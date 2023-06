Putin je vyděšený děda. Přemýšlí, jak z toho vyklouznout, říká expert

Ukrajinská ofenziva velmi pravděpodobně začala a podle amerických zdrojů postupuje nad očekávání dobře. Rusové ji ale dost možná zkomplikovali odpálením Kachovské přehrady, jejíž voda zaplavila rozsáhlá území. Co od nich čekat?

Hostem Ptám se já byl analytik mezinárodních vztahů a bývalý generální konzul v Petrohradě Vladimír Votápek.

Ukrajina se druhý den potýká s ničivými dopady protržené hráze Kachovské přehrady na východě země, z níž se dál valí voda, která zaplavila rozsáhlá území a desítky obcí. Asi dva tisíce obyvatel se musely evakuovat, podle úřadů jich několik přišlo o život. Humanitární dopady pak podle OSN pocítí statisíce lidí.

Votápek varuje, že podobná akce nemusí být z ruské strany poslední. „Jenom připomínám, že na okraji Krymu v cestě toho případného ukrajinského postupu je velká chemická továrna, do které už Rusové zavezli spoustu výbušnin, takže se zjevně chystají provést něco jako s Kachovkou. Odpálit ve vhodný okamžik tu továrnu a tím vytvořit velkou oblast chemického zamoření, která by samozřejmě postup ukrajinských vojsk zkomplikovala,“ řekl v Ptám se já.

Jaký postup ukrajinských sil lze očekávat? Jak dlouho může jejich ofenziva trvat? A čeho jsou ještě schopní Rusové?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

0:40 Můžeme jasně říct, že ukrajinská protiofenziva běží? Nebo až zpětně uvidíme, kdy byl vlastně začátek? - Určitě běží celá řada událostí, akcí, které se obvykle považují za součást podobných ofenziv. Probíhá bombardování významných strategických cílů v ruském zázemí. Zvyšuje se postupně tlak na linii dotyku. Na frontě ale rozhodně zatím neprobíhá taková ta ofenziva, na kterou jsme zvyklí z filmů o druhé světové válce, kdy se do pohybu dá tisíc mužů i s tanky a se všemi koňskými povozy a útočí na nepřítele. Taková ofenziva zatím neprobíhá. A já si myslím, že ani probíhat nebude.

1:30 Základním úkolem každé armády, i ukrajinské armády, je ani ne tak dobývat území, jako ničit živou sílu nepřítele. A to se jim zatím daří nad očekávání dobře. Ruské ztráty jsou vysoké a dále se zvyšují, takže v tomto smyslu do jisté míry naplňují očekávání, které je na ně dané, ale samozřejmě, že všichni také očekáváme, že osvobodí kus území. Že například dokážou prolomit pobřeží Azovského moře. Potom už by tedy bylo jasné, že to, co jsme viděli, byla ta ukrajinská ofenziva. - Jak dlouhá může ofenziva být? - To záleží na tom, jaký způsob boje si vyberou. Zda budou tu ruskou žábu vařit pomalu se zesilujícím tlakem na různých úsecích fronty, anebo jestli sáhnou k tomu klasickému prolomení fronty a obsazení území, případně obklíčení nějakých okupačních jednotek. Obě možnosti jsou možné.

3:50 Jaké případné zásadní zvraty je realistické od ukrajinské ofenzivy očekávat? - Moje očekávání, a to by byl samozřejmě úspěch té operace, by bylo, pokud by se ukrajinským silám podařilo rozetnout okupační uskupení na dvě části někde v oblasti Mariupolu, aby dosáhly pobřeží Azovského moře. Nebo by minimálně přetnuly spolehlivě komunikace, které vedou z východu, z ruského území a z Donbasu dál podél pobřeží Azovského moře na Krym. Pokud by se jim to podařilo, tak by výrazně zkomplikovaly zásobování vojenské skupiny umístěné na levém břehu Chersonské oblasti a na Krymu. A pokud by se jim přitom také podařilo zničit krymský most, nebo alespoň zabránit dovozu zásob munice a tak dál, tak by tu levou část okupačního uskupení dostaly do takzvaného logistického obklíčení. To je kousek, který se jim už podařil s pravým břehem Chersonské oblasti. Tím, že Ukrajinci soustavě ničili mosty a bránili v účinném zásobování té skupiny, tak je dostali do situace, kdy jim začala docházet munice, zbraně, vojáci, potraviny, všechno, a oni se nakonec sami stáhli, aniž by do toho Ukrajinci museli investovat nějaké velké vlastní ztráty.

6:00 Dobývat Krym je obtížné. O tom se přesvědčila celá řada armád v historii. Rusové navíc mají k dispozici účinné zbraně, i zbraně hromadného ničení. Jak jsme viděli nedávno, vůbec se nestydí odpálit nějakou přehradu, aby zastavili domnělý ukrajinský postup. Jenom připomínám, že na okraji Krymu v cestě toho případného ukrajinského postupu je velká chemická továrna, do které už Rusové zavezli spoustu výbušnin, takže se zjevně chystají provést něco jako s Kachovkou. Odpálit ve vhodný okamžik tu továrnu a tím vytvořit velkou oblast chemického zamoření, která by samozřejmě postup ukrajinských vojsk zkomplikovala.

7:30 Je naděje, že by ukrajinská ofenziva vedla k ukončení války? - Kremelská propaganda je účinnější, než bychom si sami přáli, trošku to připomíná hitlerovskou, goebbelsovskou propagandu, která také dokázala udržet německý národ do jisté míry loajální tomu zrůdnému nacistickému režimu až do posledních týdnů a dnů války. Dokonce když potom spojenci a Sověti obsazovali německá města, tak tam byly třeba páchány masové sebevraždy, což je jednoznačný důkaz toho, že opravdu té hitlerovské propagandě věřili. A do jisté míry jsou mimo realitu i Rusové. Protože to, že Putin a Kreml lžou, že se jim nedaří dosahovat původních cílů speciální vojenské operace, je zjevné, ale Rusové přesto nejeví velké znepokojení nebo nějaký stoupající odpor proti válce. Může být, že zásadní porážka té okupační armády spojená se zajetím nebo se zabitím většího množství lidí bude takovým zlomovým momentem. Já se nedomnívám, že ruský režim je nějak zvlášť pevný, je to koneckonců diktatura a ta má vždy svoje křehká místa. A možná, že se Ukrajinci tou akcí do takového křehkého místa strefí.

9:30 Máte vy osobně nějakou pochybnost o tom, že za odpálením Kachovské přehrady stojí právě Rusové? - Já o tom pochybnost nemám a mám pro to řadu důvodů. Pro Rusy je to jednoznačně výhodné, zapadá to do logiky jejich obranných bojů. Také už před měsíci byla veřejnost upozorněna, že tam ruští okupanti navezli výbušniny. A zaznamenali jsme, že Rusové začali před několika dny, týdny stahovat z toho budoucího zatopeného pásma, kde leží první, možná i druhá linie jejich obrany, část svých jednotek, spíš ty cennější, vyzbrojené technikou.

11:00 Jim na tom území, upřímně řečeno, vůbec nezáleží. Jestli tím zkomplikují život 50 tisícům obyvatel v té zatopené oblasti, to je kremelskému režimu úplně jedno, to není vůbec důležité. Oni jsou teď v situaci, kdy se snaží vždycky vybrat tu nejbližší zatáčku. Sedí na tygru, řítí se hustým lesem a teď jenom přemýšlejí, jestli se zabijí o ten, nebo o jiný strom, anebo jestli je ten tygr sežere. Takže teď měli dojem, že se blíží ukrajinská ofenziva, (…) a možná to pro ně byl spouštěcí moment, proč tu Kachovku odpálili. Možná, že k tomu dostali pokyn z Kremlu z jiných důvodů, protože Kreml třeba potřeboval světové veřejnosti připomenout, že se vůbec neštítí takových válečných zločinů. A že když je schopen odpálit Kachovku, může být také schopen odpálit třeba nějakou jadernou elektrárnu.

16:00 Jaké důsledky bude mít odpálení Kachovské přehrady na mezinárodním poli? - Je to válečný zločin, útok na zařízení, ve kterém je naakumulovaná energie, která se potom může uvolnit, a bez ohledu na to, jestli zabíjí civilisty, nebo vojáky, zasáhnout nějaké území. To je válečný zločin, ať už je to jaderná elektrárna, chemička, vodní přehrada, anebo jestli je to nějaká celkem banální lavina, kterou spustíte na nějakou obec v údolí jenom proto, že se tam usídlili nepřátelští vojáci. Jak na to odpoví světové společenství? No, uvidíme. Upřímně řečeno, v té dlouhé řadě ruských válečných zločinů, které byly zahájeny tím bezdůvodným rozpoutáním útočné války, je tohle vlastně jenom jeden z mnoha těch zločinů. Mně se líbí, že ve velké většině případů, když Rusové něco takového udělají, Západ odpoví tím, že zesílí svoji pomoc Ukrajině. Například tím, že jim dá nové úvěry, anebo jim pošleme nové zbraně.

20:00 Odpálení Kachovské přehrady zastínilo zprávy o dronových útocích pravděpodobně z Ukrajiny na ruské území. Jak se daří Ukrajincům přenášet válku na území Ruska? - Dělají to velmi opatrně. Prostě chtějí, aby si obyvatelé Ruské federace ve vnitrozemí uvědomili, že válka není jenom nějaké představení z Hvězdných válek, které je má pobavit. Ale že je to tragédie, která ničí životy a zdraví obyvatel nejen na Ukrajině, ale že může zasáhnout i je samotné. - Budou útoky pomocí dronů pokračovat? - Myslím, že to je smysluplné, a pokud je to smysluplné, tak v tom budou Ukrajinci pokračovat. Anebo to možná nejsou ani Ukrajinci. Chtěl bych připomenout, že zatímco si všichni tak nějak myslíme, že to jsou Ukrajinci, tak oficiální stanovisko ukrajinské strany je, že to jsou ruské jednotky, že jsou to Rusové z území samotného Ruska, kteří těmi drony útočí.

27:00 Je na dohled konec celého konfliktu? - Pokud se ukrajinská ofenziva podaří a pokud osvobodí Krym, anebo alespoň ruská vojska na Krymu uvedou do velmi, velmi nepříjemné situace, pak se, myslím, otevírá možnost pro určité jednání. Protože jednání s Ruskem má smysl pouze tehdy, když s ním jednáte z pozice síly.

28:00 Jaká je v tuto chvíli aktuální pozice Vladimira Putina? Je stále tím silným, neohrozitelným lídrem Ruska? - Rozhodně není. Je to vyděšený děda, který kouká na to, co vlastně před rokem způsobil. On si tehdy myslel, že se zapíše do ruské a světové historie. Že bude mít až do své fyzické smrti zajištěný post vládce Ruska, protože dokázal Rusku vrátit Krym a Donbas a další území. Teď je naprosto zřejmé, že se mu to nepodařilo, a teď jenom přemýšlí, jak z toho vyklouznout, aniž by na něj ty jeho viny dolehly například v podobě uvěznění, vydání do Haagu a podobně.