přímo pro rodiče s dětmi, pracující v produktivním věku, kteří doposud tu možnost neměli. Vlastní nebo zdědili dům, ale neměli třeba milion a půl, aby udělali renovaci a pak zpětně dostali 700, 800 tisíc. Takže ta kombinace dostat část těch prostředků zálohově dopředu plus možnost dostat od prvního ledna výhodný úvěr ze stavební spořitelny je ta kombinace, která to umožní rodinám. Ne každý, kdo má rodinný dům, je bohatá rodina.

15:30 Česko potřebuje nutně rozjet stavbu obnovitelných zdrojů energií. Zaostáváme hlavně u větrníků. Stát slibuje, že prosadí takzvané akcelerační zóny. Kdy to bude? - Co se týká větrné energie, máte pravdu, v tomto hodně zaostáváme. My jsme zpracovali návrh, kde by takové zóny mohly být. Teď na podzim je chceme probrat s jednotlivými krajskými reprezentacemi. Naše představa je taková, že by to měly být jednotky zón v každém kraji, tak aby tam také šel vyvést ten výkon. A já bych si představoval, že by tyto zóny měly být legislativně ukotveny v lednu 2025.

18:00 Vztah k větrné energii se postupně mění. Samozřejmě to nemůžeme dělat přes zásadní odpor. Ale ten povolovací proces bude standardní. - Budete tam prosazovat referenda? - Nemyslím, že referenda jsou správnou cestou. Ale naopak ti lidé to musí pociťovat v cenách a dodávkách energií. Je to podobné, jako když obce ležící při jaderné energii z toho mají výhody. - A čím je přesvědčíte? - Ten model nemáme, bude to asi kombinace dvou možností, snížení nákladů jak přímo pro občany, tak pro dotčené obce.

23:00 A kdy vyhlásí vláda národní park Křivoklátsko? - Předpokládám, že to bude na podzim tohoto roku, vláda by to měla do Sněmovny poslat do konce roku určitě. - Budete se ještě ptát dotčených obcí? - My se to stále snažíme komunikovat, jsou tam jen pozitiva, je to na území, kde nejsou žádné obce, sídla, snažíme se maximálně vyhovět všem námitkám. Proto mě mrzí, že když se ty věci ozřejmily, jeden ze starostů řekne: „Jsme ve válce, vyhrajete vy, nebo my.“ Já určitě ve válce s nikým z Křivoklátska nejsem. - A co říkáte na kritiku starostů, že neříkáte pravdu, mimo jiné v tom, že tam žádné obce nebo sídla nejsou? - Není tam ani jedna obec, jsou tam jednotky roztroušených bývalých hájoven, většina je v majetku státu, pár se jich prodalo v 90. letech. A každý z těch majitelů, kdo si podal námitku, tak mu ministerstvo vyhoví. Mrzí mě, že starostové nepočkali na vypořádání námitek.

31:00 Váš poslanec Ondřej Benešík dal o víkendu na síť X fotku z krojovaných moravských hodů a připsal k tomu: „Hodová chasa na obědě. Nejstarší syn je stárkem. Úplně normální hody na Slovácku. Holky jsou holky a kluci jsou kluci. 76. pohlaví nikdo neřeší.“ Váš poslanec Šimon Heler ve Sněmovně nedávno při debatě o manželství stejnopohlavních párů zase prohlásil: „Kuřecí je kuřecí a hovězí je hovězí.“ Přijde vám taková homofobní komunikace v pořádku? Patří do dnešní veřejné debaty? - Lidovci jsou stranou homofilní, stranou, která opravdu má ráda lidi. My pocházíme a jsme pevně ukotveni v občanské společnosti. K lidoveckým politikům nepatří jakékoliv homofobní názory nebo výroky. - Jsou takové výroky podle vás homofobní? - Já bych takové výroky nikdy neřekl a od některých kolegů mě mrzí.