Žádost o výsluhy pro lékaře? Myslel jsem, že je to fake, říká Stanjura

Do debaty pojmenované Zadlužené Česko k dalšímu vývoji naší ekonomiky přijal pozvání i hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.

Podle Stanjury byl ústupek lékařům rozumný. Dohoda mimo jiné zajistí navýšení odměn lékařů. Z peněz, které půjdou nemocnicím příští rok z veřejného zdravotního pojištění, vyčleňuje na růst odměňování zaměstnanců 9,8 miliardy korun. Požadavek o výsluhy, se kterým přišli zástupci České lékařské komory před podpisem dohody, ale označil šéf Ministerstva financí za přestřelený. „Nejdřív jsem si myslel, že to je fake, ale reakce veřejnosti byla natolik silná, že ti, co to říkali, poznali, že přestřelili,“ řekl Stanjura.