Hřib neudržel smích. Být poslanec i primátor je nesmysl

Pokud jde o procenta, Piráti si po čtyřech letech ve vedení města polepšili. Slavit ale nejspíš nebudou. Drtivým výsledkem 24,7 % je porazilo Spolu pro Prahu a 19,3 % získalo ANO. Piráti jsou tak se 17,7 % voličských hlasů v Praze třetí. Bude to jejich konec ve vedení hlavního města?

Hostem Ptám se já je primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib (Piráti).

Česká pirátská strana v čele se Zdeňkem Hřibem v hlavním městě získala téměř o procento více než v posledních komunálních volbách. O vítězství ale mluvit nelze. Koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL pod názvem Spolu pro Prahu získala totiž téměř čtvrtinu voličských hlasů a v primátorském křesle tak může na příští čtyři roky stanout její lídr Bohuslav Svoboda (ODS). Silný výsledek zaznamenalo i hnutí ANO, které v Praze skončilo druhé.

Kdo ale bude v hlavním městě vládnout, bude záležet především na povolebním vyjednávání. Primátor Zdeněk Hřib dopředu vyloučil spolupráci s extremisty, ale také s trestně stíhanými a s „kumulátory“ funkcí. A pokud jde o Spolu, vadí mu také to, že dvojka kandidátky Spolu, europoslanec Jiří Pospíšil měl prokazatelné vazby na lobbistu Michala Redla obviněného v kauze Dozimetr.

S kým si Piráti dokáží představit spolupráci? A proč v hlavním městě nedokázali přesvědčit více voličů?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

00:45 S ohledem na to, že jsme udrželi stejný počet mandátů, 13 mandátů v zastupitelstvu, a s ohledem na ty předvolební průzkumu tohle považujeme na úspěch.

01:00 My jsme udrželi svojí pozici. Tohle je záležitost, kterou jsme udrželi. Co se týče celkového výsledku, tak je nutné vnímat to, že volby na magistrát jsou ovlivněné tou celostátní situací. Já bych to teď nechal na těch jednání, čekám, že ty židličky se budou rozdělovat na konec. - Čekáte, že budete primátor? - Uvidíme, jak dopadnou ta jednání. Primární je program a řešení krizí, se kterými se Praha potýká, uprchlická krize, covid, energetická krize.

3:40 Když počítám samostatné strany a nepočítám ANO, které není vládní stranou, tak my máme největší počet těch mandátů. Praha sobě není ve vládě a ta má 11 mandátů. STAN 5 mandátů. Koalice SPOLU měla v tomto uskupení původně 22 mandátů plus dva Svobodné, teď mají 19, to je o 5 méně.

5:30 Chcete si nechat primátorský post? Je to nepřekonatelná podmínka pro vyjednávání? - Já pevně doufám, že personálie se budou řešit až jako další v řadě, to město má vážné problémy.

6:30 Už jsem volal všem stranám, které se dostaly do zastupitelstva, u kterých nemáme to volání zakázáno. Tedy jsem už nevolal SPD. Volal jsem jinak všem, i Patriku Nacherovi. - Koalici s ANO nevylučujete? - Není to preferovaná varianta. U nás o koalici rozhoduje krajské fórum, ale já tuhle koalici považuji za nepravděpodobnou.

8:50 My jsme s ODS v celonárodní vládě, takže nevím, v čem by mohla být překážka. Co se týče programových priorit, tak se bude jednat o plánech do budoucna, v předvolebním debatách nebyl moc prostor tohle řešit.

10:00 Myslíte, že najdete společnou řeč? I s ODS? - Já to nevylučuji. Nemám křišťálovou kouli.

11:30 Budete ochotni akceptovat Bohuslava Svobodu jako primátora? - No, třeba primátora na vedlejšák dělat nelze. - Bohuslav Svoboda řekl, že by si nechal i poslanecký post. - Já jsem se vzdal všech dalších funkcí, včetně funkce ve VZP, kde pan Svoboda sedí také. Podle mě je primátor na plný úvazek pro město důležitý.

13:00 Bohuslav Svoboda řekl, že by to dělal půl na půl, tedy 7 a 7 hodin denně. - To je naprosto nereálné. Když se podíváte do mého kalendáře, který je dostupný na internetu, tak je to práce na 12 hodin denně, včetně víkendů… (smích).