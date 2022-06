Zima chce na Hrad: Dostane peníze od PPF? „Zatím si to platím sám,“ říká

Česko má za poslední týden další dva kandidáty na prezidentské křeslo. Kromě ekonomky Danuše Nerudové oznámil vůli ucházet se o prezidentský úřad také bývalý rektory Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Kdo za ním stojí? A jak by pojímal prezidentský úřad?

Za tři čtvrtě roku by mělo být jasné, kdo nahradí ve funkci stávajícího prezidenta Miloše Zemana. Mezitím ale Česko čekají měsíce horké kampaně, která začne na podzim. Lidé odhodlaní do volebního klání vstoupit se ovšem hlásí už teď. I když zásadní samozřejmě bude, jestli nasbírají potřebných 50 tisíc podpisů, nebo získají podporu politiků.

Doménu prezidentzima.cz, naznačující, že se bývalý rektor bude o úřad ucházet, si přitom nechal Zima registrovat už v roce 2020. Tehdy ale to, že jde o jasnou věc, popíral a k oznámení kandidatury se odhodlal až letos v červnu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:11 – Společnost je velmi rozdělená a prezident by měl být svorníkem. Prezident by měl být moderátorem diskuse mezi různými skupinami obyvatel.

3:06 – Sběr podpisů jsem začal koncem minulého týdne. Bude to při kontaktní kampani i setkávání s občany. (…) Nezříkám se podpory politiků, ale primární je pro mne podpora občanů. Scházím se s poslanci i senátory. Někteří jednotlivci mi řekli, že mi fandí.

13:54 – Omlouvám se za jedinou věc, kterou jsem řekl v květnu 2020. Když jsem říkal, že si myslím, že nezemře tolik lidí na tu pandemii. Ale jiné věci, (…), že někdo prodělá infekci, získá imunitu, tak to ti lidé, kteří mě za to na začátku roku 2021 pranýřovali, v létě 2021 říkali, že to tak platí.