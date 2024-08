Pánové, pohnojili jste to, vzkazuje Kasl programátorům stavebního řízení

Digitalizace stavebního řízení jako zásadní projekt pirátského vicepremiéra Ivana Bartoše se nedaří. Uživatelé nového systému si měsíc od spuštění dál stěžují na množství závad. Potřebná povolení mezitím váznou. Kde je chyba?

Hostem Ptám se já byl předseda České komory architektů a bývalý pražský primátor Jan Kasl.

Měsíc od spuštění online systému stavebního řízení žadatelé o stavební povolení i samotné úřady stále hlásí problémy a nefunkčnost systému. Příliš nepomohly ani dosavadní opravy a aktualizace, které ministerstvo pro místní rozvoj průběžně provádí. Podle resortu a jeho šéfa Ivana Bartoše (Piráti) by se potíže měly postupně odstranit do konce prázdnin.

Odborníci mezitím odhadují, že ztráty způsobené průtahy v řízeních by jen za červenec mohly dosáhnout miliardy korun. Například Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) varuje, že kvůli nefungující digitalizaci stavebního řízení ukončí aktivní činnost možná až tisíce projektantů. Podle předsedy České komory architektů (ČKA) Jana Kasla je situace horší, než všichni čekali. A ohrožuje i existenci architektonických ateliérů, které nemají peníze na pokrytí delšího období bez příjmu za projednané projekty.

Sám Kasl přitom od počátku označuje digitalizaci za nutný a vítaný krok, i on už ale přestává být optimistický: „Portál stavebníka (část systému pro veřejnost, pozn. red.) opravit zvládneme, když někdo bude poslouchat komory. Ale bojím se, že Informační systém stavebního řízení (část pro úředníky, pozn. red.) je v daleko horším stavu. Pánové, myslím si, že jste to pohnojili, jak nejvíc jste mohli. To je třeba říct upřímně.“

Co na digitálním stavebním řízení nefunguje? Kdo by za to měl nést zodpovědnost? A půjde to opravit?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

2:15 Vy používáte Portál stavebníka, jak špatné to je? – Je to horší, než jsme čekali nebo než jsme se obávali. Protože já musím říct za Českou komoru architektů, že vítáme ten nástroj, digitalizaci jako takovou. Všechno, co se tady odehrává v limitech nového stavebního zákona, není ideální, ale je to cesta správným směrem. Bohužel do 1. července jsme viděli slajdy, jak bude vypadat portál, ale když jsme si ho v pondělí prvního pustili, tak se ukázalo, že vlastně nefunguje skoro nic.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Jan Kasl, předseda České komory architektů.

3:47 Pochybnosti o tom, jestli ten systém bude fungovat, prosakovaly několik posledních měsíců. Ministr to popíral a říkal, že je vše v pořádku a vše začne běžet tak, jak má. Kdo to dopustil? On to nikdo nezkoušel? – Zkoušeli to nějací lidé. Ale dokud neběžely ty funkcionality tak, jak běží od 1. července , tak ani nepoznali, že něco nebude fungovat. Že se neodložilo spuštění, to je v pořádku. Ale že se neumožnilo pokračovat v tom přechodném období s podáváním žádostí a dokumentace klasickým způsobem na stavební úřad, tudíž by nevznikla ta tlačenice v podatelnách před 30. červnem. (…) Problém je, že oni měli čím dál tím kratší lhůtu, pak si vybrali v JZBU dvě základní firmy – na ten předek a zadek takzvaně. My jsme naštěstí na předku. Chudáci stavební úřady, které jsou na back endu, tedy na zadku.

7:23 Vy jste v rozhovorech zmiňoval, že to třeba jsou dobří programátoři e-shopu, ale prostě u toho stavebního řízení to nefunguje. – Ti nevědí, která bije. – Tedy ani to zadání už nebylo dobré? Ministr Bartoš se dlouho tvářil, jako kdyby byl projektovým manažerem celého projektu. Ale ani on není specialista na stavební řízení. – Ministrovi nemůžete vyčítat, že ničemu nerozumí. – Rozumím, ale sám se do té role stavěl. – Ano, stavěl. A digitalizace je vlajkovou lodí Pirátů, což jim přeju. Je to správná sázka na budoucnost. Ale to zadání jsme neviděli.

13:30 Kdo za to tedy může? Ivan Bartoš? – Ministerstvo pro místní rozvoj a Ivan Bartoš, samozřejmě. Může za to on, šéfové na ministerstvu, může za to ředitel Petr Klán, kterého jinak mám docela v oblibě. Ale prostě to nezvládli a oni nám celou dobu říkali: To bude v pořádku, to poběží, my ušetříme. Hlavní argument byl, že ta zakázka z toho roku 2021 paní ministryně Dostálové byla podle mě docela slušný tunel. Tam za 1,9 miliardy na digitalizaci z Národního plánu obnovy a z rozpočtu se daly kouzlit věci.

15:30 Jak z vašich zkušeností v tom systému fungují úředníci? Jak špatné to je? – Za naše členy říkám, že to je špatné, že to povede až k ekonomickým problémům. Ale upřímně je mi nejvíc líto stavebních úřadů a těch úředníků. Zejména těch, kteří v očekávání lepšího systému nešli do penze, byli ochotní se učit nový systém, těšili se, že to bude fungovat. A teď jsou oprávněně naštvaní. Protože oni třeba vůbec nevidí, co k nim chodí za žádosti. (…) Tak to jsou banality programátorského původu, ale svědčí o hlubokém nepochopení toho systému. Ten systém fakt není jednoduchý.

17:50 A nejsou na druhou stranu úředníci rezistentní vůči pokroku? – Vidím souvislost v tom, že se nezrušily skoro žádné stavební úřady. To je velká chyba. Že zůstalo asi 607 stavebních úřadů, což je úplně nesmyslné číslo na Česko. (…) Těch úředníků je tam moc, ale já bych řekl, že většina z nich jsou chytří, inteligentní, schopní lidé. Znám spoustu schopných. Mluvil jsem s panem tajemníkem Holickým, který je šéfem Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, ti jsou skutečně bezradní a rozhodně nic nesabotují. Náš dopis vznikl v reakci na to, že nikdo se nezabýval tím, že to nefunguje. A my jsme řekli: My vám pomůžeme, pojďte si nechat pomoct.

23:45 Kdy se mohou objevit reálné problémy související s nefunkčností toho systému? – Když nesplním a neodevzdám žádost, tak nedostanu zaplaceno (od klienta). Investoři nás bohužel tlačí. A veřejný sektor často odmítá platby záloh, takže někteří kolegové čekají až na vystavení toho povolení záměru a pak dostanou fakturu zaplacenou ve lhůtě tří měsíců, jak je dobrým zvykem u mnoha veřejných zadavatelů. A mezitím půjdou na pracovní úřad. To fakt už není legrace. Tohle není strašení. Nedělám to, co dělá rád pan kolega prezident České lékařské komory, já nejsem odborář. My si na tohle nehrajeme. Ale co ti lidé mají dělat, když prostě nebudou moct podat (žádost)? A co když ty úřady nerozhodnou?

25:40 Padají už nějaká rozhodnutí? Už úřady překonaly ty problémy? – Nevím o žádném. Mají na to dvojnásobnou lhůtu, takže čas do konce srpna. (…) Ale došlo k tomu, že ty úřady jsou zahlceny nahromaděním papírových žádostí. Takže se nemůžou pořádně věnovat tomu digitálnímu portálu. Takže ti chytřejší to budou ignorovat a budou vyřizovat ty podané žádosti. Protože v tom Informačním systému stavebního řízení, ten zadek toho systému… jsou skutečně v zadku, slušně řečeno. A nemá cenu skoro nic řešit, ať to někdo vyřeší a pak se do toho pustí.

28:40 Ministr slibuje, že na konci srpna bude systém fungovat. Vy tomu tolik nevěříte? – Není to jisté. (…) Někdo říkal, že to bude těžší s katastrem, a prošel jsem si pár těch kroků a někomu jsem právě odpoledne 1. července říkal: Tak snad to dotáhnou. Když to trvalo týden a dva týdny a teď jsme měsíc od spuštění, tak vám trpělivost dojde. Protože teď už je to skutečně něčí neschopnost, že ty věci se nedají opravit.

31:30 Je konec srpna zlomový bod? Jak dlouho to vydržíme? – Harmonogram školicích aktivit a portálu stavební správy je druhá polovina srpna. Plánované nové funkce do konce posledního čtvrtletí. Třeba kopii žádosti to vytvoří na konci posledního čtvrtletí. (…) Prostě ukazuje to, že zcela podcenili tu komplexnost. A to datum? Myslím, že když to nebude fungovat na Vánoce, tak to tady můžeme zabalit. Odstěhuju se asi na Floridu a přestanu projektovat.

33:20 Půjde to opravit? – Já si myslím, že půjde. Ten Portál stavebníka je uživatelsky příjemný, je navržený s chybami, které se podle mě dají opravit. Když někdo ví, jak se to dělá. Od toho jsou tam ti pánové. Je otázka, jestli dostanou šanci to udělat, když jim skončí na konci září mandát to dělat, (…) 1. října podle mě už nemohou dělat vůbec nic. Tak kdo to bude řešit?

34:01 Takže od 1. října může přijít další zásadní problém? – Může přijít tenhle problém. A co s tím budeme dělat? Přijde mi, že Portál stavebníka zvládneme, když někdo bude poslouchat komory. Ale co ten zadek? Bojím se, že Informační systém stavebního řízení je v daleko horším stavu a že mu ještě daleko méně rozumí ta druhá parta, která nedávno děkovala někde na facebooku: Udělali jsme to, jsme hotoví, je to úžasné, bylo to báječné, děkujeme za spolupráci.

Pánové, já si myslím, že jste to pohnojili, jak nejvíc jste mohli, je třeba to říct upřímně. A možná by je někdo měl za to popohánět k zodpovědnosti. Já mít Portál stavebníka ve stavu, v jakém mi ho dodali 1. července, tak bych asi chtěl 50procentní slevu nebo bych jim nezaplatil, dokud to neopraví.