Nic nevyčítám ani Nohavicovi, koncert Netrebko bych nerušil, říká Ježek

Organizátoři ruší koncert ruské operní pěvkyně Netrebko v Praze. Proti akci se postavila pražská koalice s tím, že umělkyně patří mezi podporovatele prezidenta Putina a je na ukrajinském sankčním seznamu. Je to dobré rozhodnutí?

Hostem Ptám se já byl ředitel Obecního domu v Praze Vlastimil Ježek.

Koncert ruské operní pěvkyně Anny Netrebko se měl konat 16. října ve Smetanově síni Obecního domu. K jeho zrušení vyzvala pořadatele tento týden pražská koalice v čele s náměstkem primátora Jiřím Pospíšilem (TOP 09).

Podle něj hrozilo, že bychom v případě konání koncertu dostali od Kyjeva diplomatickou nótu. Pospíšil zároveň nabídl část svého platu na pokrytí případných nákladů spojených se zrušením akce. Její pořadatelé dnes uvedli, že sama pěvkyně nebude požadovat žádné kompenzace.

Ruská umělkyně, která dlouhodobě žije v Rakousku, je vedena na ukrajinském sankčním seznamu. V minulosti podporovala ruského prezidenta Vladimira Putina nebo proruské separatisty na Ukrajině. I když válku nakonec loni odsoudila, od prezidenta Putina se nikdy nedistancovala.

„To měl být operní recitál jedné z nejlepších operních zpěvaček světa a ve chvíli, kdy se do toho dostala politika a hlavně, promiňte mi ten výraz, v uvozovkách ulice, které už vůbec nejde o umění, tak to byl ten okamžik, kdy jsem pochopil, že ten koncert být prostě nemůže,“ komentoval zrušený koncert šéf Obecního domu s tím, že on sám odmítá „kádrování“ umělců.

Proč by sami organizátoři koncert nerušili? Jaké bude mít zrušení akce důsledky? A čeká nás v budoucnu podobná debata?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Pane řediteli, měl jste v plánu jít na koncert Anny Netrebko? - Já ty dvě vstupenky samozřejmě ještě mám a samozřejmě, že jsem měl v plánu jít na tento koncert. Ale na tyto velké koncerty v Obecním domě chodím pravidelně. Už proto, abych měl zcela klid, že všechno probíhá, jak má. Takže ano, měl jsem tam být.

1:30 Kdyby to bylo jenom na vás, vy byste ten koncert nerušil? - Ten koncert bych nerušil, zrovna Anna Netrebko není žádný flagrantní případ umělce, na kterého je třeba hodit plot nebo deku, jak se říkávalo za bolševika. A vycházím z toho, že nic podobného neudělala žádná jiná země Evropské unie, žádné jiné město Evropy. Samozřejmě udělala to Metropolitní opera v New Yorku, to je pravda. A vůbec nemyslím, že v životopise Netrebko jsou jenom hezké věci. Ale v době, o které se mluví, že tedy prováděla věci, které dělat neměla, někdy mezi rokem 2012 a válkou na Ukrajině, tak tedy neznám politiky, včetně paní Merkelové, kteří by se k Putinovi chovali prozíravě, odtažitě, protože tušili, co přijde.

2:30 Blbé je, že situaci, ve které jsme, nezpůsobila ani Netrebko, ani já, ani vy, ale nepochybně Vladimir Putin a jeho imperialistické choutky a jeho válka na Ukrajině. To je jasné. Jenom si prostě nejsem jistý, jestli ty debaty, kádrování, cenzurování a rozhodování, kdo může a kdo nemůže, není trošku Putinovo vítězství, protože je to důsledek jeho agrese. Ale na druhé straně nás staví před rozhodování, které fakt není příjemné a jednoduché. Znám i českého písničkáře, který dostal metál od Putina a byl minulý týden hostem Středočeského kraje a nikomu to nevadilo. Kdo vytvoří komisi, která to to bude posuzovat, jak se to bude posuzovat? To je strašně, strašně těžké a já se sám necítím býti soudcem lidí. Tohle si musí každý posoudit sám.

3:30 Jestli je její zřeknutí se války dost, nebo málo, o to tu hlavně původně vůbec nešlo. To prostě měl být operní recitál jedné z nejlepších operních zpěvaček světa a ve chvíli, kdy se do toho dostala politika a hlavně, promiňte mi ten výraz, v uvozovkách ulice, které už vůbec nejde o umění, tak to byl ten okamžik, kdy jsem pochopil, že ten koncert být prostě nemůže. Protože už vůbec nejde o koncert, už vůbec nejde o umění, ale o nějaké často hodně primitivní projevování názorů způsobem, který mi není vlastní.

5:00 Máte tedy pocit, že pražští politici podlehli tlaku veřejnosti? - To asi ne, protože to bylo přesně obráceně. Nejprve bylo to poměrně jednoznačné vyjádření pražské politické reprezentace a teprve potom přišly debaty na sociálních sítích, které se kvůli otevření tohoto tématu vyvolaly. To je to, proč si myslím, že se nakonec všichni zúčastnění takhle přátelsky dohodli na tom, že ten koncert v tuhle chvíli dělat nebudeme. Já si prostě jenom nejsem jistý, do jaké míry si má opravdu člověk osobovat tenhle typ rozhodování, zejména ve chvíli, kdy to fakt není úplně jednoznačné. Nic nevyčítám ani Nohavicovi, ani spoustě jiných lidí. To jsou soukromá pekla, která si člověk musí vyřešit sám v sobě a nemá to za ně řešit nikdo jiný.

7:00 Opravdu v tom ale rozdíl není, když se Anna Netrebko fotila se separatisty na Donbase, dávala dar tamní kulturní scéně? - Ten Donbas je dobrý příklad, protože ty peníze dostali lidé v místní opeře. Česká mediální zkratka je, že Anna Netrebko podpořila separatisty na Donbase. To ale není celá pravda, ona podpořila hodně zchudlé umělce v té opeře v době, kdy se žádný politik, aspoň o tom nevím, nějak zásadně nevymezoval proti Rusku.

10:00 Proč je potřeba, aby Anna Netrebko vystupovala v Praze? - Já vám úplně rozumím a odpovím vám otázkou, proč tuhle výhradu někdo nevytáhl v dubnu letošního roku. Když to, že Netrebko bude vystupovat v Praze, visí na webu Obecního domu od půlky března. Mohlo se diskutovat snáze a bez menších technických potíží s tím souvisejících. Netuším, na základě čeho tato debata vznikla. A uvědomte si, že Anna Netrebko vystupovala v Praze mezi tím zmíněným rokem 2012 a 2022 pětkrát. A to bylo dávno poté, kdy proběhl Donbas a proběhla spousta jiných věcí.

14:30 A co v momentě, kdy jste se dozvěděl, nevím, jestli jste to věděl předtím, nebo jste se dozvěděl až v průběhu té debaty, že je Anna Netrebko zapsána na sankčním seznamu samotné Ukrajiny? - Za prvé jsem to nevěděl, za druhé jsem ten sankční seznam nikdy neviděl, za třetí vůbec netuším, jaké důvody uvedení na ten sankční seznam vedly. A za čtvrté, proč to nevadí Vídni, Milánu, Veroně, Paříži? Jistě, starejme se o sebe, ale jsme součástí Evropské unie a my jsme v tuhle chvíli jediná země, jediná metropole, která se rozhodla tímhle způsobem.

15:30 Kde je ten rozdíl, proč Evropa jedná nějak a v New Yorku k tomu přistoupili jinak? - Opravdu nemám tušení, ale ty debaty, to buďme upřímní, probíhají i jinde. Před koncerty ve Wiesbadenu probíhaly také debaty. Nicméně ty koncerty proběhly, byly vyprodané, měly skvělé kritiky

17:00 Kolik to zrušení koncertu bude stát? - Kdyby to bylo tak, že bychom jednostranně vypověděli smlouvu agentuře Nachtigall Artis, tak by ty dopady byly nepochybně přesahující dva miliony a ještě by hrozily různé žaloby. Díky tomu, že to bylo dohodou, tak žádné nevznikají. Náklady vzniknou hlavně agentuře. Za prvé s tím, že ten koncert připravovala, za druhé s tím, že ho teď bude rušit. A ty nejsou dosud vyčísleny přesně. Jsem přesvědčen o tom, že to je pod jedním milionem korun.

19:00 A co sama Anna Netrebko, jaká byla, bude její reakce? - Myslím, že žádná dotčená reakce nebude, ale myslím si, že je zároveň zcela zjevné, že dokud neskončí válka, ruská agrese, vystoupení Anny Netrebko v Praze je zřejmě nemožné.

25:00 Máte v programu nějaký další podobně třaskavý kousek v nejbližší době nebo v následujících měsících? Abychom věděli, jestli nás podobná debata třeba v budoucnu opět čeká. - Já vám můžu sice odpovědět, rozhodně ne, ale na druhé straně, co já vím, co kdo na koho vytáhne a o čem se bude diskutovat. To opravdu vědět nemohu. Ale Netrebko v našem programu na letošní ani příští rok rozhodně není.