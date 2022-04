Žák usvědčil učitelku, že vykládá ruskou propagandu. To není šikana, říká expert

Případ učitelky, která vykládala nepravdy o ruské invazi v hodinách slohu. má dozvuk – chce se bránit vůči těm, kteří si její způsob výuky nahrávali. Je v právu? A jak ochránit děti před šířením propagandy ve školách?

Hostem Ptám se já byl zástupce skupiny Čeští elfové, jež se zaměřuje právě na šíření dezinformací v kyberprostoru, Bohumil Kartous.

Učitelka Martina Bednářová z pražské Základní školy Na Dlouhém lánu, které hrozí, že přijde o místo kvůli šíření dezinformací během výuky, přešla do protiútoku. Jak zjistily Seznam Zprávy, její právnička žádá od vedení školy informace, jestli a jak potrestají žáka, jenž pořídil nahrávku z vyučování. Na ní učitelka češtiny například tvrdí, že v Donbase Ukrajinci už osm let systematicky likvidují ruské obyvatelstvo nebo že v Kyjevě se během ruské invaze nic nedělo.

Učitelka kvůli tomu, co se při hodině slohu stalo, nesmí už skoro dva týdny učit. Ředitelka Základní školy Na Dlouhém lánu ji poslala takzvaně na překážky domů. Toto úterý jí při osobní schůzce chtěla předat výpověď.

Jak ochránit děti před šířením ruské propagandy ve školách? A kde končí svoboda slova kantorů?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 – Působí to na mě velmi znepokojivě. Nazýval bych to incidentem, jelikož to má velmi závažnou povahu. Měl jsem možnost celou nahrávku slyšet a je to od začátku do konce jen reprodukce kremelské propagandy. Paní učitelka neklade, jak tvrdí, možnost diskutovat. Tvrdí, že svět není černobílý, ale zároveň ho právě jednou barvou žákům vykládá.

2:15 – Předkládá žákům jednostranné informace a zároveň jsou to bludy. Paní učitelka je hezký případ absorpční houby, je vidět, že je ve světě dezinformací ponořená dlouho.

4:59 – Ona jako pedagožka je v rozporu s tím, co jí stanoví zákon. Je povinována řídit se ustanovením školského zákona, který říká, že povinnost pedagoga je naplňovat obsahové cíle vzdělávání. A cílem je, podle zákona, že má vést k podpoře demokracie a demokratického smýšlení.

5:50 – Sama učitelka hrubě porušila své pracovní povinnosti a jedná v přímém rozporu s tím, co zákon od pedagoga očekává. Souhlasím s tím, že v tomto okamžiku není možné takového člověka nechat ve škole dále působit. Je významné podezření, že se takového jednání dopustí znovu.

6:15 – Její expozé o situaci na Ukrajině vůbec nespadá do její aprobace, to byla hodina slohu. Ona to téma vnesla záměrně. Nedivím se ředitelce školy, že zvolila takový postup, jaký zvolila. Pedagožka je podle toho, jak se projevuje, nezpůsobilá k tomu, aby vykonávala pedagogickou práci. To není o volání po nějaké její likvidaci, to je o její nezpůsobilosti.