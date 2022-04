Referendum o americké základně by byla oprátka na krku, říká Fialův poradce

Česká ministryně obrany za ODS Jana Černochová ve středu míří na svou první oficiální návštěvu Spojených států. O čem se bude jednat? A co to může znamenat pro Česko?

Hostem Ptám se já byl poradce premiéra pro bezpečnost a EU Tomáš Pojar.

Ministryně obrany Jana Černochová poprvé ve funkci ministryně obrany míří do Spojených států. Setkat se má se svým americkým protějškem Lloydem Austinem a probírat budou i možný nákup vojenské techniky pro českou armádu, konkrétně dalších amerických vrtulníků.

Tahle cesta vzbudila velký zájem už před několika dny, kdy se šéfka resortu obrany nechala slyšet, že chce za oceánem hovořit mimo jiné o zřízení americké základny v Česku. Tuhle výbušnou informaci později korigovala s tím, že se zatím jedná pouze o její osobní přání.

Sám současný poradce premiéra Pojar vedl zhruba před 15 lety tehdy neúspěšná jednání o zřízení amerického radaru v Brdech a teď pomáhá s organizací aktuální ministerské návštěvy v USA. Na ní by se měla projednávat i dohoda o obranné spolupráci obou zemí, ke které Česká republika jako jedna z mála zemí Aliance dosud nepřistoupila.

Co konkrétně bude obsahem česko-amerických rozhovorů? A jak významná je pro nás chystaná dohoda o obranné spolupráci? Otevře se cesta americkým vojákům na české území?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 – Dohoda nebude jediný bod jednání. Dohoda významná je, ale nepřeceňoval bych ji. Jsme ale jedinou zemí ze střední Evropy, která takovou dohodu nemá. V NATO je takových zemí málo, proto bychom ji taky měli mít. Neznamená to, že by byly vztahy horší, o podpis nebyl takový zájem, ale to ruská invaze na Ukrajinu částečně změnila. A bez dohody nemůžeme používat veškerý ten obranný vějíř ve spolupráci s USA jako ostatní země NATO. Spojené státy jsou přitom tou hlavní zemí NATO, bez nich by Aliance neexistovala. Takže takové dohody se uzavírají, aby byla Evropa nadále bezpečná.

3:00 – Možná by se na nás Spojené státy neobrátily, kdyby nebylo ruské invaze. Možná to ruská invaze urychlila, ale k jednání o bilaterální dohodě by určitě i tak došlo.

4:00 – Může se dohodou otevřít cesta k přítomnosti amerických vojáků v Česku? Pokud bude potřeba, otevře se cesta, abychom se rozhodovali podle vlastních potřeb. Nebude třeba roky nebo měsíce něco dojednávat. Je dobré mít rámcovou dohodu, která může vést i k americkým investicím do české infrastruktury.

5:00 – Automaticky to neznamená, že američtí vojáci zamíří do Česka. Bude záležet na vývoji dění ve východní Evropě, v Bělorusku, Rusku. Tyhle agresivní kroky mohou ledacos nastartovat a my musíme být připraveni, abychom to spustili. Neměli bychom být v situaci, kdy se na společné obraně nebudeme moci plnohodnotně podílet. Kdo není schopen se plnohodnotně podílet, tomu ostatní na pomoc nepřijdou a je to zcela pochopitelné. (…) Spolupráce musí být vždy na úrovni NATO, ale vždy jde o konkrétní vojáky zemí, voják NATO neexistuje.

6:00 – Tohle je skutečně bilaterální dohoda mezi ČR a USA. Ty jsou tou nejmocnější zemí v NATO, svou palebnou silou a rozpočtem dávají dvě třetiny až tři čtvrtiny síly Severoatlantické aliance. Ta dohoda je ale rámcová, na prezidentské úrovni, a premiér o ní hovořil s prezidentem. Ale konkrétní kroky – třeba případný pobyt amerických vojáků v Česku, by musel řešit parlament a to by muselo být řádně odsouhlaseno.

8:00 – Je tahle dohoda symbolickým reparátem za zkrachovalou dohodu o stavbě amerického radaru v Brdech? Tak bych to nebral. Tehdy ta dohoda byla sjednána a nedošlo k plné ratifikaci, zároveň americká strana své plány přehodnotila a teď jsme o deset let dále. A vidíme, jaká je bezpečnostní situace v Evropě a ve světě. Vidíme i dohody jiných států s USA. Teď musíme myslet na vlastní bezpečnost a skrze ni na kolektivní bezpečnost, to jsou neoddělitelné nádoby. Nejsme sice hraniční zemí NATO, ale jsme důležití pro logistickou podporu jednotek na hranici, jejichž úkolem není primárně bojovat, ale demonstrovat odstrašující sílu, aby si na nás nikdo netroufl. Pokud zbrojíme chytře, predátoři si rozmyslí, zda na nás zaútočí, a o to se teď snažíme.

11:00 – Postoj exministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, že mít v Česku radar, tak jsme první na ráně, je mylný. Mýlil se vždycky. (…) Co Rusko říká, máme brát vážně, ale nemá to vést k tomu, že se vzdáme, předem podrobíme. Každý predátor vidí snadnou kořist, musíme ukázat, že jsme dostatečně silní. A že na nás predátoři útočit nemají.

12:00 – Referendum by bylo hluboký omyl, dáváme si tím oprátku na krk. Máme věřit naší síle, demokracii a zvoleným zástupcům. Měla by být široká shoda napříč politickým spektrem, ale neuchylujme se populisticky k referendům.

13:30 – Cílem cesty není domluvit konkrétní nákupy, podepsat smlouvy, ale pokračovat v debatě ohledně vlastního vyzbrojování. Dívat se, co nabízejí a co se nám hodí do požadavků, a směřovat k 2 % HDP ve výdajích na obranu. Koalice to má v plánu do roku 2025, ale myslím, že bude snaha to urychlit, abychom splnili ty dlouhodobé závazky. Armáda musí mít tu absorpční kapacitu. Pokud bude vůle, bude možné za dva tři roky dávat 2 % HDP na obranu a investovat do armády tak, že to nebudou vyhozené peníze. I tak, aby se ty prostředky skrze české firmy vrátily do české ekonomiky.

15:30 – Co by armáda potřebovala? Je to o vrtulnících, munici na letadla i o letadlech, o kterých se musíme bavit. Modernizační plány armády jsou ale dost známé. Armáda musí říct, co potřebuje.

17:30 – Budeme se dívat na další dohody a budeme z nich vybírat ty nejlepší precedenty, takže netaháme za kratší konec. Kupní síla určitě hraje roli, a čím je větší zákazník, je váženější, to je přirozené. (…) Musíme se snažit získat maximum možného, ale nemít přehnaná očekávání.

19:00 – Přítomnost americké základny v Česku bych považoval v principu za dobrou. Ale ďábel je v detailu. Je třeba si říct, zda by to skutečně mělo smysl pro nás i pro Evropu a znamenalo by to odstrašení predátorů. Není to tak, že je to nutné za každou cenu. Pokud z toho bude maximální zisk, pojďme to udělat, ale nevymýšlejme projekty pro projekty.

20:00 – Ministryni obrany doprovodí do USA i ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun. Proč je to třeba? Prvotní důvod byl převoz ostatků generála Moravce. Předpokládám, že se generál Beroun účastní nejrůznějších jednání i ohledně konkrétní spolupráce na zpravodajské úrovni. Je to ale standardní záležitost. Komentovat schůzky mi ale nepřísluší.