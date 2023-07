„Mám auto támhle.“ Podívejte se, jak proběhlo předání úplatku v kauze Dozimetr

Dva muži v rouškách na parkovišti obchodního centra kráčí k jednomu ze zaparkovaných vozů. Následně jeden z nich do auta něco vhazuje. Vše natáčí policie a má záznam z předání úplatku v kauze, která vejde ve známost jako Dozimetr.

Předal ji podnikatel Petr Adam a příjemcem byl člen dozorčí rady Dopravního podniku Michal Zděnek. Ten tehdy fungoval i jako policejní agent. Kriminalisté navíc celou akci natočili. Poté, co Adama policie obvinila, spáchal podnikatel sebevraždu.

Michal Zděnek později na polici ve výslechu i ve svých veřejných vystoupeních tvrdí, že byl překvapen a sám nic podobného nepředpokládal. „Ačkoli to předchozí komunikace a náznaky připouštěly, byl jsem samozřejmě zaskočen. Do poslední chvíle jsem nevěřil, že se to stane. Vnímal jsem, že se vedou nějaké řeči, ale že se ta věc reálně nikdy nestane,“ řekl Zděnek například v květnovém rozhovoru pro Lidové noviny.