Za útok koláčem sražení ženy do kolen? Nevíme, kdy poletí nůž, tvrdí šéf policie

Policie už druhý den kontroluje hranici se Slovenskem. Snaží se odradit gangy pašeráků, kteří do Evropy převádějí uprchlíky, hlavně ze Sýrie. Má to smysl?

Hostem Ptám se já je policejní prezident Martin Vondrášek.

Na hranice se Slovenskem se vrátily policejní kontroly. Tohle řešení ještě nedávno označoval ministr vnitra Vít Rakušan za krajní, ale pašerácké gangy jsou tak aktivní, že k němu prý bylo nutné přistoupit.

Čísla hovoří celkem jasně, oproti loňskému roku přibylo uprchlíků zadržených na českém území dvanáctkrát. Celkem jich bylo skoro 12 tisíc. A jen první den kontrol jich policisté objevili víc než tři sta. Turecko totiž mění svou politiku vůči utečencům ze Sýrie a snaží se je zatlačit zpátky do vlasti. Tam ale stále zuří válka, proto se vydávají opačným směrem. Na Západ - do Evropy.

Odradí policejní hlídky převaděče od cesty do Česka? A nebudou policisté nasazení na hranicích chybět jinde?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 - My jsme začali o půlnoci ze středy na čtvrtek, k dnešní sedmé hodině ranní máme statistiku, kde sledujeme počty cizinců, které zadržíme na území ČR - těch bylo 364, a jsou to cizinci, kteří projdou registrací - ověřením totožnosti, lustrací v informačních systémech, sejmutím otisků, obličeje, prověrkou v EURODAC (systém pro srovnání otisků prstů žadatelů o azyl a některých kategorií ilegálních přistěhovalců, pozn. red.) a vydáním výjezdního příkazu s povinností opustit ČR do 30 dnů, nebo si požádat o vízum. Tito lidé u sebe většinou doklady nemají, ale pohovorem se dá velice jednoduše dospět k nejpravděpodobnější státní příslušnosti.

2:00 - To znovuzavedení kontrol je opravdu krajní řešení. Už jsme vyčerpali všechny možnosti, které máme. (…) K dnešní sedmé hodině ranní jsem odmítli vstup 176 cizincům, kteří nesplňovali podmínky pro vstup na naše území, dalších 38 jsme vrátili na Slovensko a za tak krátkou dobu máme zadrženo 23 převaděčů. To je to, co je pro nás důležité.

3:30 - Ty částky, které převaděčům platí migranti, se považují okolo 3000 euro a výše. My jsme vyslali signál, že už to přes Českou republiku nebude možné.

4:00 - Musíme se řídit trestním zákoníkem. Téměř ve všech případech se vede trestní řízení. To buď končí v rámci zkráceného trestního řízení trestem v podobě správního vyhoštění, peněžní pokutě nebo podmíněného trestu odnětí svobody. Pokud prokážeme, že to dělá převaděč za úplatu, nebo opakovaně - tam už dáváme i podněty na vzetí daného do vazby a v jednotkách případů se tak děje.

5:00 - Ve většině jde o občany Ukrajiny, České republiky, nebo Sýrie. Mezi převaděči jsou ale i Afghánci, zadrželi jsme i s použitím varovného výstřelu občana Iráku. Je to různorodé.

6:00 - Je potřeba řešit hlavy převaděčských struktur. Ty většinou pochází ze země původu - například z Turecka.

8:00 - My jsme měli před znovuzavedením kontrol zajištěno okolo 300-400 cizinců denně, Slovensko proti tomu 100 až 300 týdně. Nechci to hodnotit, jen konstatuji čísla. Stali jsem se zemí, kam téměř bez překážky, proudily stovky až tisíce migrantů denně. Dostali jsme se i nad kapacity registračních míst. (…) Že jsme zemí transitní, je teď naprosto evidentní.

11:00 - Policisté měli dva dny na to, aby naplnili rozhodnutí vlády. Na státní hranice jsme museli poslat před 500 policistů do jedné dvanáctihodinnové směny, což je přes tisíc policistů na den. Do každé změny pomáhá 60 celníků. Ti policisté přijeli ze všech koutů ČR.

12:28 - A je nutné mít tolik policistů na politických mítincích? My někdy od července jsme denně na desítkách různých shromáždění denně. Je jedno jestli jsou politické nebo jiné. Jde o to, kdo se svolavatel, kde to je, kdy to je, jaké lidi to osloví a udělat si bezpečností analýzu, jestli jsou tam tábory lidí, kteří spolu nesouhlasí. Podle toho krajský nebo oblastní ředitel rozhodne o nějakém bezpečnostním opatření. Jestli se bavíme o shromáždění pana Okamury v Kobylisích, to přitáhlo, a my jsme to věděli, příznivce i odpůrce. Shromáždění tohoto typu budí emoce a padají tam projevy, které jsou na hraně zákona nebo za hranou zákona. My tam musíme být, musíme to dokumentovat a když je to za hranou zákona, musíme vést trestní řízení.

14:15 - Nechráníme žádného politika, ale musíme předcházet trestné činnosti. Měli jsme informaci, že tam může dojít ke konfliktům. Ti policisté, co byli nejblíž zasáhli a podle mě adekvátně. Proti ženě, které hodila Tomio Okamurovi do obličeje koláč? Jestli poletí kámen, koláč, nebo nůž, dopředu nevíme. Policie musí adekvátně reagovat a já žádal o vysvětlení zákroku proti té ženě. Po tom, co se jí dotkli, ale té ženě poklesly kolena tak, že kdyby ji nechytli, tak spadla na zem a možná by si ublížila. Za mě je to v pořádku.