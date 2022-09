Ruský plyn už můžeme vypnout, zásob máme dost, říká expert

Už je to téměř jisté. Vláda zastropuje ceny energií pro domácnosti i pro firmy, tento týden má kabinet oznámit detaily, nejpozději do 14 dní pak chce vše schválit. Jaké stropy má vláda zavést?

Hostem Ptám se já byl podnikatel v energetice a majitel skupiny Amper Jan Palaščák.

Evropské státy na mimořádném zasedání evropské rady podpořily debatu o zastropování cen plynu a především se shodly na odebrání mimořádných zisku výrobcům elektřiny a faktickém zastropování cen. Dnes v podvečer se k tématu mimořádně sejde i česká vláda, aby o maximální ceně elektřiny rozhodla.

Opatření má odběratele podržet v době strmého růstu cen energií. Podle ministra průmyslu Jozefa Síkely pocítí občané přijatá opatření nejpozději od začátku ledna 2023. Různá řešení, o kterých budou dnes ministři na schůzi vlády jednat, musí ovšem ještě schválit Sněmovna a Senát.

Podle vyjádření ministrů se má pomoc rozdělit do tří skupin. Kromě podniků to budou ještě domácnosti a veřejný sektor. Vláda také slíbila, že nezastropuje cenu pod výrobními náklady, kdy by výrobcům elektřiny musela hradit ztrátu.

Jak budou regulace vypadat a co to udělá s cenami? A kdy se trh vrátí do normálu?

Co v rozhovoru zaznělo?

01:00 Jak byste shrnul výsledek pátečního jednání zástupců EU kvůli energiím? - Evropské země se dohodly na tom, že se dohodnou. Ono by to nebylo málo, kdyby to bylo na jaře, ale v tuto chvíli je to málo. Vedu tady polemiky s vládou, že tomu nerozumím, že nevím, jak vypadá evropské vyjednávání. Pan ministr Síkela je brilantní moderátor, ale nic se nedohodlo. - Takže jste zklamaný výsledkem? - Je to slabé. Není to jedno evropské opatření, kterému by všichni rozuměli. Bude se jednat dál.

2:30 Podle pana ministra Síkely jsme dali zadání Evropské komisi. Ale to zadání je nekonkrétní, každý si z toho může vybrat, co chce. Není to nic, co by se dalo konkrétně zpracovat. Dnes to mělo být konkrétně hotové, není. Je tam daný termín tři týdny. Na druhou stranu pan ministr říká, že my to budeme mít hned, ve středu nebo v pátek. Tak je otázka, jestli to hledání evropské cesty bylo vážně míněno, nebo jestli tady nehraje prim nějaké hledání české cestičky.

4:40 Co říkáte na plán vlády na limitní cenu elektřiny pro podniky 200 eur za megawatthodinu? - Je to taková mentální kotva, ta další, nad tou stovkou. Tři sta už je reálně příliš pro všechny. Někteří lidé z průmyslu jsou schopní fungovat s cenou 200, ale 300 ne. A zároveň je to cena, která by se mohla líbit výrobcům, že by se takto zafixovala do budoucna. Je to legitimní, jsou u jednacího stolu s vládou velké energetiky. Ale ono by bylo dobré být u toho trochu transparentnější. Je tady skupina ČEZ, která elekřinu prodává dopředu. Což je správně, dělá to transparentně. A je naprosto nefunkční systém té burzy, který nutí společnosti jako ČEZ nebo Uniper, aby miliardy euro vkládaly do burzy. ČEZ prodal elektřinu na dva roky dopředu, ale veřejný sektor a průmysl si ji nenakoupil, to je ten český průšvih.

6:30 200 euro je 5 tisíc za megawatthodinu, z toho máte koncovou cenu 10 tisíc za megawatthodinu, to jsou ceny, na kterých se domácnosti dnes pohybují. Je to pro domácnost přijatelná cena. V průmyslu to může být různé. Pro ten, který je energeticky náročný, tak ta cena je problémová. Ale ty firmy přece nemůžou čekat, že to někdo nakoupí za ně.

9:15 Je to podle mě řešení tak na půl roku a ne na dva roky. Je to opravdu silná regulace, která dává třeba do července šanci, aby lidi prošli zimou, a do té doby je čas připravit důkladnou reformu trhů. A to já bych navrhoval. Udělat netržní krizová opatření na zimu a pak udělat důkladnou reformu. Mně se nelíbí, že toho zneužívají zastánci netržních řešení, rýsuje se nám tady nějaký kartel, korporativismus. Teď se říká dva roky, pak to bude třeba prodloužit a pak je otázka, jestli někdy nějaký trh uvidíme. A jestli ještě někdy v Česku uvidíme elektřinu pod 200 euro.

11:15 A co říkáte na plány na mimořádnou daň? - Jsem zastáncem jednoduchých řešení, která přinášejí výsledky. Tady se scházejí dvě věci, které míří na stejný terč. Ve chvíli, kdy zastropujete cenu, tak se snižuje zisk výrobce. A vy z druhé strany chcete jít do zisku. Tam bude výrobce prokazovat náklady a tak dále. - Takže ten mimořádný zisk prostě nebude, když se zastropují ceny? - Nebude.

14:00 Jak to bude s plynem a jeho regulací? - Když koukám do těch bodů, co představoval ministr Síkela na tom evropském jednání, tak nějaké zastropování cen plynu tam prostě není, takže asi není na stole. Jestli vyhrálo jen zastropování cen elektřiny, tak je to špatně, protože ten problém způsobil plyn. Loni na konci března se roztočila ta spirála rostoucích cen plynu. Už loni v létě bylo jasné, že jsou tam maninupalace ze strany Gazpromu, vázly dodávky a podobně. A místo, abychom řešili plyn, tak budeme trestat tu část energetiky, která je na tom vlastně dobře.

16:30 Jak jsme na tom s plynem? Přežijeme zimu? - Zimu určitě vydržíme, na tom je shoda. I průmysl. Plyn máme v českých zásobnících plus můžeme sáhnout do terminálů LNG, v tom je dobrá práce vlády. Ty trasy přes Německo nejsou z Holandska problém. Plyn tedy bude, máme ho dost, je to jen otázka ceny.

18:08 Zvládneme i další zimu bez ruského plynu? - Myslím, že ano, protože už teď máme terminály, úspory, vynucené úspory. A taky dodal, že ty válečné události s tím spojené jsou. My se bojíme se, že to Rusko vypne. A Rusové to stejně postupně vypínají. Kdybychom ukázali, že to rovnou vypneme my, tak by Rusové pochopili, že nejsou jediní, kdo má kohout od té trubky. V nějakou symbolicky vhodnou dobu bych jim to stejně vypnul, aby bylo jasno, kdo tady vyhraje. Že to bude Evropa s Ukrajinou.