„S mámou to nechápeme.“ Příběh sebevraždy v kauze Dozimetr

Pět dní poté, co policie spustila akci Dozimetr, trávil obviněný podnikatel Petr Adam den se svým synem. Odjeli do firmy, kde si chtěl vyzvednout nový telefon, místo toho, který mu policie zabavila.

„Co ve mně zůstalo? Nic ve mně už nezůstalo. Nevím, jak to říct. To prostě člověku úplně obrátí život, svět, všechno,“ říká jeho šestadvacetiletý syn Martin. „S mámou to nechápeme. Nikdy tady ty sklony nebo něco podobného neměl.“ O svém otci mluví s obtížemi, záleží mu ale na tom, aby alespoň částečně mohl očistit jeho jméno. A to je i důvod, proč se rozhodl své svědectví zveřejnit – v podcastu Smrtící Dozimetr.