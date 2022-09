Svoboda: Být primátor i poslanec by byla výhoda. Rozhodnu se po volbách

Podle posledních předvolebních průzkumů má k vítězství v komunálních volbách v Praze nejblíže koalice Spolu, která kopíruje vládní svazek ODS, TOP 09 a lidovců. Podaří se jí v Praze porazit Piráty?

Hostem speciálního vysílání Ptám se já ke komunálním volbám z Kasáren Karlín byl kandidát na primátora Bohuslav Svoboda (ODS).

Podle posledních průzkumů to vypadá, že komunální volby v Praze zkopírují úspěch těch stran, které se podílí na současné vládě. Nejblíže k vítězství má dle průzkumů nakročeno koalice Spolu – ovšem bez Pirátů, kteří se snaží na radnici udržet své želízko v ohni, primátora Zdeňka Hřiba.

Oba uchazeče o vedení města ale pojí stín nedávné kauzy Dozimetr, jež rozkryla skupinu politiků, manažerů a lobbistů, kteří podle vyšetřovatelů ovlivňovali například i chod největší městské firmy – pražského dopravního podniku. Mezi obviněnými je dnes již bývalý náměstek Zdeňka Hřiba Petr Hlubuček (STAN) nebo lobbista Michal Redl. Na něj má zase prokazatelné vazby dvojka pražské kandidátky Spolu, europoslanec TOP 09 Jiří Pospíšil.

Pokud by Spolu ve volbách uspělo, šéf její kandidátky Bohuslav Svoboda do primátorského křesla neusedne poprvé – Prahu řídil mezi lety 2010–2013 a jeho primátorství tehdy skončilo právě na základě rozhodnutí partnerské TOP 09. I přesto to vypadá, že tohle staronové spojení dostane v čele Prahy znovu šanci.

Jaké recepty pro Prahu nabízí pražská koalice Spolu? A jak Bohuslav Svoboda reflektuje své dosavadní působení v čele města?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:30 – Už teď jste poslancem a také přednostou gynekologické kliniky 3. lékařské fakulty. Vážně si k tomu umíte představit ještě agendu primátora hlavního města? Když se podíváte do historie, moje funkce nejsou nic nového. Byl jsem přednostou gynekologické kliniky i v roce 2010, kdy jsem se stal primátorem. Nevedlo se mi proto, že mě dokázali složit ti, co říkají, že bojují proti korupci. V těch letech jsem ale místo přednosty ukončil, nastoupil jiný přednosta, a když jsem skončil s primátorstvím, stal jsem se normálním lékařem a pak jsem vyhrál konkurz do střešovické nemocnice, kde působím doposud.

2:30 – V roce 2010, než jste se stal primátorem a volilo vás tehdejší zastupitelstvo, dost se proti dám demonstrovalo, dokonce proti vám demonstroval i Václav Havel, za tři roky vás odvolala část koalice. Jak na to vzpomínáte? Svým způsobem na to vzpomínám rád, pamatuji si, když přišel prezident Havel, pamatuji si, co se kolem toho říkalo, a pamatuji si i to, co se pak říkalo za měsíc, když jsme začali pracovat. Nastoupíte, nic jste ještě neudělal, pak přijde klaka, která tuší, že by mohlo být zle, a pokusí se vás zlikvidovat hned na začátku. Pak jsme ale udělali řadu věcí, na které jsem pyšný. Upravili jsem řadu vztahů na magistrátě, vyměnili jsme část představenstva dopravního podniku. Když už jsme sahali do patra, kde tu korupci řídili, tak dosáhli toho, že mě svrhli. Ale já jsem rád, že mě svrhli, ukázalo mi to, že to dělám dobře.

5:30 – Máte na funkci primátora ještě dost sil? Jsem ten, kdo ví, jaké je to být primátorem. Dělal jsem to a jsem si naprosto jist, že se na to cítím. Nemám žádný problém, každý z nás může zítra být nemocen a pozítří umřít. Od určitého věku máte tu pravomoc větší. Pokud jste ale fit, máte schopnost to dělat, nemáte uhýbat stranou a říkat si, že jsem už neschopný.

6:30 – Řekl jste v rozhovoru pro Seznam Zprávy, že případnou rezignaci na poslanecký mandát zvážíte až podle toho, jak se vyvine situace po volbách – tedy jestli získáte primátorské křeslo. Vnímáte místo ve Sněmovně jako zálohu pro setrvání v politice? Není to moje záloha, minule jsem zálohu neměl a šel jsem na dlažbu. Teď je to tak, že jsem přesvědčen o tom, že to poslanecké křeslo má svůj smyl – teď pan primátor říká, že se mu ve Sněmovně nedaří nic prosadit. Pokud máme řadu věcí, které Praha potřebuje posadit, a pokud je tam někdo, kdo je schopen komunikovat se Sněmovnou, má to smysl. Ale chápu, co se říká, že se to nedá stíhat. Znovu říkám, že obě povolání jsem dělal, a vím, co vyžadují. Vyčkám na to, jak se k tomu postaví Sněmovna jako taková. Jsem přesvědčen, že by to bylo pro Prahu výhodné, ale pokud mě přesvědčí, že to pro Prahu výhodné není, klidně se toho vzdám. Nemám to zapotřebí.

7:30 – Mám stanovisko, a pokud by stanovisko poslaneckého klubu bylo jiné, budu ho respektovat.

8:30 – Bez okruhu nemá Praha žádnou další možnost existovat. Kdybychom neměli část okruhu, kterou udělal primátor Bém, už bychom v Praze nejezdili. Pokud nedořešíme okruh, o žádné vizi Prahy nemůžeme mluvit. Ta vize nemůže existovat, pokud bude Praha sešněrovaná tím, že nebude schopná vyřešit ten velký dopravní problém. Prodloužení tramvají tomu nepomůže. Všechna velká města řeší situaci okruhem, jinak to nejde. Ta vědomost je tady desítky let a my jsme to nezvládli zrealizovat.

11:30 – Pražský okruh je ale spíš záležitostí státu, přesto před každými volbami se tohle téma objeví jako mantra. Jak to chcete udělat? Ano, je to opět o komunikaci. Pokud okruh patří do gesce státu a my ho potřebujeme, protože jsme Praha, které se to bude týkat, tak my musíme s tím státem jednat, abychom ho donutili, aby ho začal realizovat. Já už jsem v téhle fázi s ministrem dopravy Martinem Kupkou jednal. Projel jsem s ním krizové uzlové body. Řekl zcela jasně, že vidí, že problém tady je, že Praha je hlavní město, má sice jiné nutnosti, které musí řešit, přesto to, co vidí, představuje investici, kterou je třeba prosazovat.

14:00 – Nevytváříte v kampani tak trochu boj automobilistů proti cyklistům? Způsob dopravy nedělí občany od sebe, každý může jezdit na kole, v autě, v MHD. Ty způsoby dopravy musí být vnímány jako rovnocenné. Nelze to vnímat tak, že jedna minoritní část může ovlivňovat ostatní, že ta přestane existovat, tak to prostě nejde. Cyklopruhy po Praze nejsou zařízení pro cyklisty, spíš je ve většině případů ohrožují. Cyklopruh by přitom měl být bezpečný a jednoznačně vyhrazený pro cyklisty, ale jsem si vědom toho, že nejsme město, jako jsou města Holandska nebo Dánska, kde to lze. Je to do kopce, z kopce, centrum je tu vydlážděné, jsou tu všude koleje. Jede po kostkách, ty jsou mokré. Jestliže to je ve fázi, kdy se cyklopruh kříží s dráhou auta nebo jede na koleje, tak spadne pod auto. To je špatně. Neříkám, že je dobře, že tam auto jede, říkám, že potřebuju, abych měl okruh, abych ta auta mohl z centra vytlačit.

17:00 – Řekl jste v souvislosti s otázkou na nebezpečnost emisí z autodopravy, že vnímáte jako lékař leccos, „třeba to, že enormně narůstají úrazy cyklistů a těch, co jezdí na skatu“. Podle vás je cyklistika nebezpečnější než emise? To je neporozumění. Řekl jsem, že jsme ve fázi, kdy potřebujeme zajistit to, abychom ta auta v Praze neměli. Není podstatné, kolik auto má emisí. Nemění to nic na té věci, že to, že se střetávají kola a auta ve starobylé Praze, nejde dohromady. Dokud nebude okruh, nejde s tím nic dělat.

21:00 – Nevadí vám, že dvojkou na kandidátce Spolu je Jiří Pospíšil za TOP 09, zapletený v kauze Dozimetr, a že čtyřkou je obžalovaný lidovec Jan Wolf? Nemám žádnou pravomoc pro to, abych s ostatními členy koalice diskutoval o tom, koho si dají na kandidátní listinu. Pan Pospíšil nebyl obviněn, na zastupitelstvu je už teď – byl tam relativně málo, protože je europoslanec. Není to ale náš kandidát. Je to kandidát TOP 09, a kdyby byl v mé straně, tak bych o tom jednal. Jan Wolf je obžalovaný za hlasování, s tím mám velké zkušenosti, to není věc, kterou bych vnímal jako věc, která je jasná. Jsem přesvědčen, že pokud někdo hlasuje tak, jak si myslel, že je správné, že za to nemůže být obžalován.

24:00 – Koalici si umím přestavit s kýmkoliv, s kým se shodneme na našich prioritách. Pokud to nebude extremistická strana. Může to být ANO? Platí, co jsem řekl. Jen se obávám, že s ANO nemáme téměř nic společného.