Já a Hřib společně? Klidně. Operovat musíte taky různé pacienty, říká Svoboda

Koalice Spolu pro Prahu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) ovládla v komunálních volbách hlavní město. Za sebou nechala hnutí ANO a Piráty, kteří poslední čtyři roky v čele metropole stáli. Co Prahu pod vedením Spolu čeká? A zafunguje znovu spojení ODS a TOP 09?

Hostem Ptám se já byl lídr kandidátky Spolu pro Prahu Bohuslav Svoboda (ODS).

Praha bude mít nejspíš brzy nového primátora. V komunálních volbách totiž Piráty v čele se Zdeňkem Hřibem smetla kandidátka kopírující vládní spojenectví ODS, TOP 09 a KDU-ČSL v čele s Bohuslavem Svobodou, který v čele hlavního města stál už mezi lety 2010–2013.

Přestože Svobodu tehdy svrhla koaliční TOP 09, vypadá to, že spojení, které dostalo druhou šanci, směřuje k úspěchu. Otázkou ale je, jaké další partnery si koalice Spolu v Praze přizve k vládnutí.

Svoboda už dříve řekl, že v čele hlavního města by stál s kýmkoliv, s kým se shodne na programových prioritách. Rovnou ale upřesnil, že například s hnutím ANO dle něj Spolu nemá takřka nic společného.

Co ale exprimátor Svoboda nevyloučil, je možnost, že bude primátorský post dělat na plný úvazek. Lídr pražské kandidátky Spolu je totiž aktivním poslancem a mnohokrát zopakoval, že v souběhu funkcí primátora a člena Sněmovny nevidí problém. Naopak by to podle něj byla pro Prahu výhoda.

Stane se Svoboda primátorem, nebo ho může nahradit jiný kandidát? A má už jasno v tom, s kým bude v Praze vládnout?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

01:41 Sejdeme se dnes odpoledne s KDU-ČSL a TOP 09, musíme mít nejdřív společné jednání. S dalšími partnery pak budeme jednat společně. Všechny ty dohody dávají záruku, že budeme jednat společně.

03:30 Podle dat ale vede Hana Marvanová, vy jste na 5. místě. Jak vnímáte svůj mandát? - Moje jméno pomohlo. Myslím, že ten mandát je silný, ty křížky jsou v zásadě nepodstatné.

4:30 Vzdáte se lékařského povolání, jak jste řekl před volbami? - Ano, svoji gynekologickou kliniku nepovedu, nechám vypsat konkurz. Když bych se nestal primátorem, tak je to o další diskuzi.

5:00 A poslanecký mandát? - Jsem přesvědčen, že poslanecký mandát má smysl, tím, že Praha je tak napojená na stát. Je to hlavní město, je tady spousta ambasád a vysokých škol. Takže ten kontakt se Sněmovnou, nejen při hlasování, je pro Prahu velmi výhodný. Je potřeba tam být, je to součást té práce primátora. Bude o tom samozřejmě také jednat náš poslanecký klub, ale spíš to podle mých informací bude tak, že si ponechám obě funkce. Pracovat se dá 12 hodin denně, od 7 do 19 hodin.

9:00 S kým budete dál vyjednávat? - Ozvali se nám už Piráti, ale zatím jsme si žádný termín nedali. My budeme jednat se všemi stranami. - Se všemi? I s SPD? - To není strana, se kterou bychom jednali, se všemi demokratickými stranami budeme jednat. ANO je demokratická strana jednoho muže, ale budeme s nimi jednat taky. Vnímám to jako povinnost v rámci politické kultury. Ta říká, že nemůžeme při vyjednávání někoho takového pominout. I když tam není programový průnik.

11:40 Můžete s nimi vyloučit spolupráci? - Jsem poctivý, nevylučuji nic, co se může stát. Může-li se stát zázrak, že ANO změní své programové prohlášení, pak… ale stane se takový zázrak? Koalice s nimi je krajně nepravděpodobná, naše programy se míjí.

14:00 Jaký programový průnik si umíte představit s Piráty? Třeba ohledně dopravy, kde se jejich představy liší? - Otázka té dopravy bude věcí, kde naše představy budou muset silně zaznít. Už teď Piráti chápou, že stavba městského okruhu je naprosto zásadní věc. Před volbami například začali říkat, že začali budovat metro D.

17:11 Usedne na magistrátě obžalovaný lidovec Jan Wolf? - Je obžalovaný za hlasování. Já jsem byl obžalovaný 8 let a byl jsem osvobozen. Není to problém, protože podle zásad principů práva, dokud není pravomocně odsouzen, tak se na něj musí pohlížet jako na nevinného.

18:30 Věřím, že zájem Pirátů je stejný, jako mám já, aby Praha prosperovala. Budeme se dohadovat o tom, jak dosáhnout toho, aby to město bylo dobré k životu. Proto může být to jednání třeba delší.

19:15 Dovedete si představit, že budete sedět na magistrátě spolu se Zdeňkem Hřibem? - To si představit dovedu. Když děláte lékaře tak dlouho jako já, tak někdy musíte operovat různé lidi.