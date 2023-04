Rusové na olympiádě? Absolutně nereálné, říká šéf českého biatlonu Hamza

Český olympijský výbor striktně odmítl účast Ruska a Běloruska na olympiádě. Mezinárodní olympijský výbor přitom nedávno doporučil návrat neutrálně označených ruských a běloruských sportovců do soutěží. Dosáhnou Češi něčeho?

Hostem Ptám se já je prezident Českého svazu biatlonu a viceprezident mezinárodní federace IBU Jiří Hamza.

Plénum Českého olympijského výboru (ČOV) se ve čtvrtek postavilo proti jakékoli formě účasti Ruska a Běloruska v olympijských kvalifikacích i na samotných hrách v Paříži, dokud bude trvat válka na Ukrajině. Předseda výboru Jiří Kejval tak má v ruce silnější mandát pro vyjednávání s Mezinárodním olympijským výborem (MOV), který před měsícem doporučil mezinárodním sportovním federacím, aby hledaly cesty k návratu neutrálních ruských a běloruských sportovců do světových soutěží.

Postoj MOV ale vyvolal ostré reakce mnoha českých i zahraničních sportovních organizací i samotných sportovců, podle kterých není možné sport a ruskou agresi na Ukrajině oddělit.

Podle Jiřího Hamzy, který návrh nového usnesení plénu ČOV předložil, ale dosud chyběl jasný a jednotný postoj českého sportovního prostředí k této otázce. Jeho návrh, který nepřipouští žádné výjimky pro sportovce Ruska a Běloruska, delegáti schválili téměř jednomyslně.

Proč čeští sportovci zpřísnili svůj postoj a jaké na to mají reakce? Jak změnit postoje Mezinárodního olympijského výboru? A budou ruští a běloruští sportovci na olympiádě?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Z mého pohledu jsme byli příliš mírní a hlavně komunikace nebyla úplně přímá, jednoznačná, trvala poměrně dlouho. (…) I v médiích se to poměrně dost probíralo, že ten postoj není jednoznačný. Chtěl jsem tím oslovit svazy, abychom vyslali jednoznačný signál, co si o tom myslíme a kde stojíme. Po tom, co se tady dělo v minulém století, kdy nás Rusové okupovali 21 let, máme zkušenost s tím, co se dnes děje na Ukrajině, kde samozřejmě ten problém je mnohonásobně větší a kde umírají lidé. A chtěl jsem taky rozvázat trošku ruce Jiřímu Kejvalovi, který je i ve funkcích v Mezinárodním olympijském výboru.

3:00 Konkrétní dopad je v tom, že Jiří Kejval by podle včerejšího usnesení měl hlasovat proti návratu sportovců Ruska a Běloruska na olympijské hry a do kvalifikací na olympijských hrách. (…) Samozřejmě jsme jenom jeden hlas z dvou set, ale myslím si, že je důležité, abychom se jako země, která taky byla kdysi okupovaná, jasně vyjádřili. (…) Ten mandát je jednoznačný, jakákoliv účast ruských a běloruských sportovců, potažmo Ruska a Běloruska, v jakékoliv formě je od včerejška pro Český olympijský výbor nepřijatelná.

6:00 Ve finále o bojkotu olympijských her nebo o nepřipuštění nebo vpuštění sportovců Ruska a Běloruska budou stejně rozhodovat mezinárodní federace v jednotlivých sportech. V praxi to bude fungovat tak, že jestliže mezinárodní atletická federace řekne, že nevpustí ty sportovce a nenechá je kvalifikovat na olympijské hry, tak může i Thomas Bach dělat, co chce, ale ti sportovci tam zkrátka nebudou.

7:00 A má to ještě jednu rovinu. Já určitě neschvaluji sportovní bojkot ze strany toho, že naši sportovci nepojedou na olympiádu, to už tady jednou bylo. Ale myslím, že budou muset adekvátně zareagovat sponzoři. Ekonomický bojkot by bolel Mezinárodní olympijský výbor daleko víc než politický bojkot. (…) Pokud dobře vím, některé firmy už se ozývaly, že s tím postupem nesouhlasí.

12:00 Jaké máte na usnesení ČOV reakce? - Z hlediska biatlonu jsme konzistentní, patříme k těm nejtvrdším federacím, dokonce jsme Rusko a Bělorusko vyloučili. Co se týče České republiky, tak reakce jsou veskrze pozitivní. Samozřejmě, že je určitá skupina lidí, která vám nenaposílá zrovna hezké e-maily a esemesky a vyhrožuje vám. Ale vzhledem k tomu, že už jsem absolvoval toho poměrně dost ohledně dopingu a náš postoj je k válce na Ukrajině konzistentní, tak on si na to člověk v podstatě zvykne.

14:00 Část reakcí je v tom duchu, že takový postoj je příliš vybíravý, že nezněl v minulosti u ostatních válečných nebo násilných konfliktů, že na světě jsou i jiné konflikty než jenom válka na Ukrajině. Proč tedy mezinárodní společenství netlačí i na vyloučení těchto dalších zemí a jejich sportovců z her? - Nás nikoho nenapadlo, že bude v jedné z nejcivilizovanějších částí světa, kam Evropu řadím, v 21. století válka. Jsou samozřejmě války i jinde po světě. Ale nás se ta válka dotýká bezprostředně a my reagujeme na to, co se nás dotýká bezprostředně. (…) A bavíme se o tom, že země, které jsou z Evropy, mezi sebou válčí. Tak mně to přijde absolutně logické.

16:00 Na hrách v Soči, kdy už byl Thomas Bach prezidentem MOV, vedle sebe seděli v té lóži prezident Ruska a prezident Mezinárodního olympijského výboru a za čtyři dny byla vyvolaná válka. Tak samozřejmě potom se těžko vysvětluje lidem, že politika a sport spolu nesouvisí. Souvisí a je to taková mantra nás, sportovních bafuňářů, že když se nám to hodí, tak ty politiky potřebujeme, a když se nám to nehodí, tak říkáme, že jsme apolitičtí.

24:00 Přál bych si, aby Rusové byli na olympijských hrách, ale vidím to jako absolutně nereálné. Protože za prvé jsme v rámci toho zapomněli na to, že ti sportovci nejsou pod žádnou dopingovou kontrolou. Takže podle pravidel, která alespoň máme my v mezinárodní federaci, by měli naskočit do nějakého půlročního ochranného režimu, kdy budou kontrolovaní. Druhá věc je, že Rusové ty kvalifikace zkrátka nestihnou, protože válka neskončí během měsíce, dvou, tří a ty kvalifikace na olympiádu se rozběhnou. (…) Teď není prostor hledat žádné cesty. Teď se musí prvně vyřídit válka a pak se můžou hledat cesty.